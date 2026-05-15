Рубин - Пари НН, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом туре оба клуба по-разному уступили с одинаковым счетом 1:2. «Рубин» только при 0:2 поразил ворота «Спартака» и вряд ли впал в депрессию от гостевого поражения. В свою очередь «Пари НН» пережил настоящее потрясение: за две минуты в концовке матча получил пару мячей от ЦСКА и вместо трех очков получил ноль. Это поражение приблизило «Пари НН» к «одноименной» лиге. Теперь даже победы в Казани ему может не хватить для спасения - нужен еще выигрыш «Спартака» в гостях у махачкалинского «Динамо».

Для «Рубина» эта игра уже носит фактически выставочный характер. Выше седьмого места казанцам уже не подняться, ниже восьмого - не опуститься. Мотивация футболистов Гаранина по определению должна быть гораздо выше.

Полагаем, что разница в стимулах повлияет на итоговый результат. Осторожно предположим, что Нижний не проиграет.

При таком двойном исходе в PARI сыграет коэффициент 1.80.