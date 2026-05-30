Россия - Буркина-Фасо, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

После рекордной по продолжительности беспроигрышной серии сборная России все чаще стала испытывать сложности в играх с представителями других материков. Как ни странно, за последние пять матчей команда Карпина выиграла только раз - у объективно более слабых никарагуанцев в марте 2026 года (3:1). Дважды она довольствовалась ничьими (Перу, Мали) и столько же раз уступила. Что характерно, если россияне проигрывают, то всухую - 0:2 от Чили, 0:1 от Египта.

Второй соперник наших соотечественников в это окно ФИФА заведомо менее классный, чем первый. 62-ю сборную мирового рейтинга команда России на своем поле обязана обыгрывать.

Интересно, что у сборной Буркина-Фасо прослеживается та же тенденция, что и у россиян: если поражение, то на ноль (0:1 от Алжира, 0:3 от Кот-д'Ивуара).

Поэтому наш выбор на пятничный матч: обе забьют - нет.