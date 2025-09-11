Рубин - Динамо Махачкала, 12 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Несмотря на близость в турнирной таблице, соперников пока еще не назовешь прямыми конкурентами. Если «Рубин» явно засматривается на топ-5 таблицы, то у «Динамо» первостепенная задача прежняя - не вылететь, в идеале - без стыковых матчей. Что не мешает махачкалинцам периодически отбирать очки у записных топов. Так, в последний день лета они неожиданно для многих выиграли «динамовское дерби» у столичных одноклубников.

«Рубин» три матча (с учетом Кубка) не выигрывает, и эта ситуация не может не напрягать команду. В пятницу хозяева будут играть только на победу, но помучиться им в любом случае придется серьезно. Динамовцы традиционно сосредоточат большие силы у своих ворот - сдвинуть с места махачкалинский «автобус» будет сложно. У команды Биджиева за последние 10 матчей восемь «низовых». Подозреваем, что и пятничный будет из этой же серии. В данном случае перспективным нам представляется комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.