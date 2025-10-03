Рубин - Крылья Советов, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На первую субботу октября в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. В Казани сразятся «Рубин» и «Крылья Советов». Рассказываем о предматчевых раскладах и самых перспективных вариантах для ставки на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|22
|16
|15
|74-58
|«Крылья Советов»
|15
|16
|22
|58-74
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3, пен. 5:4
«Сочи»
Кубок России
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
Перед очной встречей соперники занимают соседние места в таблице: «Рубин» - девятое, «Крылья» - 10-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
«Рубин» из восьми последних матчей в двух турнирах выиграл только один - у махачкалинского «Динамо». За 10 игр у него две победы, и обе - со счетом 1:0 (вторая - над «Ростовом»). В трех из четырех предыдущих противостояниях казанцы не смогли поразить чужие ворота.
У «Крыльев» в последнее время ситуация аналогичная: одна ничья и три поражения. За 10 матчей всего одна победа в основное время и две - по пенальти в Кубке. Так что команды находятся в плюс-минус одинаковом состоянии. Оптимальным его точно не назовешь.
Груз последних неудач наверняка закрепостит обе команды. Они постараются сыграть как можно аккуратнее в обороне. Предпосылки к закрытой, «низовой» игре налицо.
Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Мальдонадо (оба - травмы)
«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|2. Тесленко
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|23. Чернов
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|29. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|9. Хубулов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили коэффициент 1.87 на победу хозяев . Ничья котируется за 3.65, а победа гостей - за 4.20.
Казанцы уже три матча не побеждают волжан, но аналитики находят их шансы на успех более весомыми.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Минимальная стоимость составляет 200 рублей.