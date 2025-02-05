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5 февраля 8:23ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Ростов - Зенит, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Карпин против Семака - теперь и в ОАЭ
Валентин Васильев

«Ростову» с «Зенитом» не удалось выиграть в основное время на старте Winline Зимнего Кубка РПЛ. В пятницу они предпримут вторую попытку. Выбираем интересные варианты для ставки на матч в Абу-Даби. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

07.02.2025, Пт

15:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 5.40

Х - 4.20

П2 - 1.54

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, группа B

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»15173361-118
«Зенит»331715118-61

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2025ЦСКА

1:0

«Ростов»

Winline Зимний Кубок РПЛ

24.01.2025«Ростов»

3:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

19.01.2025«Ростов»

3:2

«Родина»

Товарищеский матч

07.12.2024«Ростов»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

30.11.2024«Ростов»

4:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2025«Зенит»

1:2

«Ноа»

Товарищеский матч

27.01.2025«Зенит»

1:3

«Динамо»

Товарищеский матч

24.01.2025«Зенит»

1:0

сборная Иордании

Товарищеский матч

07.12.2024«Зенит»

1:2

«Акрон»

РПЛ

Состав групп 

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Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов» - 1:0
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо» - 1:0
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:2, пен. - 4:1
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Турнирная таблица

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КлубИВНПМО
1. ЦСКА21013-24
2. Зенит11002-22
3. Ростов10010-10

Прогноз на матч

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«Зенит» не сумел победно дебютировать на зимнем турнира в Абу-Даби. Но, исходя из развития событий в стартовом матче, должен быть доволен ничьей в основное время, не говоря уже о победе в серии пенальти. Напомним, Александр Соболев спас чемпиона России от поражения в игре с ЦСКА уже в компенсированные минуты. И он же первым реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар.

Ростовчанам повезло меньше - они армейцам минимально уступили и первыми на Кубке лишились шансов на выход в финал. Питерцы пока вторые в таблице, но полностью зависят от самих себя. Победа в игровое время гарантирует им первую позицию. А вот ничья - не устроит. Исходя из турнирного расклада,  можно предположить, что «Зенит» будет много и агрессивно атаковать. Южанам тоже нет смысла сидеть в обороне. Так что намечается бодрая и результативная игра. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из столицы ОАЭ пройдет на канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)

«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:

Позиция«Ростов»«Зенит»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. ЛатышонокВратарь
Защитник87. Лангович31. МантуанЗащитник
Защитник55. Осипенко25. ЭраковичЗащитник
Защитник3. Сако27. НиноЗащитник
Защитник40. Вахания3. Сантос Полузащитник
Полузащитник15. Глебов5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 18. Кучаев77. АхметовПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин17. МостовойПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо67. ГлушенковНападающий
Нападающий9. Мохеби32. ГондуНападающий
Нападающий27. Комличенко7. СоболевНападающий
Главный тренерВалерий КарпинСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила коэффициент 1.54 на победу питерской команды. Котировка на команду Карпина в три с половиной раза выше - 5.40. На ничью в основное время можно поставить с кэфом 4.20.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ростов» - «Зенит»?

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом в паре чемпиона России. В последнем официальном матче «Зенит» набросал «Ростову» пятерку безответных мячей.

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Зенит»?

Все игры турнира транслируются на «Матч ТВ». 

Будут ли пенальти?

В случае ничьей сразу назначается серия одиннадцатиметровых штрафных ударов. Ее победитель получает два очка, а проигравший - одно.

Как распределяются места в группе при равенстве очков?

В случае победы по пенальти «Зенит» сравняется в таблице с ЦСКА (у обеих команд станет по четыре очка). Однако в таком случае армейцы окажутся выше по первому дополнительному показателю - общей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время. Таким образом, чемпиону России нужна только «чистая» победа.

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