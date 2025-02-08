Ростов - Динамо Москва, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Три из четырех матчей этих команд в ОАЭ завершились со счетом 0:1. Динамовцы дважды с ним уступили, ростовчане - раз. Но в очной встрече проиграть одновременно обе стороны не могут. И вообще есть надежда, что в заключительном для себя матче турнира команды наконец-то порадуют содержательной, а главное, результативной игрой. Все-таки в атаке что у Лички, что у Карпина мастеров хватает. И в двух первых матчах на сборах южане забивали соперникам по три мяча, а динамовцы уверенно (3:1) побеждали «Зенит». В матче за пятое место сдерживать себя точно смысла нет. Так что ждем голов в одни и другие ворота.