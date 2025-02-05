Ростов - Зенит, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
«Ростову» с «Зенитом» не удалось выиграть в основное время на старте Winline Зимнего Кубка РПЛ. В пятницу они предпримут вторую попытку. Выбираем интересные варианты для ставки на матч в Абу-Даби.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов» (Ростов-на-Дону)
07.02.2025, Пт
15:00 МСК
«Зенит» (Санкт-Петербург)
|П1 - 5.40
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, группа B
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|15
|17
|33
|61-118
|«Зенит»
|33
|17
|15
|118-61
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2025
|ЦСКА
1:0
«Ростов»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|24.01.2025
|«Ростов»
3:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|19.01.2025
|«Ростов»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Ростов»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.11.2024
|«Ростов»
4:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2025
|«Зенит»
1:2
«Ноа»
Товарищеский матч
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо»
Товарищеский матч
|24.01.2025
|«Зенит»
1:0
сборная Иордании
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Зенит»
1:2
«Акрон»
РПЛ
Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|3-2
|4
|2. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-2
|2
|3. Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
«Зенит» не сумел победно дебютировать на зимнем турнира в Абу-Даби. Но, исходя из развития событий в стартовом матче, должен быть доволен ничьей в основное время, не говоря уже о победе в серии пенальти. Напомним, Александр Соболев спас чемпиона России от поражения в игре с ЦСКА уже в компенсированные минуты. И он же первым реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар.
Ростовчанам повезло меньше - они армейцам минимально уступили и первыми на Кубке лишились шансов на выход в финал. Питерцы пока вторые в таблице, но полностью зависят от самих себя. Победа в игровое время гарантирует им первую позицию. А вот ничья - не устроит. Исходя из турнирного расклада, можно предположить, что «Зенит» будет много и агрессивно атаковать. Южанам тоже нет смысла сидеть в обороне. Так что намечается бодрая и результативная игра. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.
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Прямая трансляция из столицы ОАЭ пройдет на канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)
«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|27. Нино
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|3. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|67. Глушенков
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мохеби
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|27. Комличенко
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Сергей Семак
|Главный тренер
БК Winline установила коэффициент 1.54 на победу питерской команды. Котировка на команду Карпина в три с половиной раза выше - 5.40. На ничью в основное время можно поставить с кэфом 4.20.
Букмекеры предсказуемо считают фаворитом в паре чемпиона России. В последнем официальном матче «Зенит» набросал «Ростову» пятерку безответных мячей.
Все игры турнира транслируются на «Матч ТВ».
В случае ничьей сразу назначается серия одиннадцатиметровых штрафных ударов. Ее победитель получает два очка, а проигравший - одно.
В случае победы по пенальти «Зенит» сравняется в таблице с ЦСКА (у обеих команд станет по четыре очка). Однако в таком случае армейцы окажутся выше по первому дополнительному показателю - общей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время. Таким образом, чемпиону России нужна только «чистая» победа.
Партнерский проект