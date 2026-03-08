Ведомости
Ротор - Урал, 9 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Березуцкий наберет первые очки в новом клубе?
Валентин Васильев

В понедельник, 9 марта, пройдут три матча 23-го тура Лиги PARI. В Волгограде «Ротор» примет «Урал». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

09.03.2026, Пн

14:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 3.30

Х - 2.80

П2 - 2.35

Турнир: Лига PARI, 23-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Прокопов (Ярославль)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»11121340-50
«Урал»13121150-40

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Спартак» Кс

1:1

«Ротор»

Лига PARI

18.02.2026«Ротор»

1:3

«Волга»

Товарищеский матч

17.02.2026«Ротор»

0:1

«Сурхан»

Товарищеский матч

14.02.2026«Енисей»

2:1

«Ротор»

Товарищеский матч

14.02.2026«Ротор»

5:0

«Черноморец»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2026«Факел»

1:0

«Урал»

Лига PARI

20.02.2026«Урал»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

09.02.2026«Урал»

2:0

«Юньнань»

Товарищеский матч

05.02.2026«Урал»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Ротор» отстает от «Урала» ровно на 10 очков в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел22163330-1151
2Урал22125530-1941
3Родина22109330-1739
4Спартак-Кострома2298531-2535
5Челябинск2298528-2035
6КАМАЗ2289537-2533
7СКА-Хабаровск2288624-2232
8Ротор2287725-1831
9Нефтехимик22710527-2431
10Арсенал22611530-2629
11Шинник2268819-2126
12Черноморец22661025-2924
13Торпедо22661019-2924
14Енисей2259815-2624
15Волга22651125-3523
16Уфа22481024-3120
17Сокол222101010-2316
18Чайка22261419-4712

Прогноз на матч

«Урал» удивил наблюдателей на сборах победой над московским «Динамо» в контрольном матче, но официальный сезон возобновил неудачно. Поражение от прямого конкурента, «Факела» в Воронеже, практически перечеркнуло надежды екатеринбуржцев на чемпионство в Лиге PARI. Теперь главной задачей для Василия Березуцкого и его команды стало сохранение второй позиции. Она, между прочим, тоже под угрозой. Отрыв уральцев от «Родины» сократился до двух очков, а это значит, что в любой момент они рискуют и из топ-2 выпасть. Чтобы этого не произошло, «шмелям» во что бы то ни стало нужно побеждать в Волгограде. Задача тяжелейшая!

«Ротор» на старте второй части сезона зацепил очко на выезде против крепкого костромского «Спартака» и наверняка рассчитывает порадовать многочисленных болельщиков в первом домашнем матче года. По результатам игр на своем поле волгоградцы входят в топ-5 лиги. Так что «Урал» ожидает второй подряд крайне сложный выезд.

Но все-таки мотивация и класс исполнителей у гостей несколько выше, чем у хозяев. Полагаем, что со второй попытки Березуцкий наберет первые очки с «Уралом» (хотя бы одно), но при этом много голов зрители в понедельник не увидят. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ротор»: Бардыбахин (дисквалификация), Плотников (травма)

«Урал»: Бегич (дисквалификация), Кордейро (травма) 

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 3.30, гостей - за 2.35. На ничью предлагается поставить за 2.80.

Вопросы и ответы

Матч «Ротор» - «Урал» будет результативным?

Голов в Волгограде много не предвидится. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.40.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Урал»?

Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Урал»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте волгоградского клуба.

