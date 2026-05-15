Спорт

Рубин - Пари НН, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Гостям нужна только победа
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Турнирная таблица
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Все восемь матчей последнего тура РПЛ стартуют одновременно - в воскресенье, 17 мая, в 18:00 по московскому времени. В Казани схлестнутся футболисты «Рубина» и «Пари Нижний Новгород». Для гостей эта игра сродни финалу: любой результат, кроме победы, отправит их в низший дивизион. Удастся ли Вадиму Гаранину героически вытащить свою новую команду из зоны вылета?  

«Рубин» (Казань) 

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 2.00

Х - 3.65

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань Арена) 

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»51515-11
«Пари НН»51511-15

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Спартак»

2:1

«Рубин»

РПЛ

02.05.2026«Балтика»

0:1

«Рубин»

РПЛ

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Пари НН»

1:2

ЦСКА

РПЛ

03.05.2026«Ахмат»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

Турнирная таблица

После 29 туров казанцы занимают седьмое место в таблице, нижегородцы - 15-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

В прошлом туре оба клуба по-разному уступили с одинаковым счетом 1:2. «Рубин» только при 0:2 поразил ворота «Спартака» и вряд ли впал в депрессию от гостевого поражения. В свою очередь «Пари НН» пережил настоящее потрясение: за две минуты в концовке матча получил пару мячей от ЦСКА и вместо трех очков получил ноль. Это поражение приблизило «Пари НН» к «одноименной» лиге. Теперь даже победы в Казани ему может не хватить для спасения - нужен еще выигрыш «Спартака» в гостях у махачкалинского «Динамо».

Для «Рубина» эта игра уже носит фактически выставочный характер. Выше седьмого места казанцам уже не подняться, ниже восьмого - не опуститься. Мотивация футболистов Гаранина по определению должна быть гораздо выше. 

Полагаем, что разница в стимулах повлияет на итоговый результат. Осторожно предположим, что  Нижний не проиграет.

Трансляции

«Матч ТВ» покажет фрагменты всех параллельных игр тура в формате переклички. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Иву, Швец, Даку, Дрезгич, Арройо (все – травмы)

«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы), Лесовой, Лукьянов (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Пари НН»:

Позиция«Рубин»«Пари НН»Позиция
Вратарь38. Ставер30. МедведевВратарь
Защитник3. Мальдонадо25. КаричЗащитник
Защитник2. Тесленко4. КиршЗащитник
Защитник98. Лобов2. АлександровЗащитник
Защитник12. Арройо3. КолединЗащитник
Защитник4. Нижегородов6. СарфоПолузащитник
Полузащитник22. Ходжа78. КалинскийПолузащитник 
Полузащитник7. Сааведра29. ТичичПолузащитник
Полузащитник11. Грипши10. БальбоаНападающий
Нападающий23. Безруков40. ОлусегунНападающий
Нападающий99. Шабанхаджай21. СефасНападающий
Главный тренерФранк АртегаВадим ГаранинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI удвоит номинал удачной ставки на победу казанского клуба. На успех своего клуба-партнера и ничью компания установила еще более высокий коэффициент - 3.65. 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Пари НН»?

Несмотря на разницу мотиваций соперников, аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Пари НН»

Сделать это можно через официальный сайт казанского клуба. Цены на билеты начинаются с 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика необходим на всех матчах РПЛ.

loading