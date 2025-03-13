Ростов - Краснодар, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды неудачно выступили в Кубке России. «Ростов» уступил дома «Зениту», «Краснодар» - «Ахмату». И если у первых еще будет возможность все исправить в ответном матче, то «быки» покинули розыгрыш. Понятно, что чемпионат был и остается у кубанцев в приоритете. Но теперь и спрос с них будет строже - ведь теперь состязательный график у них попроще, чем у конкурентов.

Ростовчане теоретически еще могут побороться за один из комплектов медалей, но и сами понимают, что на практике это маловероятно. Спуск вниз желто-синим тоже не грозит. Сезон команда доигрывает без Карпина и внятных турнирных целей.

У «Краснодара» мотивация гораздо мощнее. Но и давление, соответственно, выше. Интересно, что при Мусаеве шесть из восьми дерби юга заканчивались результативными ничьими - 1:1 или 2:2. Ждем обмена голами и на этот раз.