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18 сентября 12:24ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Рубин — Ростов, 20 сентября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

У двух команд есть кое-что общее
Валентин Васильев

“Рубину” в последнее время не удаются игры с “Ростовом”. Удастся ли казанцам переломить наметившийся тренд в Кубке? Рассмотрим новую дуэль Рахимова и Карпина сквозь призму цифр и котировок букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

20.09.2023, Ср

17:15 МСК

«Ростов» 

П1 - 2.30

Х - 3.65

П2 - 3.05

Турнир: Кубок России по футболу, группа B, 4-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: Рафаэль Шафеев (главный арбитр), Рустам Мухтаров, Денис Березнов (ассистенты), Алексей Сухой (резервный), Сергей Иванов (VAR), Варанцо Петросян (AVAR)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»13102158-77
«Ростов»21101377-58

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2023«Рубин»

0:3

«Зенит»

РПЛ

02.09.2023«Пари НН»

2:1

«Рубин»

РПЛ

29.08.2023«Рубин»

2:1

«Урал»

Кубок России

26.08.2023«Рубин»

2:2

«Динамо»

РПЛ

18.08.2023«Рубин»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2023«Балтика»

2:2

«Ростов»

РПЛ

03.09.2023«Ростов»

1:2

«Динамо»

РПЛ

30.08.2023«Ростов»

2:1

«Локомотив»

Кубок России

26.08.2023«Пари НН»

1:0

«Ростов»

РПЛ

19.08.2023«Сочи»

4:0

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После первого круга группового турнира “Ростов" идет вровень по очкам с “Локомотивом”, а “Рубин” - с “Уралом”. Но тут еще и последние могут стать первыми (равно как и наоборот).

Команды

ИВНПМО
1. Ростов32013-26
2. Локомотив32014-36
3. Урал31023-43
4. Рубин31022-33

Прогноз на матч

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Первый тур чемпионата после двухнедельной паузы принес расстройство разной глубины обеим командам. “Ростов”, ведя в счете в два мяча, умудрился упустить победу над “Балтикой” в Калининграде. А “Рубин” просто попал под чемпионский каток “Зенита” и без шансов уступил дома - 0:3. Естественно, что они постараются исправиться в Кубке.

Если посмотреть на последние результаты команд, несложно выявить одну общую для них тенденцию: достаточно большое количество голов, как забитых, так и пропущенных. У дончан четыре матча из пяти последних были “верховыми”, а у казанцев - все пять. Есть смысл рассмотреть пари на тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
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Трансляции

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Посмотреть игру «Рубин» - «Ростов» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальном сайте беттингового спонсора Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йевтич, Тесленко (оба - травмы), Тесленко, Лисакович (оба - дисквалификации)

«Ростов»: Столбов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:

Позиция«Рубин»«Ростов»Позиция
Вратарь50. Шамов1. МедведевВратарь
Защитник15. Вуячич87. ЛанговичЗащитник
Защитник27. Грицаенко4. МелехинЗащитник
Защитник4. Мартынович5. ТерентьевЗащитник
Полузащитник70. Кабутов40. ВаханияЗащитник
Полузащитник21. Зотов15. ГлебовЗащитник
Полузащитник 18. Апшацев88. ЩетининПолузащитник 
Полузащитник11. Кузнецов8. МироновПолузащитник
Полузащитник6. Иву7. АкбашевПолузащитник
Нападающий44. Даку62. КомаровНападающий
Нападающий9. Ломовицкий27. КомличенкоНападающий
Главный тренерРашид РахимовВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 2.30. Котировки на ничью составляют 3.65, а на победу гостей  - 3.05.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Ростов»?

“Рубин” проиграл “Ростову” четыре последних матча. Тем не менее букмекеры отдают небольшой перевес в паре хозяевам - видимо, ввиду своего поля. 

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Ростов»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у «Фонбет»). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Ростов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина».  Стоимость - от 250 до 4 000 рублей. При входе на стадион вас попросят предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).

UPD: результат

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Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. У «Ростова» отличился Игнатов (27 минута), у «Рубина» - Апшацев (49). В серии пенальти желто-синие выиграли со счетом 4:2.

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