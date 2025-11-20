Рубин - Ахмат, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботнюю программу РПЛ закроет противостояние в Казани. Дополнительной интриги встрече «Рубина» с «Ахматом» придает тренерский фактор. Рашида Рахимова со Станиславом Черчесовым со времен совместных выступлений за «Спартак» связывают дружеские отношения. Но здесь и сейчас каждый преследует свои задачи. Выбираем перспективные варианты для пари на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|18
|19
|11
|56-45
|«Ахмат»
|11
|19
|18
|45-56
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Ахмат»
РПЛ
После первого круга соперников разделяют четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Рахимов с Черчесовым слишком хорошо друг друга знают, чтобы ввязываться в откровенные тактические авантюры. Скорее нас ожидают напряженная тренерская дуэль, в которой каждый постарается минимизировать ошибки со стороны своей команды и дождаться ее со стороны соперника.
«Рубину» голы в последнее время даются с большим трудом. Три последних матча казанцы не забивали вовсе. У «Ахмата» в этом смысле дела обстоят получше, но только в этом. Пропускают грозненцы больше, чем забивают. Как результат - уже пять туров без побед в РПЛ.
Так что рассчитывать на яркое действо в столице Татарстана вряд ли приходится. Учитывая все вводные, «тотал меньше 2.5» представляется тут более чем реальным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Ахматом» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на Okko и ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Okko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Швец, Дрезгич, Иву (все - травмы), Тесленко (дисквалификация)
Ахмат»: Эль-Махрауи (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|3. Мальдонадо
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|90. Ндонг
|Защитник
|Защитник
|51. Рожков
|75. Гандри
|Защитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|14. Кузяев
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|98. Лобов
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Йокич
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Нападающий
|12. Арройо
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|20. Самородов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили щедрые коэффициенты на основные исходы матча. Вероятность победы хозяев поля оценена коэффициентом 2.50, а гостей - 2.85. Ничья идет в конторе за 3.30.
«Ахмат» с 2017 года не побеждает «Рубин» в Казани. Тем не менее аналитики находят шансы сторон плюс-минус равными. Очевидно, принимают во внимание фактор многоопытного Черчесова.
Билеты на матч можно приобрести онлайн на официальном сайте казанского клуба. Минимальная стоимость - всего 200 рублей.