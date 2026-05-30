Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыРоссия - Буркина-Фасо, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Россия - Буркина-Фасо, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Обновлено:
Сборная возвращается в Волгоград
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Свой второй из трех плановых матчей в это окно ФИФА сборная России по футболу проведет в пятницу, 5 июня, в Волгограде. Теперь ей предстоит знакомство с командой Буркина-Фасо. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников, анализируем коэффициенты легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 36 

05.06.2026, Пт

20:00 МСК

Сборная Буркина-Фасо

Место в рейтинге ФИФА: 62

П1 - 1.30

Х - 4.70

П2 - 12.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Буркина-Фасо0000-0

 

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Россия

0:0

Мали

Товарищеский матч

27.03.2026

Россия

3:1

Никарагуа

Товарищеский матч

15.11.2025

Россия

0:2

Чили

Товарищеский матч

12.11.2025

Россия

1:1

Перу

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Буркина-Фасо:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2025

Буркина-Фасо

1:1

Гвинея-Бисау

Товарищеский матч

28.03.2025

Буркина-Фасо

5:0

Гвинея-Бисау

Товарищеский матч

06.01.2026

Кот-д'Ивуар

3:0

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

31.12.2025

Судан

0:2

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

28.12.2026

Алжир

1:0

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

Свернуть

После рекордной по продолжительности беспроигрышной серии сборная России все чаще стала испытывать сложности в играх с представителями других материков. Как ни странно, за последние пять матчей команда Карпина выиграла только раз - у объективно более слабых никарагуанцев в марте 2026 года (3:1). Дважды она довольствовалась ничьими (Перу, Мали) и столько же раз уступила. Что характерно, если россияне проигрывают, то всухую - 0:2 от Чили, 0:1 от Египта.

Второй соперник наших соотечественников в это окно ФИФА заведомо менее классный, чем первый. 62-ю сборную мирового рейтинга команда России на своем поле обязана обыгрывать. 

Интересно, что у сборной Буркина-Фасо прослеживается та же тенденция, что и у россиян: если поражение, то на ноль (0:1 от Алжира, 0:3 от Кот-д'Ивуара).

Поэтому наш выбор на пятничный матч: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

Свернуть
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Волгограде покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная России 

Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Монако).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел БЕТСИТИ установил коэффициент 1.30 на победу россиян. Ничья в конторе котируется за 4.70. Успешное пари на выигрыш африканцев обещает 12-кратный выигрыш.

💰 Получить фрибет от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

Где пройдет матч Россия - Буркина-Фасо?

Четвертый матч сборной России в 2026 году примет Волгоград. На одноименной арене команда Карпина обыграла иранцев со счетом 2:1 осенью прошлого года. 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Буркина-Фасо?

Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ». 

Где купить билет на матч Россия - Буркина-Фасо?

Информация о билетной программе РФС размещена на официальном сайте организации. Стоимость билетов на игру начинается с 400 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer214 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer214 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer214 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer214 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading