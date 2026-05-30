Россия - Буркина-Фасо, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Свой второй из трех плановых матчей в это окно ФИФА сборная России по футболу проведет в пятницу, 5 июня, в Волгограде. Теперь ей предстоит знакомство с командой Буркина-Фасо. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников, анализируем коэффициенты легальных букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 36
05.06.2026, Пт
20:00 МСК
Сборная Буркина-Фасо
|П1 - 1.30
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Буркина-Фасо
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Россия
0:0
Мали
Товарищеский матч
27.03.2026
|Россия
3:1
Никарагуа
Товарищеский матч
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
12.11.2025
|Россия
1:1
Перу
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Буркина-Фасо:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.03.2025
|Буркина-Фасо
1:1
Гвинея-Бисау
Товарищеский матч
28.03.2025
|Буркина-Фасо
5:0
Гвинея-Бисау
Товарищеский матч
06.01.2026
|Кот-д'Ивуар
3:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
31.12.2025
|Судан
0:2
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
28.12.2026
|Алжир
1:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
После рекордной по продолжительности беспроигрышной серии сборная России все чаще стала испытывать сложности в играх с представителями других материков. Как ни странно, за последние пять матчей команда Карпина выиграла только раз - у объективно более слабых никарагуанцев в марте 2026 года (3:1). Дважды она довольствовалась ничьими (Перу, Мали) и столько же раз уступила. Что характерно, если россияне проигрывают, то всухую - 0:2 от Чили, 0:1 от Египта.
Второй соперник наших соотечественников в это окно ФИФА заведомо менее классный, чем первый. 62-ю сборную мирового рейтинга команда России на своем поле обязана обыгрывать.
Интересно, что у сборной Буркина-Фасо прослеживается та же тенденция, что и у россиян: если поражение, то на ноль (0:1 от Алжира, 0:3 от Кот-д'Ивуара).
Поэтому наш выбор на пятничный матч: обе забьют - нет.
В прямом эфире игру в Волгограде покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Монако).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Аналитический отдел БЕТСИТИ установил коэффициент 1.30 на победу россиян. Ничья в конторе котируется за 4.70. Успешное пари на выигрыш африканцев обещает 12-кратный выигрыш.
Четвертый матч сборной России в 2026 году примет Волгоград. На одноименной арене команда Карпина обыграла иранцев со счетом 2:1 осенью прошлого года.
Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Информация о билетной программе РФС размещена на официальном сайте организации. Стоимость билетов на игру начинается с 400 рублей.