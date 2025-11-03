Ротор - Арсенал, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На первый понедельник ноября ФНЛ запланирована сразу полдесятка матчей 17-го тура Лиги PARI. В Волгограде «Ротор» примет тульский «Арсенал». Мониторим предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 17-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|2
|3
|3
|9-11
|«Арсенал»
|3
|3
|2
|11-9
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
|12.10.2025
|«Ротор»
2:0
«Черноморец»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
|24.10.2025
|«Арсенал»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Челябинск»
2:2
«Арсенал»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Арсенал»
1:0
«Сокол»
Кубок России
|11.10.2025
|«Арсенал»
2:2
«Торпедо»
Лига PARI
После прошлого тура команды сохранили свои позиции: «Ротор» - пятую, «Арсенал» - 13-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|16
|10
|3
|3
|26-16
|33
|2. Факел
|16
|10
|3
|3
|17-9
|33
|3. Спартак Кострома
|16
|8
|6
|2
|24-16
|30
|4. Родина
|16
|7
|6
|3
|23-14
|27
|5. Ротор
|16
|7
|5
|4
|20-11
|26
|6. КАМАЗ
|16
|7
|5
|4
|28-17
|26
|7. Челябинск
|16
|6
|7
|3
|20-13
|25
|8. СКА-Хабаровск
|16
|6
|5
|5
|16-16
|23
|9. Шинник
|17
|5
|7
|5
|13-13
|22
|10. Нефтехимик
|16
|4
|7
|5
|18-20
|19
|11. Черноморец
|16
|4
|5
|7
|19-20
|17
|12. Енисей
|16
|4
|5
|7
|12-21
|17
|13. Арсенал
|16
|3
|8
|5
|23-22
|17
|14. Уфа
|16
|3
|7
|6
|18-20
|16
|15. Волга
|16
|4
|3
|9
|17-28
|15
|16. Сокол
|17
|2
|8
|7
|9-18
|14
|17. Торпедо
|16
|3
|5
|8
|13-24
|14
|18. Чайка
|16
|2
|5
|9
|14-32
|11
«Арсенал» не преследует высоких задач в этом первенстве, но представляет собой весьма серьезную силу. Достаточно сказать, что среди представителей нижней половины таблицы только туляки имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей (+1). Недавняя кубковая победа в Воронеже над «Факелом» лишний раз подтвердила: с парнями Дмитрия Гунько придется считаться всем.
«Ротор» считается одним из скрытых фаворитов розыгрыша. Однако этот свой статус волгоградцы подтверждают далеко не всегда. Стабильности команде Дениса Бояринцева остро не хватает. А ее гостевые результаты в последнее время и вовсе можно охарактеризовать как аутсайдерские. За пять выездов южане не забили ни одного гола, собрав всего три очка из 15 возможных.
Впрочем, дома волгоградцы выглядят достаточно убедительно. Здесь шансы на обмен забитыми голами, как нам кажется, достаточно высок.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: нет
«Арсенал»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного маркета. Победа хозяев котируется за 2.35, гостей - за 3.55. На ничью можно поставить за 2.95.
Если исходить из расчетов аналитиков, у зрителей есть все шансы вообще не увидеть забитых голов. Нулевая ничья в PARI котируется за 5.50.
Коэффициент 2.60 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра вряд ли получится результативной.
Билеты доступны на официальном сайте волгоградского клуба.