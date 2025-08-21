Ведомости
Александр Романов — Олег Попов, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Молдаванин против россиянина
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет финал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) между молдаванином Александром Романовым и россиянином Олегом Поповым. Кто заберет пояс и денежный приз в размере 500 тысяч долларов?

Статистика

Свернуть

Романов

 

Попов

Молдова

Страна

Россия

34

Возраст

33

23

Бои

23

19 (6 / 10 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (9 / 3 / 9)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 1 / 1)

1

Без результата

0

188

Рост (см)

186

190,5

Размах рук (см)

192

109

Размах ног (см)

103

Александр Романов

Свернуть

В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. В мае дебютировал в PFL и одолел Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде. В последнем поединке в июне встретился с Валентином Молдавским — бой признали несостоявшимся после нелегального удара россиянина, а Романова сделали финалистом Гран-при.

Олег Попов

Свернуть

Уроженец Калмыкии, мастер спорта России по рукопашному бою. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 года. В 2021-м завоевал пояс MMA Series в тяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator, где выиграл единственный бой. В прошлом году дебютировал в PFL и одержал под эгидой организации победы в первых трех поединках. В ноябре бился с Денисом Гольцовым в финале Гран-при в тяжелом весе, но проиграл удушающим приемом в первом раунде. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Родриго Насименто единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа РомановаПобеда ПоповаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,871,422,301,55

Прогноз на бой

Свернуть

Можно бесконечно рассуждать, насколько справедливо решение включить Романова в число участников финала после инцидента в бою с Молдавским. Но точно стоит признать, что молдаванин — вполне достойный боец для столь статусного поединка. Это опытный универсал, который делает ставку на работу в партере. На нижнем этаже Романов чувствует себя наиболее комфортно и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд.

В стойке же у него навыки хорошие, но и явных проблем хватает — особенно в защите. И Попов наверняка попробует воспользоваться именно этими пробелами. Россиянин умеет работать и первым, и вторым номером, может и взвинчивать темп, и рационально биться на дистанции. Важно, что в партере Попов потенциально не выглядит явным аутсайдером — у него достаточно навыков, чтобы как минимум качественно обороняться.

Резюмируя, видим козыри у обоих спортсменов и ждем довольно конкурентный поединок. Рискнем предположить, что как минимум до третьего раунда бойцы доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Романов — Попов

Свернуть

Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Романов — Попов стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Фабиан Эдвардс (Англия) Далтон Роста (США). Средний вес. Финал Гран-при;
  • Александр Романов (Молдова) Олег Попов (Россия). Тяжелый вес. Финал Гран-при;
  • Салливан Коули (США) Антонио Карлос Жуниор (Бразилия). Полутяжелый вес. Финал Гран-при;

Предварительный кард

  • Алексей Перганде (США) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Брайс Мередит (США) Лазаро Дайрон (США). Легчайший вес;
  • Импа Касанганай (США) Эндрю Санчес (США). Средний вес;
  • Расул Магомедов (Бахрейн) Гильерме Виана (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) Карл Уильямс (США). Тяжелый вес;
  • Джош Силвейра (США) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес;
  • Джей Пи Сент-Луис (США) Тайлер Рэй (США). Промежуточный вес.

