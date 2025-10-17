Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 октября 8:39ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Балтика, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рахимов против Талалаева - это очень интересно!
Валентин Васильев

На ближайшее воскресенье в  чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Казани сразятся  «Рубин» и «Балтика». Анализируем предматчевые расклады, выбираем перспективный вариант для пари на игру двух очень крепких середняков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

19.10.2025, Вс

17:00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.55

Х - 3.00

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»76321-14
«Балтика»36714-21

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.09.2025«Локомотив» 

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Балтика»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

FONBET Кубок России

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперники занимают расположились по соседству в таблице: «Рубин» занимает седьмое место, «Балтика» - пятое. Команды разделяет всего пара очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

Свернуть

Крепкие середняки с претензией на что-то серьезное - эта характеристика в полной мере подойдет обеим командам. «Балтика» уже была в лидирующей группе и явно не прочь туда при случае вернуться. В «Рубине» о медалях вслух предпочитают не говорить, но в уме наверняка держат.

Игровых принципов оба тренера тоже придерживаются схожих: дисциплина, организация, порядок, надежность в обороне. Оттого и «верховые» матчи у этих клубов большая редкость: у казанцев за 10 последних игр их набралось два, у балтийцев - один. Матчей с обменом голами на этом отрезке и у тех, и у других случилось всего по два. Полагаем, если в воскресенье кто-то и отличится, но не обе команды сразу. Минимум один из нулей на табло должен «дожить» до финального свистка.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Видеотрансляция из Казани будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Кузяев (оба - травмы)

«Балтика»: Мендель (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Балтика»:

Позиция«Рубин»«Балтика»Позиция
Вратарь38. Ставер67. БорискоВратарь
Защитник2. Тесленко2. ВаратыновЗащитник
Защитник5. Вуячич4. ЛунаЗащитник
Защитник27. Грицаенко4. ГассамаЗащитник
Полузащитник70. Кабутов14. КовачПолузащитник
Полузащитник51. Рожков11. КовалевПолузащитник
Полузащитник 22. Ходжа77. ЧивичПолузащитник 
Полузащитник6. Иву15. ЙеннеПолузащитник
Полузащитник21. Зотов69. МанеловПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай22. ТитковПолузащитник
Нападающий10. Даку91. ХильНападающий
Главный тренерРашид РахимовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Расчеты букмекеров подтверждают тезис о равной силе соперников. Коэффициенты на основные исходы достаточно близки: 2.55 на победу хозяев, 3.00 - на ничью и 3.10 - на успех гостей - за 4.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Балтика»?

Удачная ставка на нулевую ничью обещает шестикратный выигрыш. Это самый реальный счет, с точки зрения аналитиков. 

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Балтика»?

Бесплатная онлайн-трансляция пройдет на официальном сайте Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Балтика»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Минимальная стоимость билета - 200 рублей, максимальная - 4 000.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer106 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer440 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer440 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer75 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё