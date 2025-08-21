Александр Романов — Олег Попов, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Можно бесконечно рассуждать, насколько справедливо решение включить Романова в число участников финала после инцидента в бою с Молдавским. Но точно стоит признать, что молдаванин — вполне достойный боец для столь статусного поединка. Это опытный универсал, который делает ставку на работу в партере. На нижнем этаже Романов чувствует себя наиболее комфортно и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд.

В стойке же у него навыки хорошие, но и явных проблем хватает — особенно в защите. И Попов наверняка попробует воспользоваться именно этими пробелами. Россиянин умеет работать и первым, и вторым номером, может и взвинчивать темп, и рационально биться на дистанции. Важно, что в партере Попов потенциально не выглядит явным аутсайдером — у него достаточно навыков, чтобы как минимум качественно обороняться.

Резюмируя, видим козыри у обоих спортсменов и ждем довольно конкурентный поединок. Рискнем предположить, что как минимум до третьего раунда бойцы доберутся.