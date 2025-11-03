Ротор - Арсенал, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Арсенал» не преследует высоких задач в этом первенстве, но представляет собой весьма серьезную силу. Достаточно сказать, что среди представителей нижней половины таблицы только туляки имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей (+1). Недавняя кубковая победа в Воронеже над «Факелом» лишний раз подтвердила: с парнями Дмитрия Гунько придется считаться всем.

«Ротор» считается одним из скрытых фаворитов розыгрыша. Однако этот свой статус волгоградцы подтверждают далеко не всегда. Стабильности команде Дениса Бояринцева остро не хватает. А ее гостевые результаты в последнее время и вовсе можно охарактеризовать как аутсайдерские. За пять выездов южане не забили ни одного гола, собрав всего три очка из 15 возможных.

Впрочем, дома волгоградцы выглядят достаточно убедительно. Здесь шансы на обмен забитыми голами, как нам кажется, достаточно высок.