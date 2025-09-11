Ведомости
Рубин - Динамо Махачкала, 12 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Мастера обороны Рахимов и Биджиев сразятся в Казани

Чемпионат России по футболу возвращается к нам после двухнедельной паузы на игры сборных. Восьмой тур РПЛ откроет пятничная встреча в столице Татарстана. Внутри противостояния «Рубин» - «Динамо» Махачкала грядет интереснейшая интеллектуальная дуэль Рашида Рахимова и Хасанби Биджиева. Кто кого перехитрит?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

23.08.2024, Пт

19:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.05

Х - 3.25

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»50110-3
«Динамо» (Махачкала)1053-10

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Оренбург»

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

Место в турнирной таблице

После семи туров ситуация в РПЛ такова:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Несмотря на близость в турнирной таблице, соперников пока еще не назовешь прямыми конкурентами. Если «Рубин» явно засматривается на топ-5 таблицы, то у «Динамо» первостепенная задача прежняя - не вылететь, в идеале - без стыковых матчей. Что не мешает махачкалинцам периодически отбирать очки у записных топов. Так, в последний день лета они неожиданно для многих выиграли «динамовское дерби» у столичных одноклубников.  

«Рубин» три матча (с учетом Кубка) не выигрывает, и эта ситуация не может не напрягать команду. В пятницу хозяева будут играть только на победу, но помучиться им в любом случае придется серьезно. Динамовцы традиционно сосредоточат большие силы у своих ворот - сдвинуть с места махачкалинский «автобус» будет сложно. У команды Биджиева за последние 10 матчей восемь «низовых». Подозреваем, что и пятничный будет из этой же серии. В данном случае перспективным нам представляется комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Рубин»«Динамо» МахачкалаПозиция
Вратарь38. Ставер27. ВолкВратарь
Защитник2. Тесленко77. СундуковЗащитник
Защитник5. Вуячич4. ШумаховЗащитник
Защитник27. Грицаенко99. АлибековЗащитник
Полузащитник70. Кабутов5. ТабидзеЗащитник
Полузащитник51. Рожков22. АззиЗащитник
Полузащитник 22. Ходжа16. МрезигПолузащитник 
Полузащитник6. Иву47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник21. Зотов9. МагомедовПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай28. СердеровПолузащитник
Нападающий10. Даку25. АгаларовНападающий
Главный тренерРашид РахимовХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа «Динамо». идет в конторе за 2.05, а «Рубина» - за 3.85. Поставить на ничью можно с котировкой 3.25.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Динамо» (Махачкала)?

В первый и пока последний раз на официальном уровне махачкалинцы обыгрывали казанцев в далеком 1968 года - 1:0 в первой союзной лиге. Все четыре встречи в новом веке завершились победами «Рубина».

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Динамо» (Махачкала)?

Бесплатная трансляция из Казани будет доступна на ресурсах БК Winline

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Динамо» (Махачкала)?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Ценовой диапазон широкий - от 200 до 4 000 рублей.

