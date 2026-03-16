Партнерский проект

Рубин - Локомотив, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Еще один кандидат в чемпионы гостит в Казани
Валентин Васильев

Неделю назад «Рубин» совершил локальную сенсацию, оставив без очков действующего чемпиона страны. Теперь в Казань явился «Локомотив». Удастся ли москвичам избежать участи «Краснодара»? Рассмотрим встречу в столице Татарстана через призму статистики и котировок аналитиков букмекерских компаний.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

15.03.2026, Вс

19:00 МСК

«Локомотив» (Москва) 

П1 - 3.44

Х - 3.32

П2 - 2.23

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 14192557-68
«Локомотив»25191468-57

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

28.02.2026«Динамо» Махачкала

2:1

«Рубин»

РПЛ

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

15.02.2026«Рубин»

2:0

«Пахтакор»

Товарищеский матч

08.02.2026«Рубин»

2:0

«Навбахор»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

05.03.2026«Арсенал»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

14.02.2026«Локомотив»

1:1

«Пюник»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После игр пятницы-субботы турнирная таблица приобрела такой вид:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив20118143-2641
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2157917-2422
11Акрон2056925-3221
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Крылья Советов20551022-3720
14Оренбург21461121-3118
15Пари НН20521315-3117
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

На сборах «Рубин» коллекционировал победы со счетом 2:0 - их у него набралось четыре подряд. В официальных матчах он предпочитает результат 2:1: в Махачкале он оказался в пользу соперника, а в Казани неделю назад - в пользу уже самого «Рубина». Естественно, что после победы над действующим чемпионом Франк Артига намеревается победить и еще одного фаворита.

«Локо» после рестарта сезона не проигрывал. 2:1 - и его любимый счет этой весной: с ним москвичи обыграли «Пари НН» в чемпионате и «Арсенал» - в Кубке. Неделю назад железнодорожники ушли с 0:2 на 2:2 дома против «Ахмата».

Тот случай, когда обмен голами выглядит практически неизбежным.  

«МАРАФОН» оценил вероятность такого исхода котировкой 1.83.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Швец, Даку, Иву, Дрезгич, Шабанхаджай (все - травмы), Сааведра, Сиве (оба - дисквалификации)

«Локомотив»: Пиняев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Локомотив»:

Позиция«Рубин»«Локомотив»Позиция
Вратарь38. Ставер1. МитрюшкинВратарь
Защитник12. Арройо3. ФассонЗащитник
Защитник2. Тесленко5. НьямсиЗащитник
Защитник5. Вуячич23. МонтесЗащитник
Полузащитник 3. Мальдонадо24. НенаховЗащитник
Полузащитник 51. Рожков25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 18. Апшацев93. КарпукасПолузащитник
Полузащитник19. Иванов83. БатраковПолузащитник
Полузащитник 22. Ходжа19. РуденкоПолузащитник
Полузащитник 11. Грипши7. БакаевПолузащитник
Нападающий59. Моторин10. ВоробьевНападающий
Главный тренерФранк АртигаМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОН» отдают небольшое предпочтение гостям. Победа казанской команды котируется в конторе за 3.44, а столичной - за 2.23. На ничью можно поставить за 3.32.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Локомотив»?

Три последних матча команд завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля: дважды это был «Локо», однажды - «Рубин». Специалисты и сейчас считают шансы москвичей на успех более весомыми. 

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Локомотив»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч матч «Рубин» - «Локомотив»?

Билеты номиналом от 100 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer106 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё