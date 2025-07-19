Андрей Рублев — Александр Ковачевич, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе

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19 июля в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе Андрей Рублев сыграет с Александром Ковачевичем. Россиянин является главным фаворитом в борьбе за титул, но в единственном очном матче соперников победил американец. Оцениваем шансы противников и котировки.
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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 07:00 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)
Александр Ковачевич (26 лет, 76-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5.
В текущем сезоне выиграл 22 матча, потерпев 15 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард).
На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча. На Уимблдоне в 4-м круге уступил второй ракетке мира - Карлосу Алькарасу.
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Полуфиналист Открытого чемпионата США-2024 в миксте. Профессионал с 2021 года. Лучшее место в рейтинге за карьеру - 72. На турнирах АТР в финалах не побеждал.
В 2025 году выиграл 8 и проиграл 11 матчей. Финалист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Хьюстоне (грунт).
Ну Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда.
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Единственный матч между соперниками состоялся в феврале 2025 года в полуфинале турнира в Монпелье (хард). Американец победил в двух сетах - 7:5, 6:4.
Тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов) идет в букмекерской линии за 1.85. Тотал больше 22.5 (не меньше 23 геймов) предложен с коэффициентом 1.95.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Рублев на предыдущей стадии проиграл первый сет на турнире, что, впрочем, не помешало ему выйти в полуфинал. 10-я ракетка мира и первая в Лос-Кабосе остается главным претендентом на титул. Вероятность триумфа Андрея в финале оценена букмекерами коэффициентом 1.83, что значительно превосходит котировки на других игроков. Для сравнения, вторым в списке фаворитов значится Денис Шаповалов, поставить на чемпионство которого предлагается за 3.05.
Ковачевич дошел до полуфинала, но все его предыдущие соперники располагались в рейтинге АТР ниже 150-й строчки. Теперь американцу предстоит встреча с игроком из топ-10. Фаворитом в борьбе за путевку в финал является россиянин, хотя единственную встречу между этими соперниками выиграл американец. Можно было бы рискнуть и предположить, что в матче будет сыграно больше двух сетов, за что букмекер предлагает приличные коэффициенты. Но не станем. Если Андрей с полной серьезностью отнесется к матчу, то дополнительный сет ему не понадобиться. Выбор редакции - 2:0 в пользу россиянина.