Рубин - Крылья Советов, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» из восьми последних матчей в двух турнирах выиграл только один - у махачкалинского «Динамо». За 10 игр у него две победы, и обе - со счетом 1:0 (вторая - над «Ростовом»). В трех из четырех предыдущих противостояниях казанцы не смогли поразить чужие ворота.

У «Крыльев» в последнее время ситуация аналогичная: одна ничья и три поражения. За 10 матчей всего одна победа в основное время и две - по пенальти в Кубке. Так что команды находятся в плюс-минус одинаковом состоянии. Оптимальным его точно не назовешь.

Груз последних неудач наверняка закрепостит обе команды. Они постараются сыграть как можно аккуратнее в обороне. Предпосылки к закрытой, «низовой» игре налицо.