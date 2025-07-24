Рубин — Ростов, 20 сентября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

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“Рубину” в последнее время не удаются игры с “Ростовом”. Удастся ли казанцам переломить наметившийся тренд в Кубке? Рассмотрим новую дуэль Рахимова и Карпина сквозь призму цифр и котировок букмекеров.
Турнир: Кубок России по футболу, группа B, 4-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: Рафаэль Шафеев (главный арбитр), Рустам Мухтаров, Денис Березнов (ассистенты), Алексей Сухой (резервный), Сергей Иванов (VAR), Варанцо Петросян (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|13
|10
|21
|58-77
|«Ростов»
|21
|10
|13
|77-58
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2023
|«Рубин»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|02.09.2023
|«Пари НН»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|29.08.2023
|«Рубин»
2:1
«Урал»
Кубок России
|26.08.2023
|«Рубин»
2:2
«Динамо»
РПЛ
|18.08.2023
|«Рубин»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2023
|«Балтика»
2:2
«Ростов»
РПЛ
|03.09.2023
|«Ростов»
1:2
«Динамо»
РПЛ
|30.08.2023
|«Ростов»
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|26.08.2023
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|19.08.2023
|«Сочи»
4:0
«Ростов»
РПЛ
После первого круга группового турнира “Ростов" идет вровень по очкам с “Локомотивом”, а “Рубин” - с “Уралом”. Но тут еще и последние могут стать первыми (равно как и наоборот).
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ростов
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|2. Локомотив
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3. Урал
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|4. Рубин
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
Первый тур чемпионата после двухнедельной паузы принес расстройство разной глубины обеим командам. “Ростов”, ведя в счете в два мяча, умудрился упустить победу над “Балтикой” в Калининграде. А “Рубин” просто попал под чемпионский каток “Зенита” и без шансов уступил дома - 0:3. Естественно, что они постараются исправиться в Кубке.
Если посмотреть на последние результаты команд, несложно выявить одну общую для них тенденцию: достаточно большое количество голов, как забитых, так и пропущенных. У дончан четыре матча из пяти последних были “верховыми”, а у казанцев - все пять. Есть смысл рассмотреть пари на тотал больше 2.5.
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Посмотреть игру «Рубин» - «Ростов» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальном сайте беттингового спонсора Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Рубин»: Йевтич, Тесленко (оба - травмы), Тесленко, Лисакович (оба - дисквалификации)
«Ростов»: Столбов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|50. Шамов
|1. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|4. Мартынович
|5. Терентьев
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|15. Глебов
|Защитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|88. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Кузнецов
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|7. Акбашев
|Полузащитник
|Нападающий
|44. Даку
|62. Комаров
|Нападающий
|Нападающий
|9. Ломовицкий
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 2.30. Котировки на ничью составляют 3.65, а на победу гостей - 3.05.
“Рубин” проиграл “Ростову” четыре последних матча. Тем не менее букмекеры отдают небольшой перевес в паре хозяевам - видимо, ввиду своего поля.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у «Фонбет»). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Стоимость - от 250 до 4 000 рублей. При входе на стадион вас попросят предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).
Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. У «Ростова» отличился Игнатов (27 минута), у «Рубина» - Апшацев (49). В серии пенальти желто-синие выиграли со счетом 4:2.