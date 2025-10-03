Ведомости
Рубин - Крылья Советов, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рахимов «засушит» игру
Валентин Васильев

На первую субботу октября в  чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. В Казани сразятся  «Рубин» и «Крылья Советов». Рассказываем о предматчевых раскладах и самых перспективных вариантах для ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

04.10.2025, Сб

15:15 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.85

Х - 3.65

П2 - 4.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»22161574-58
«Крылья Советов»15162258-74

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.09.2025«Локомотив» 

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Крылья Советов»

3:3, пен. 5:4

«Сочи»

Кубок России 

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России 

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперники занимают соседние места в таблице: «Рубин» - девятое, «Крылья» - 10-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

«Рубин» из восьми последних матчей в двух турнирах выиграл только один - у махачкалинского «Динамо». За 10 игр у него две победы, и обе - со счетом 1:0 (вторая - над «Ростовом»). В трех из четырех предыдущих противостояниях казанцы не смогли поразить чужие ворота. 

У «Крыльев» в последнее время ситуация аналогичная: одна ничья и три поражения. За 10 матчей всего одна победа в основное время и две - по пенальти в Кубке. Так что команды находятся в плюс-минус одинаковом состоянии. Оптимальным его точно не назовешь.  

Груз последних неудач наверняка закрепостит обе команды. Они постараются сыграть как можно аккуратнее в обороне. Предпосылки к закрытой, «низовой» игре налицо.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Мальдонадо (оба - травмы)

«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Крылья Советов»:

Позиция«Рубин»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь38. Ставер30. ПесьяковВратарь
Защитник2. Тесленко24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник5. Вуячич47. БожинЗащитник
Защитник27. Грицаенко23. ЧерновЗащитник
Полузащитник70. Кабутов15. РассказовПолузащитник
Полузащитник51. Рожков2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 22. Ходжа22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник6. Иву29. СуторминПолузащитник
Полузащитник21. Зотов9. ХубуловПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай11. РахмановичПолузащитник
Нападающий10. Даку73. ШитовНападающий
Главный тренерРашид РахимовМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики компании PARI  установили коэффициент 1.87 на победу хозяев . Ничья котируется за 3.65, а победа гостей - за 4.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Крылья Советов»?

Казанцы уже три матча не побеждают волжан, но аналитики находят их шансы на успех более весомыми.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Крылья Советов»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Крылья Советов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

