Ростов - Динамо Махачкала , 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обе команды команды с одинаковым счетом 2:1 закончили свои первые официальные матчи в 2026 году - только «Динамо» с ним выиграло у «Рубина», а «Ростов» - уступил «Краснодару».

С учетом контрольных встреч безвыигрышная серия дончан достигла уже четырех матчей. Понятно, что в спаррингах результат отходит на второй план, но, так или иначе, негативные эмоции накапливаются. Разбавить их позитивом парни Джонатана Альбы постараются уже в среду.

А у махачкалинцев, наоборот, продолжается полоса без поражений. После субботнего матча она достигла восьми игр. Нет сомнений, что в Ростове-на-Дону команда Евсеева постарается показать себя с наилучшей стороны.

Поэтому обмен голами в этой паре выглядит не таким маловероятным, как можно подумать по коэффициенту на «обе забьют» в FONBET.