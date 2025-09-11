Рубин - Динамо Махачкала, 12 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Чемпионат России по футболу возвращается к нам после двухнедельной паузы на игры сборных. Восьмой тур РПЛ откроет пятничная встреча в столице Татарстана. Внутри противостояния «Рубин» - «Динамо» Махачкала грядет интереснейшая интеллектуальная дуэль Рашида Рахимова и Хасанби Биджиева. Кто кого перехитрит?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|5
|0
|1
|10-3
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|0
|5
|3-10
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
После семи туров ситуация в РПЛ такова:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
Несмотря на близость в турнирной таблице, соперников пока еще не назовешь прямыми конкурентами. Если «Рубин» явно засматривается на топ-5 таблицы, то у «Динамо» первостепенная задача прежняя - не вылететь, в идеале - без стыковых матчей. Что не мешает махачкалинцам периодически отбирать очки у записных топов. Так, в последний день лета они неожиданно для многих выиграли «динамовское дерби» у столичных одноклубников.
«Рубин» три матча (с учетом Кубка) не выигрывает, и эта ситуация не может не напрягать команду. В пятницу хозяева будут играть только на победу, но помучиться им в любом случае придется серьезно. Динамовцы традиционно сосредоточат большие силы у своих ворот - сдвинуть с места махачкалинский «автобус» будет сложно. У команды Биджиева за последние 10 матчей восемь «низовых». Подозреваем, что и пятничный будет из этой же серии. В данном случае перспективным нам представляется комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.
В прямом эфире встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Рубин»
|«Динамо» Махачкала
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|2. Тесленко
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|99. Алибеков
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|5. Табидзе
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|22. Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|28. Сердеров
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа «Динамо». идет в конторе за 2.05, а «Рубина» - за 3.85. Поставить на ничью можно с котировкой 3.25.
В первый и пока последний раз на официальном уровне махачкалинцы обыгрывали казанцев в далеком 1968 года - 1:0 в первой союзной лиге. Все четыре встречи в новом веке завершились победами «Рубина».
Бесплатная трансляция из Казани будет доступна на ресурсах БК Winline.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Ценовой диапазон широкий - от 200 до 4 000 рублей.