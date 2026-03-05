Ростов - Динамо Махачкала , 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся участники полуфиналов нижней половины сетки FONBET Кубка России по футболу. В одной из пар «Ростов» сразится с махачкалинским «Динамо». Рассмотрим противостояние на берегах Дона с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|9
|7
|3
|29-21
|«Динамо» Мх
|3
|7
|9
|21-29
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|11.02.2026
|«Ростов»
0:0
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Ростов»
2:0
«Циндао»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
|17.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Андижан»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Енисей»
0:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Сочи»
0:3
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
3:0
«Атырау»
Товарищеский матч
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
Обе команды команды с одинаковым счетом 2:1 закончили свои первые официальные матчи в 2026 году - только «Динамо» с ним выиграло у «Рубина», а «Ростов» - уступил «Краснодару».
С учетом контрольных встреч безвыигрышная серия дончан достигла уже четырех матчей. Понятно, что в спаррингах результат отходит на второй план, но, так или иначе, негативные эмоции накапливаются. Разбавить их позитивом парни Джонатана Альбы постараются уже в среду.
А у махачкалинцев, наоборот, продолжается полоса без поражений. После субботнего матча она достигла восьми игр. Нет сомнений, что в Ростове-на-Дону команда Евсеева постарается показать себя с наилучшей стороны.
Поэтому обмен голами в этой паре выглядит не таким маловероятным, как можно подумать по коэффициенту на «обе забьют» в FONBET.
Южное дерби покажет в прямом эфире общедоступный канал «Матч ТВ». Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции на сайте официального партнера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Мельников (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Ростов»
|«Динамо» (Махачкала)
|Вратарь
|1. Ятимов
|39. Т. Магомедов
|Защитник
|87. Лангович
|4. Шумахов
|Защитник
|4. Мелехин
|43. Ахмедов
|Защитник
|78. Чистяков
|43. Алибеков
|Защитник
|40. Вахания
|71. Джапо
|Полузащитник
|8. Миронов
|77. Сундуков
|Полузащитник
|10. Щетинин
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|18. Кучаев
|47. Глушков
|Полузащитник
|7. Роналдо
|9. Магомедов
|Нападающий
|9. Мохеби
|28. Сердеров
|Нападающий
|99. Сулейманов
|25. Агаларов
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Вадим Евсеев
Поо расчетам аналитиков, вероятность успеха хозяев поля составляет 52%, а их соперника - всего около 22%.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арены» или онлайн, на официальном сайте клуба. Fan ID для прохода на матч не требуется.