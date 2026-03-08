Ротор - Урал, 9 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 9 марта, пройдут три матча 23-го тура Лиги PARI. В Волгограде «Ротор» примет «Урал». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 23-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Прокопов (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|11
|12
|13
|40-50
|«Урал»
|13
|12
|11
|50-40
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Спартак» Кс
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|18.02.2026
|«Ротор»
1:3
«Волга»
Товарищеский матч
|17.02.2026
|«Ротор»
0:1
«Сурхан»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Енисей»
2:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Ротор»
5:0
«Черноморец»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2026
|«Факел»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Урал»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|09.02.2026
|«Урал»
2:0
«Юньнань»
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Урал»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
Перед очной встречей «Ротор» отстает от «Урала» ровно на 10 очков в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|22
|16
|3
|3
|30-11
|51
|2
|Урал
|22
|12
|5
|5
|30-19
|41
|3
|Родина
|22
|10
|9
|3
|30-17
|39
|4
|Спартак-Кострома
|22
|9
|8
|5
|31-25
|35
|5
|Челябинск
|22
|9
|8
|5
|28-20
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|8
|9
|5
|37-25
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|8
|8
|6
|24-22
|32
|8
|Ротор
|22
|8
|7
|7
|25-18
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|7
|10
|5
|27-24
|31
|10
|Арсенал
|22
|6
|11
|5
|30-26
|29
|11
|Шинник
|22
|6
|8
|8
|19-21
|26
|12
|Черноморец
|22
|6
|6
|10
|25-29
|24
|13
|Торпедо
|22
|6
|6
|10
|19-29
|24
|14
|Енисей
|22
|5
|9
|8
|15-26
|24
|15
|Волга
|22
|6
|5
|11
|25-35
|23
|16
|Уфа
|22
|4
|8
|10
|24-31
|20
|17
|Сокол
|22
|2
|10
|10
|10-23
|16
|18
|Чайка
|22
|2
|6
|14
|19-47
|12
«Урал» удивил наблюдателей на сборах победой над московским «Динамо» в контрольном матче, но официальный сезон возобновил неудачно. Поражение от прямого конкурента, «Факела» в Воронеже, практически перечеркнуло надежды екатеринбуржцев на чемпионство в Лиге PARI. Теперь главной задачей для Василия Березуцкого и его команды стало сохранение второй позиции. Она, между прочим, тоже под угрозой. Отрыв уральцев от «Родины» сократился до двух очков, а это значит, что в любой момент они рискуют и из топ-2 выпасть. Чтобы этого не произошло, «шмелям» во что бы то ни стало нужно побеждать в Волгограде. Задача тяжелейшая!
«Ротор» на старте второй части сезона зацепил очко на выезде против крепкого костромского «Спартака» и наверняка рассчитывает порадовать многочисленных болельщиков в первом домашнем матче года. По результатам игр на своем поле волгоградцы входят в топ-5 лиги. Так что «Урал» ожидает второй подряд крайне сложный выезд.
Но все-таки мотивация и класс исполнителей у гостей несколько выше, чем у хозяев. Полагаем, что со второй попытки Березуцкий наберет первые очки с «Уралом» (хотя бы одно), но при этом много голов зрители в понедельник не увидят.
В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: Бардыбахин (дисквалификация), Плотников (травма)
«Урал»: Бегич (дисквалификация), Кордейро (травма)
