Ростов - Зенит, 7 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Зенит» не сумел победно дебютировать на зимнем турнира в Абу-Даби. Но, исходя из развития событий в стартовом матче, должен быть доволен ничьей в основное время, не говоря уже о победе в серии пенальти. Напомним, Александр Соболев спас чемпиона России от поражения в игре с ЦСКА уже в компенсированные минуты. И он же первым реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар.

Ростовчанам повезло меньше - они армейцам минимально уступили и первыми на Кубке лишились шансов на выход в финал. Питерцы пока вторые в таблице, но полностью зависят от самих себя. Победа в игровое время гарантирует им первую позицию. А вот ничья - не устроит. Исходя из турнирного расклада, можно предположить, что «Зенит» будет много и агрессивно атаковать. Южанам тоже нет смысла сидеть в обороне. Так что намечается бодрая и результативная игра. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.