Рубин — Ростов, 20 сентября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Первый тур чемпионата после двухнедельной паузы принес расстройство разной глубины обеим командам. “Ростов”, ведя в счете в два мяча, умудрился упустить победу над “Балтикой” в Калининграде. А “Рубин” просто попал под чемпионский каток “Зенита” и без шансов уступил дома - 0:3. Естественно, что они постараются исправиться в Кубке.

Если посмотреть на последние результаты команд, несложно выявить одну общую для них тенденцию: достаточно большое количество голов, как забитых, так и пропущенных. У дончан четыре матча из пяти последних были “верховыми”, а у казанцев - все пять. Есть смысл рассмотреть пари на тотал больше 2.5.