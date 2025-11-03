Ведомости
Ротор - Арсенал, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Бывшие спартаковцы Бояринцев и Гунько сразятся в Волгограде
Валентин Васильев

На первый понедельник ноября ФНЛ запланирована сразу полдесятка матчей 17-го тура Лиги PARI. В Волгограде «Ротор» примет тульский «Арсенал». Мониторим предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

03.11.2025, Пн

16:00 МСК

 «Арсенал» (Тула) 

П1 - 2.35

Х - 2.95

П2 - 3.55

Турнир: Лига PARI, 17-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Матвеев (Троицк)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»2339-11
«Арсенал»33211-9

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

12.10.2025«Ротор»

2:0

«Черноморец»

Лига PARI

05.10.2025«Нефтехимик»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

28.09.2025«Шинник»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

24.10.2025«Арсенал»

1:2

«Урал»

Лига PARI

19.10.2025«Челябинск»

2:2

«Арсенал»

Лига PARI

15.10.2025«Арсенал»

1:0

«Сокол»

Кубок России

11.10.2025«Арсенал»

2:2

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После прошлого тура команды сохранили свои позиции: «Ротор» - пятую, «Арсенал» - 13-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал16103326-1633
2. Факел16103317-933
3. Спартак Кострома1686224-1630
4. Родина1676323-1427
5. Ротор1675420-1126
6. КАМАЗ1675428-1726
7. Челябинск1667320-1325
8. СКА-Хабаровск1665516-1623
9. Шинник1757513-1322
10. Нефтехимик1647518-2019
11. Черноморец1645719-2017
12. Енисей1645712-2117
13. Арсенал1638523-2217
14. Уфа1637618-2016
15. Волга1643917-2815
16. Сокол172879-1814
17. Торпедо1635813-2414
18. Чайка1625914-3211

Прогноз на матч

«Арсенал» не преследует высоких задач в этом первенстве, но представляет собой весьма серьезную силу. Достаточно сказать, что среди представителей нижней половины таблицы только туляки имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей (+1). Недавняя кубковая победа в Воронеже над «Факелом» лишний раз подтвердила: с парнями Дмитрия Гунько придется считаться всем. 

«Ротор» считается одним из скрытых фаворитов розыгрыша. Однако этот свой статус волгоградцы подтверждают далеко не всегда. Стабильности команде Дениса Бояринцева остро не хватает. А ее гостевые результаты в последнее время и вовсе можно охарактеризовать как аутсайдерские. За пять выездов южане не забили ни одного гола, собрав всего три очка из 15 возможных. 

Впрочем, дома волгоградцы выглядят достаточно убедительно. Здесь шансы на обмен забитыми голами, как нам кажется, достаточно высок.   

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ротор»: нет

«Арсенал»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного маркета. Победа хозяев котируется за 2.35, гостей - за 3.55. На ничью можно поставить за 2.95.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ротор» - «Арсенал»?

Если исходить из расчетов аналитиков, у зрителей есть все шансы вообще не увидеть забитых голов. Нулевая ничья в PARI котируется за 5.50.

Матч «Ротор» - «Арсенал» будет результативным?

Коэффициент 2.60 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра вряд ли получится результативной.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Арсенал»?

Букмекерская контора PARI проведет трансляцию из города-героя на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Арсенал»?

Билеты доступны на официальном сайте волгоградского клуба.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
