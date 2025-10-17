Рубин - Балтика, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крепкие середняки с претензией на что-то серьезное - эта характеристика в полной мере подойдет обеим командам. «Балтика» уже была в лидирующей группе и явно не прочь туда при случае вернуться. В «Рубине» о медалях вслух предпочитают не говорить, но в уме наверняка держат.

Игровых принципов оба тренера тоже придерживаются схожих: дисциплина, организация, порядок, надежность в обороне. Оттого и «верховые» матчи у этих клубов большая редкость: у казанцев за 10 последних игр их набралось два, у балтийцев - один. Матчей с обменом голами на этом отрезке и у тех, и у других случилось всего по два. Полагаем, если в воскресенье кто-то и отличится, но не обе команды сразу. Минимум один из нулей на табло должен «дожить» до финального свистка.