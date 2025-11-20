Ведомости
Рубин - Ахмат, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На два часа Рахимов и Черчесов забудут о давней дружбе
Валентин Васильев

Субботнюю программу РПЛ закроет противостояние в Казани. Дополнительной интриги встрече «Рубина» с «Ахматом» придает тренерский фактор. Рашида Рахимова со Станиславом Черчесовым со времен совместных выступлений за «Спартак» связывают дружеские отношения. Но здесь и сейчас каждый преследует свои задачи. Выбираем перспективные варианты для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

22.11.2025, Сб

19:30 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 2.50

Х - 3.30

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»18191156-45
«Ахмат»11191845-56

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин»

РПЛ

22.10.2025«Рубин»

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

02.11.2025«Балтика» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

22.10.2025«Рубин» 

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

FONBET Кубок России 

19.10.2025«Динамо» Москва 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого круга соперников разделяют четыре очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Свернуть

Рахимов с Черчесовым слишком хорошо друг друга знают, чтобы ввязываться в откровенные тактические авантюры. Скорее нас ожидают напряженная тренерская дуэль, в которой каждый постарается минимизировать ошибки со стороны своей команды и дождаться ее со стороны соперника. 

«Рубину» голы в последнее время даются с большим трудом. Три последних матча казанцы не забивали вовсе. У «Ахмата» в этом смысле дела обстоят получше, но только в этом. Пропускают грозненцы больше, чем забивают. Как результат - уже пять туров без побед в РПЛ.

Так что рассчитывать на яркое действо в столице Татарстана вряд ли приходится. Учитывая все вводные, «тотал меньше 2.5» представляется тут более чем реальным исходом.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Ахматом» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на Okko и ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Рубин»: Швец, Дрезгич, Иву (все - травмы), Тесленко (дисквалификация)

Ахмат»: Эль-Махрауи (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ахмат»:

Позиция«Рубин»«Ахмат»Позиция
Вратарь38. Ставер88. ШелияВратарь
Защитник3. Мальдонадо55. ТодоровичЗащитник
Защитник27. Грицаенко90. НдонгЗащитник
Защитник51. Рожков75. ГандриЗащитник
Полузащитник 23. Безруков8. БогосавацЗащитник
Полузащитник 14. Кузяев18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 98. Лобов14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник8. Йокич70. ГаджиевПолузащитник
Нападающий12. Арройо9. МансильяПолузащитник
Нападающий10. Даку20. СамородовПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай77. МелкадзеНападающий
Главный тренерРашид РахимовСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании PARI установили щедрые коэффициенты на основные исходы матча. Вероятность победы хозяев поля оценена коэффициентом 2.50, а гостей - 2.85. Ничья идет в конторе за 3.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Рубин» - «Ахмат»?

«Ахмат»  с 2017 года не побеждает «Рубин» в Казани. Тем не менее аналитики находят шансы сторон плюс-минус равными. Очевидно, принимают во внимание фактор многоопытного Черчесова.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Ахмат»?

Увидеть игру бесплатно смогут зарегистрированные пользователи Winline. 

Где купить билеты на матч  «Рубин» - «Ахмат»? 

Билеты на матч можно приобрести онлайн на официальном сайте казанского клуба. Минимальная стоимость - всего 200 рублей.

