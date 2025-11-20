Рубин - Ахмат, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рахимов с Черчесовым слишком хорошо друг друга знают, чтобы ввязываться в откровенные тактические авантюры. Скорее нас ожидают напряженная тренерская дуэль, в которой каждый постарается минимизировать ошибки со стороны своей команды и дождаться ее со стороны соперника.

«Рубину» голы в последнее время даются с большим трудом. Три последних матча казанцы не забивали вовсе. У «Ахмата» в этом смысле дела обстоят получше, но только в этом. Пропускают грозненцы больше, чем забивают. Как результат - уже пять туров без побед в РПЛ.

Так что рассчитывать на яркое действо в столице Татарстана вряд ли приходится. Учитывая все вводные, «тотал меньше 2.5» представляется тут более чем реальным исходом.