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13 марта 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Краснодар, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Шансы команд на победу абсолютно равны
Валентин Васильев

Пока «Спартак» с «Зенитом» разбираются между собой, третий кандидат в чемпионы гостит в Ростове-на-Дону. Удастся ли «Краснодару» вновь выскочить на чистое первое место в таблице? Анализируем шансы сторон в южном дерби. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

16.03.2025, Вс

17:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 2.60

Х - 3.35

П2 - 2.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»4151433-50
«Краснодар»1415450-33

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2025«Ростов»

3:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар»

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

21.02.2025«Динамо»

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

17.02.2025«Краснодар»

1:0

«Астана» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ростова» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Краснодар» 

2:0

«Ростов»

РПЛ

06.07.2024«Краснодар» 

3:2

«Ростов»

Товарищеский матч

08.03.2024«Ростов»

2:1

«Краснодар» 

РПЛ

07.10.2023«Краснодар» 

3:2

«Ростов»

РПЛ

21.05.2023«Краснодар» 

3:0

«Ростов»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 21-м туром «Краснодар» делит лидерство по очкам с «Зенитом». «Ростов» занимает седьмое место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Посреди недели обе команды неудачно выступили в Кубке России. «Ростов» уступил дома «Зениту», «Краснодар» - «Ахмату». И если у первых еще будет возможность все исправить в ответном матче, то «быки» покинули розыгрыш. Понятно, что чемпионат был и остается у кубанцев в приоритете. Но теперь и спрос с них будет строже - ведь теперь состязательный график у них попроще, чем у конкурентов. 

Ростовчане теоретически еще могут побороться за один из комплектов медалей, но и сами понимают, что на практике это маловероятно. Спуск вниз желто-синим тоже не грозит. Сезон команда доигрывает без Карпина и внятных турнирных целей. 

У «Краснодара» мотивация гораздо мощнее.  Но и давление, соответственно, выше. Интересно, что при Мусаеве шесть из восьми дерби юга заканчивались результативными ничьими - 1:1 или 2:2. Ждем обмена голами и на этот раз.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы)

«Краснодар»:  Сперцян, Тормена, Голиков (все - травмы), Виктор Са (дисквалификация) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Краснодар»:

Позиция«Ростов»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. АгкацевВратарь
Защитник40. Вахания 98. ПетровЗащитник
Защитник3. Сако4. КостаЗащитник
Защитник55. Осипенко31. КайоЗащитник
Защитник5. Поярков15. ОласаЗащитник
Полузащитник89. Саравиа6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян88. КривцовПолузащитник
Нападающий7. Роналдо11. БатчиПолузащитник
Нападающий9. Мохеби90. КобнанПолузащитник
Нападающий27. Комличенко9. КордобаНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Редкий случай - одинаковые коэффициенты на победу обеих команд. БК Winline установила их на отметке 2.60. Ничья в южном противостоянии котируется за 3.35.  

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Краснодар»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.60.

Кто тренирует «Ростов»?

За неделю до рестарта сезона Валерий Карпин передал управление донской командой своему испанскому ассистенту Джонатану Альбе. Для бывшего аналитика это первый опыт самостоятельного руководства коллективом. 

Где бесплатно смотреть матч  «Ростов» - «Краснодар»?

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Ростов» - «Краснодар»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Ростова». Минимальная стоимость - 600  рублей. 

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