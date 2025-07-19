Андрей Рублев — Александр Ковачевич, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе

Рублев на предыдущей стадии проиграл первый сет на турнире, что, впрочем, не помешало ему выйти в полуфинал. 10-я ракетка мира и первая в Лос-Кабосе остается главным претендентом на титул. Вероятность триумфа Андрея в финале оценена букмекерами коэффициентом 1.83, что значительно превосходит котировки на других игроков. Для сравнения, вторым в списке фаворитов значится Денис Шаповалов, поставить на чемпионство которого предлагается за 3.05.

Ковачевич дошел до полуфинала, но все его предыдущие соперники располагались в рейтинге АТР ниже 150-й строчки. Теперь американцу предстоит встреча с игроком из топ-10. Фаворитом в борьбе за путевку в финал является россиянин, хотя единственную встречу между этими соперниками выиграл американец. Можно было бы рискнуть и предположить, что в матче будет сыграно больше двух сетов, за что букмекер предлагает приличные коэффициенты. Но не станем. Если Андрей с полной серьезностью отнесется к матчу, то дополнительный сет ему не понадобиться. Выбор редакции - 2:0 в пользу россиянина.