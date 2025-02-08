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8 февраля 7:49ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Ростов - Динамо Москва, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Хоть с третьей попытки динамовцы забьют?
Валентин Васильев

Организаторы  Winline Зимнего Кубка РПЛ впервые добавили в формулу турнира финальную стадию. Откроют ее в матче за пятое место  «Динамо» с «Ростовом». 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

10.02.2025, Пн

15:00 МСК

«Динамо» (Москва)  

П1 - 3.11

Х - 3.74

П2 - 2.17

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за пятое место

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»16202767-97
«Динамо»27201697-67

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Кубок РПЛ

31.01.2025ЦСКА

1:0

«Ростов»

Winline Кубок РПЛ

24.01.2025«Ростов»

3:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

19.01.2025«Ростов»

3:2

«Родина»

Товарищеский матч

07.12.2024«Ростов»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Динамо» (Москва)

0:1

«Спартак»

Winline Кубок РПЛ

04.02.2025«Краснодар» 

1:0

«Динамо» (Москва)

Winline Кубок РПЛ

27.01.2025«Зенит» 

1:3

«Динамо» (Москва)

Товарищеский матч

08.11.2024«Динамо» (Москва)

4:1

«Химки»

РПЛ

02.12.2024«Ахмат» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов» - 1:0
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо» - 1:0
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:2, пен. - 4:1
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит» - 1:2
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак» - 0:1
  • 10.02.2025.  15:00. За пятое место. «Ростов» - «Динамо»
  • 10.02.2025.  19:00. За третье место. ЦСКА - «Краснодар»
  • 11.02.2025.  19:30. Финал. «Зенит» - «Спартак»

Турнирные таблицы

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Группа A

Команды

И

В

Н

П

М

О

1. Спартак

2

2

0

0

4-2

6

2. Краснодар

2

1

0

1

3-3

3

3. Динамо

2

0

0

2

0-2

0

Группа B

Клуб

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

2

2

0

0

4-1

5

2. ЦСКА

2

1

0

1

3-2

4

3. Ростов

2

0

0

2

1-3

0

Прогноз на матч

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Три из четырех матчей этих команд в ОАЭ завершились со счетом 0:1. Динамовцы дважды с ним уступили, ростовчане - раз. Но в очной встрече проиграть одновременно обе стороны не могут. И вообще есть надежда, что в заключительном для себя матче турнира команды наконец-то порадуют содержательной, а главное, результативной игрой. Все-таки в атаке что у Лички, что у Карпина мастеров хватает. И в двух первых матчах на сборах южане забивали соперникам по три мяча, а динамовцы уверенно (3:1) побеждали «Зенит». В матче за пятое место сдерживать себя точно смысла нет. Так что ждем голов в одни и другие ворота.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игра будет транслироваться федеральным каналом «Матч ТВ». Смотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте главного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)

«Динамо»: Майсторович (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» Москва:

Позиция«Ростов»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. ЛуневВратарь
Защитник87. Лангович2. ДасаЗащитник
Защитник55. Осипенко6. ФернандесЗащитник
Защитник3. Сако3. БальбуэнаЗащитник
Защитник40. Вахания93. ЛаксальтЗащитник
Полузащитник15. Глебов74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 18. Кучаев24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин8. КарраскальПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник9. Мохеби14. МаухубПолузащитник
Нападающий27. Комличенко70. ТюкавинНападающий
Главный тренерВалерий КарпинМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел Winline сформировал высокие коэффициенты на все три самых популярных рынка. Вероятность успеха «Ростова» аналитики оценили котировкой 3.11, а «Динамо» - 2.17. Предложение на ничью в основное время еще выше - 3.74. 

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ростов» - «Динамо» Москва?

Самый популярный вариант в линии на точный счет у Winline - 1:1. Поставить на такой исход можно по котировке 6.93.

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Динамо» Москва?

Федеральный канал «Матч ТВ» будет транслировать игру в прямом эфире.

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