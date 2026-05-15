Рубин - Пари НН, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Все восемь матчей последнего тура РПЛ стартуют одновременно - в воскресенье, 17 мая, в 18:00 по московскому времени. В Казани схлестнутся футболисты «Рубина» и «Пари Нижний Новгород». Для гостей эта игра сродни финалу: любой результат, кроме победы, отправит их в низший дивизион. Удастся ли Вадиму Гаранину героически вытащить свою новую команду из зоны вылета?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань Арена)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|5
|1
|5
|15-11
|«Пари НН»
|5
|1
|5
|11-15
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Спартак»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|02.05.2026
|«Балтика»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Пари НН»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|03.05.2026
|«Ахмат»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
После 29 туров казанцы занимают седьмое место в таблице, нижегородцы - 15-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
В прошлом туре оба клуба по-разному уступили с одинаковым счетом 1:2. «Рубин» только при 0:2 поразил ворота «Спартака» и вряд ли впал в депрессию от гостевого поражения. В свою очередь «Пари НН» пережил настоящее потрясение: за две минуты в концовке матча получил пару мячей от ЦСКА и вместо трех очков получил ноль. Это поражение приблизило «Пари НН» к «одноименной» лиге. Теперь даже победы в Казани ему может не хватить для спасения - нужен еще выигрыш «Спартака» в гостях у махачкалинского «Динамо».
Для «Рубина» эта игра уже носит фактически выставочный характер. Выше седьмого места казанцам уже не подняться, ниже восьмого - не опуститься. Мотивация футболистов Гаранина по определению должна быть гораздо выше.
Полагаем, что разница в стимулах повлияет на итоговый результат. Осторожно предположим, что Нижний не проиграет.
При таком двойном исходе в PARI сыграет коэффициент 1.80.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
«Матч ТВ» покажет фрагменты всех параллельных игр тура в формате переклички.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Иву, Швец, Даку, Дрезгич, Арройо (все – травмы)
«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы), Лесовой, Лукьянов (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|3. Мальдонадо
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|4. Кирш
|Защитник
|Защитник
|98. Лобов
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|12. Арройо
|3. Коледин
|Защитник
|Защитник
|4. Нижегородов
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сааведра
|29. Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Грипши
|10. Бальбоа
|Нападающий
|Нападающий
|23. Безруков
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|21. Сефас
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артега
|Вадим Гаранин
|Главный тренер
PARI удвоит номинал удачной ставки на победу казанского клуба. На успех своего клуба-партнера и ничью компания установила еще более высокий коэффициент - 3.65.
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Несмотря на разницу мотиваций соперников, аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Сделать это можно через официальный сайт казанского клуба. Цены на билеты начинаются с 200 рублей.
Да, паспорт болельщика необходим на всех матчах РПЛ.