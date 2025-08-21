Александр Романов — Олег Попов, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет финал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) между молдаванином Александром Романовым и россиянином Олегом Поповым. Кто заберет пояс и денежный приз в размере 500 тысяч долларов?
Романов
Попов
Молдова
Страна
Россия
34
Возраст
33
23
Бои
23
19 (6 / 10 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (9 / 3 / 9)
3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 1 / 1)
1
Без результата
0
188
Рост (см)
186
190,5
Размах рук (см)
192
109
Размах ног (см)
103
В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. В мае дебютировал в PFL и одолел Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде. В последнем поединке в июне встретился с Валентином Молдавским — бой признали несостоявшимся после нелегального удара россиянина, а Романова сделали финалистом Гран-при.
Уроженец Калмыкии, мастер спорта России по рукопашному бою. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 года. В 2021-м завоевал пояс MMA Series в тяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator, где выиграл единственный бой. В прошлом году дебютировал в PFL и одержал под эгидой организации победы в первых трех поединках. В ноябре бился с Денисом Гольцовым в финале Гран-при в тяжелом весе, но проиграл удушающим приемом в первом раунде. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Родриго Насименто единогласным решением судей.
Можно бесконечно рассуждать, насколько справедливо решение включить Романова в число участников финала после инцидента в бою с Молдавским. Но точно стоит признать, что молдаванин — вполне достойный боец для столь статусного поединка. Это опытный универсал, который делает ставку на работу в партере. На нижнем этаже Романов чувствует себя наиболее комфортно и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд.
В стойке же у него навыки хорошие, но и явных проблем хватает — особенно в защите. И Попов наверняка попробует воспользоваться именно этими пробелами. Россиянин умеет работать и первым, и вторым номером, может и взвинчивать темп, и рационально биться на дистанции. Важно, что в партере Попов потенциально не выглядит явным аутсайдером — у него достаточно навыков, чтобы как минимум качественно обороняться.
Резюмируя, видим козыри у обоих спортсменов и ждем довольно конкурентный поединок. Рискнем предположить, что как минимум до третьего раунда бойцы доберутся.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Романов — Попов стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард