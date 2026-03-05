Ведомости
Ростов - Динамо Махачкала , 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Первый матч 2026 года в Ростове-на-Дону и первая же тренерская дуэль Альбы с Евсеевым
Валентин Васильев

На этой неделе определятся участники полуфиналов нижней половины сетки FONBET Кубка России по футболу. В одной из пар  «Ростов» сразится с махачкалинским «Динамо». Рассмотрим противостояние на берегах Дона с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

04.03.2026, Ср

18:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.92

Х - 3.20

П2 - 4.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»97329-21
«Динамо» Мх37921-29

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

11.02.2026«Ростов»

0:0

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

07.02.2026«Ростов»

2:0

«Циндао»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

17.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Андижан»

Товарищеский матч

15.02.2026«Енисей»

0:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

12.02.2026«Сочи»

0:3

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

05.02.2026«Динамо» (Махачкала)

3:0

«Атырау»

Товарищеский матч

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды команды с одинаковым счетом 2:1 закончили свои первые официальные матчи в 2026 году - только «Динамо» с ним выиграло у «Рубина», а «Ростов» - уступил «Краснодару». 

С учетом контрольных встреч безвыигрышная серия дончан достигла уже четырех матчей. Понятно, что в спаррингах результат отходит на второй план, но, так или иначе, негативные эмоции накапливаются. Разбавить их позитивом парни Джонатана Альбы постараются уже в среду.

А у махачкалинцев, наоборот, продолжается полоса без поражений. После субботнего матча она достигла восьми игр. Нет сомнений, что в Ростове-на-Дону команда Евсеева постарается показать себя с наилучшей стороны. 

Поэтому обмен голами в этой паре выглядит не таким маловероятным, как можно подумать по коэффициенту на «обе забьют» в  FONBET.

Трансляции

Свернуть

Южное дерби покажет в прямом эфире общедоступный канал «Матч ТВ».  Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции на сайте официального партнера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: Мельников (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Ростов»«Динамо» (Махачкала)
Вратарь1. Ятимов39. Т. Магомедов
Защитник87. Лангович4. Шумахов
Защитник4. Мелехин43. Ахмедов
Защитник78. Чистяков43. Алибеков
Защитник40. Вахания71. Джапо
Полузащитник8. Миронов77. Сундуков
Полузащитник 10. Щетинин16. Мрезиг
Полузащитник18. Кучаев47. Глушков
Полузащитник7. Роналдо9. Магомедов
Нападающий9. Мохеби28. Сердеров
Нападающий99. Сулейманов25. Агаларов
Главный тренерДжонатан АльбаВадим Евсеев

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры FONBET установили следующие коэффициенты на основное время кубкового противостояния: 1.92 на победу хозяев, 4.60 - на гостей и 3.20 - на ничью.

На проход в полуфинал предложения следующие: 1.48 - 2.65.

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ростов» - «Динамо» (Махачкала)?

Поо расчетам аналитиков, вероятность успеха хозяев поля составляет 52%, а их соперника - всего около 22%.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала)?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире. Альтернативную трансляцию предложит зарегистрированным пользователям FONBET.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала)

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арены» или онлайн, на официальном сайте клуба. Fan ID для прохода на матч не требуется.

