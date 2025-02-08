Ростов - Динамо Москва, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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Организаторы Winline Зимнего Кубка РПЛ впервые добавили в формулу турнира финальную стадию. Откроют ее в матче за пятое место «Динамо» с «Ростовом».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов» (Ростов-на-Дону)
10.02.2025, Пн
15:00 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 3.11
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за пятое место
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|16
|20
|27
|67-97
|«Динамо»
|27
|20
|16
|97-67
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
|31.01.2025
|ЦСКА
1:0
«Ростов»
Winline Кубок РПЛ
|24.01.2025
|«Ростов»
3:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|19.01.2025
|«Ростов»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Ростов»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Спартак»
Winline Кубок РПЛ
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» (Москва)
Winline Кубок РПЛ
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» (Москва)
Товарищеский матч
|08.11.2024
|«Динамо» (Москва)
4:1
«Химки»
РПЛ
|02.12.2024
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Группа A
|Команды
И
В
Н
П
М
О
|1. Спартак
2
2
0
0
4-2
6
|2. Краснодар
2
1
0
1
3-3
3
|3. Динамо
2
0
0
2
0-2
0
Группа B
|Клуб
И
В
Н
П
М
О
|1. Зенит
2
2
0
0
4-1
5
|2. ЦСКА
2
1
0
1
3-2
4
|3. Ростов
2
0
0
2
1-3
0
Три из четырех матчей этих команд в ОАЭ завершились со счетом 0:1. Динамовцы дважды с ним уступили, ростовчане - раз. Но в очной встрече проиграть одновременно обе стороны не могут. И вообще есть надежда, что в заключительном для себя матче турнира команды наконец-то порадуют содержательной, а главное, результативной игрой. Все-таки в атаке что у Лички, что у Карпина мастеров хватает. И в двух первых матчах на сборах южане забивали соперникам по три мяча, а динамовцы уверенно (3:1) побеждали «Зенит». В матче за пятое место сдерживать себя точно смысла нет. Так что ждем голов в одни и другие ворота.
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В прямом эфире игра будет транслироваться федеральным каналом «Матч ТВ». Смотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте главного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)
«Динамо»: Майсторович (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» Москва:
|Позиция
|«Ростов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|93. Лаксальт
|Защитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|8. Карраскаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мохеби
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Марцел Личка
|Главный тренер
Аналитический отдел Winline сформировал высокие коэффициенты на все три самых популярных рынка. Вероятность успеха «Ростова» аналитики оценили котировкой 3.11, а «Динамо» - 2.17. Предложение на ничью в основное время еще выше - 3.74.
Самый популярный вариант в линии на точный счет у Winline - 1:1. Поставить на такой исход можно по котировке 6.93.
Федеральный канал «Матч ТВ» будет транслировать игру в прямом эфире.
Партнерский проект