Маурисио Руффи – Майкл Чендлер, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Чендлер – очень зрелищный боец, но его карьера всё отчетливее идет на спад. Постепенно американец становится всё более похожим на ветерана, которому трудно конкурировать с молодыми соперниками. Во многом по части функциональной готовности, так как бывший чемпион Bellator выдерживает высокий темп уже не дольше раунда.

Рубиться с Руффи в стойке для Чендлера очень опасно. У бразильца кратно меньше накопленный урон, а вот челюсть американца стала заметно слабее в последние годы. Да и в целом Руффи очень хорош на верхнем этаже. У него вариативная ударная техника, грамотное чувство дистанции и тайминга. Бразилец умеет и агрессивно атаковать, и встречать соперников вторым номером. А вот в борьбу лезть не любит, при этом довольно качественно защищается от тейкдаунов.

Вероятно, именно в партере и скрываются те призрачные шансы Чендлера на победу. Если он сумеет перевести Руффи, то окажется явно ближе к успеху. Вот только сделать это надо как можно раньше, пока силы будут позволять активно работать в борьбе. Бразилец это прекрасно понимает и наверняка сделает ставку и на выматывание оппонента, а затем обострит бой со своей стороны.

Рискнем предположить, что до второго раунда спортсмены доберутся. А дальше Чендлер, скорее всего, перейдет в режим выживания.