Ротор - Урал, 9 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Урал» удивил наблюдателей на сборах победой над московским «Динамо» в контрольном матче, но официальный сезон возобновил неудачно. Поражение от прямого конкурента, «Факела» в Воронеже, практически перечеркнуло надежды екатеринбуржцев на чемпионство в Лиге PARI. Теперь главной задачей для Василия Березуцкого и его команды стало сохранение второй позиции. Она, между прочим, тоже под угрозой. Отрыв уральцев от «Родины» сократился до двух очков, а это значит, что в любой момент они рискуют и из топ-2 выпасть. Чтобы этого не произошло, «шмелям» во что бы то ни стало нужно побеждать в Волгограде. Задача тяжелейшая!

«Ротор» на старте второй части сезона зацепил очко на выезде против крепкого костромского «Спартака» и наверняка рассчитывает порадовать многочисленных болельщиков в первом домашнем матче года. По результатам игр на своем поле волгоградцы входят в топ-5 лиги. Так что «Урал» ожидает второй подряд крайне сложный выезд.

Но все-таки мотивация и класс исполнителей у гостей несколько выше, чем у хозяев. Полагаем, что со второй попытки Березуцкий наберет первые очки с «Уралом» (хотя бы одно), но при этом много голов зрители в понедельник не увидят.