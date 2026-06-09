Маурисио Руффи – Майкл Чендлер, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На историческом турнире UFC в Белом доме в октагон вернется американец Майкл Чендлер. Ему предстоит провести рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) с бразильцем Маурисио Руффи. Кто окажется сильнее?
Руффи
Чендлер
|Бразилия
Страна
США
|29
Возраст
40
|15
Бои
33
|13 (12 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (11 / 7 / 5)
|2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
10 (5 / 1 / 4)
|9
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
13
|180,5
Рост (см)
173
|190,5
Размах рук (см)
181,5
|104
Размах ног (см)
95
В профессиональных ММА выступает с 2016 г. Был чемпионом лиг MFC и Centurion FC. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл четыре боя и уступил в одном. В последнем поединке в феврале нокаутировал Рафаэля Физиева во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Добился успехов в борьбе на школьном и студенческом уровнях, получил черный пояс по джиу-джитсу. С 2009 г. выступает в профессиональных MMA. В 2011-м стал чемпионом Bellator в легком весе. В дальнейшем дважды терял титул, но возвращал его. В 2019 г. вновь утратил пояс и вскоре перешел в UFC. В 2021-м бился за титул сильнейшего промоушена, но уступил Чарльзу Оливейре. Затем проиграл еще четырежды при одной победе. Идет на серии из трех поражений. В последнем поединке в апреле 2025 г. уступил Пэдди Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Чендлер – очень зрелищный боец, но его карьера всё отчетливее идет на спад. Постепенно американец становится всё более похожим на ветерана, которому трудно конкурировать с молодыми соперниками. Во многом по части функциональной готовности, так как бывший чемпион Bellator выдерживает высокий темп уже не дольше раунда.
Рубиться с Руффи в стойке для Чендлера очень опасно. У бразильца кратно меньше накопленный урон, а вот челюсть американца стала заметно слабее в последние годы. Да и в целом Руффи очень хорош на верхнем этаже. У него вариативная ударная техника, грамотное чувство дистанции и тайминга. Бразилец умеет и агрессивно атаковать, и встречать соперников вторым номером. А вот в борьбу лезть не любит, при этом довольно качественно защищается от тейкдаунов.
Вероятно, именно в партере и скрываются те призрачные шансы Чендлера на победу. Если он сумеет перевести Руффи, то окажется явно ближе к успеху. Вот только сделать это надо как можно раньше, пока силы будут позволять активно работать в борьбе. Бразилец это прекрасно понимает и наверняка сделает ставку и на выматывание оппонента, а затем обострит бой со своей стороны.
Рискнем предположить, что до второго раунда спортсмены доберутся. А дальше Чендлер, скорее всего, перейдет в режим выживания.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому бой Руффи – Чендлер стоит ожидать не ранее 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Полный кард