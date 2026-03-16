Рубин - Локомотив, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Неделю назад «Рубин» совершил локальную сенсацию, оставив без очков действующего чемпиона страны. Теперь в Казань явился «Локомотив». Удастся ли москвичам избежать участи «Краснодара»? Рассмотрим встречу в столице Татарстана через призму статистики и котировок аналитиков букмекерских компаний.
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|14
|19
|25
|57-68
|«Локомотив»
|25
|19
|14
|68-57
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.02.2026
|«Динамо» Махачкала
2:1
«Рубин»
РПЛ
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Пахтакор»
Товарищеский матч
|08.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Навбахор»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|05.03.2026
|«Арсенал»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Локомотив»
1:1
«Пюник»
Товарищеский матч
После игр пятницы-субботы турнирная таблица приобрела такой вид:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
На сборах «Рубин» коллекционировал победы со счетом 2:0 - их у него набралось четыре подряд. В официальных матчах он предпочитает результат 2:1: в Махачкале он оказался в пользу соперника, а в Казани неделю назад - в пользу уже самого «Рубина». Естественно, что после победы над действующим чемпионом Франк Артига намеревается победить и еще одного фаворита.
«Локо» после рестарта сезона не проигрывал. 2:1 - и его любимый счет этой весной: с ним москвичи обыграли «Пари НН» в чемпионате и «Арсенал» - в Кубке. Неделю назад железнодорожники ушли с 0:2 на 2:2 дома против «Ахмата».
Тот случай, когда обмен голами выглядит практически неизбежным.
«МАРАФОН» оценил вероятность такого исхода котировкой 1.83.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Швец, Даку, Иву, Дрезгич, Шабанхаджай (все - травмы), Сааведра, Сиве (оба - дисквалификации)
«Локомотив»: Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|12. Арройо
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|23. Монтес
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мальдонадо
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Иванов
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|19. Руденко
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Грипши
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|59. Моторин
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение гостям. Победа казанской команды котируется в конторе за 3.44, а столичной - за 2.23. На ничью можно поставить за 3.32.
Три последних матча команд завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля: дважды это был «Локо», однажды - «Рубин». Специалисты и сейчас считают шансы москвичей на успех более весомыми.
Билеты номиналом от 100 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.