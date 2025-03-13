Ростов - Краснодар, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Пока «Спартак» с «Зенитом» разбираются между собой, третий кандидат в чемпионы гостит в Ростове-на-Дону. Удастся ли «Краснодару» вновь выскочить на чистое первое место в таблице? Анализируем шансы сторон в южном дерби.
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|4
|15
|14
|33-50
|«Краснодар»
|14
|15
|4
|50-33
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Ростов»
3:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо»
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Астана»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ростова» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Краснодар»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|06.07.2024
|«Краснодар»
3:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|08.03.2024
|«Ростов»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|07.10.2023
|«Краснодар»
3:2
«Ростов»
РПЛ
|21.05.2023
|«Краснодар»
3:0
«Ростов»
РПЛ
Перед 21-м туром «Краснодар» делит лидерство по очкам с «Зенитом». «Ростов» занимает седьмое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Посреди недели обе команды неудачно выступили в Кубке России. «Ростов» уступил дома «Зениту», «Краснодар» - «Ахмату». И если у первых еще будет возможность все исправить в ответном матче, то «быки» покинули розыгрыш. Понятно, что чемпионат был и остается у кубанцев в приоритете. Но теперь и спрос с них будет строже - ведь теперь состязательный график у них попроще, чем у конкурентов.
Ростовчане теоретически еще могут побороться за один из комплектов медалей, но и сами понимают, что на практике это маловероятно. Спуск вниз желто-синим тоже не грозит. Сезон команда доигрывает без Карпина и внятных турнирных целей.
У «Краснодара» мотивация гораздо мощнее. Но и давление, соответственно, выше. Интересно, что при Мусаеве шесть из восьми дерби юга заканчивались результативными ничьими - 1:1 или 2:2. Ждем обмена голами и на этот раз.
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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы)
«Краснодар»: Сперцян, Тормена, Голиков (все - травмы), Виктор Са (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|40. Вахания
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|31. Кайо
|Защитник
|Защитник
|5. Поярков
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|89. Саравиа
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мохеби
|90. Кобнан
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Редкий случай - одинаковые коэффициенты на победу обеих команд. БК Winline установила их на отметке 2.60. Ничья в южном противостоянии котируется за 3.35.
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Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.60.
За неделю до рестарта сезона Валерий Карпин передал управление донской командой своему испанскому ассистенту Джонатану Альбе. Для бывшего аналитика это первый опыт самостоятельного руководства коллективом.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
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