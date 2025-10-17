Рубин - Балтика, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На ближайшее воскресенье в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Казани сразятся «Рубин» и «Балтика». Анализируем предматчевые расклады, выбираем перспективный вариант для пари на игру двух очень крепких середняков.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|7
|6
|3
|21-14
|«Балтика»
|3
|6
|7
|14-21
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Балтика»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
FONBET Кубок России
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
Перед очной встречей соперники занимают расположились по соседству в таблице: «Рубин» занимает седьмое место, «Балтика» - пятое. Команды разделяет всего пара очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Крепкие середняки с претензией на что-то серьезное - эта характеристика в полной мере подойдет обеим командам. «Балтика» уже была в лидирующей группе и явно не прочь туда при случае вернуться. В «Рубине» о медалях вслух предпочитают не говорить, но в уме наверняка держат.
Игровых принципов оба тренера тоже придерживаются схожих: дисциплина, организация, порядок, надежность в обороне. Оттого и «верховые» матчи у этих клубов большая редкость: у казанцев за 10 последних игр их набралось два, у балтийцев - один. Матчей с обменом голами на этом отрезке и у тех, и у других случилось всего по два. Полагаем, если в воскресенье кто-то и отличится, но не обе команды сразу. Минимум один из нулей на табло должен «дожить» до финального свистка.
Видеотрансляция из Казани будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Кузяев (оба - травмы)
«Балтика»: Мендель (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Балтика»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|2. Тесленко
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|4. Луна
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|4. Гассама
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|14. Ковач
|Полузащитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|11. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|77. Чивич
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|15. Йенне
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|69. Манелов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Расчеты букмекеров подтверждают тезис о равной силе соперников. Коэффициенты на основные исходы достаточно близки: 2.55 на победу хозяев, 3.00 - на ничью и 3.10 - на успех гостей - за 4.20.
Удачная ставка на нулевую ничью обещает шестикратный выигрыш. Это самый реальный счет, с точки зрения аналитиков.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Минимальная стоимость билета - 200 рублей, максимальная - 4 000.