Россия - Чили, 15 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Восемь лет назад сборные России и Чили уже встречались на товарищеском уровне. Премьера принесла ничью - 1:1. Из участников той игры в российской команде остались только Головин да Миранчук. «Ла Роха» обновилась еще более капитально. Прямо сейчас сборная Чили переживает болезненный процесс смены поколений, что не замедлило сказаться на ее результатах.

Так совпало, что в ноябре нашу страну посетили две худшие команды южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2026. Перуанцы финишировали в квалификации девятыми, чилийцы - десятыми. Официальных встреч им показалось мало, и месяц назад они сразились еще и на товарищеском уровне (2:1 в пользу Чили). А теперь еще раз сойдутся в Сочи. Но прежде чилийцы сыграют с хозяевами этого неофициального «турнира трех».

Октябрьская победа в спарринге стала первой для сборной Чили с февраля. За шесть матчей квалификации она не забила ни одного гола, набрала всего два очка из 18 возможных и досрочно лишилась шансов даже на седьмое место в группе, ведущее в плей-офф. Июньское поражение от Боливии стоило работы Рикардо Гареке. С Николасом Кордовой чилийцы крупно уступили Бразилии (0:3), сгоняли нулевку с Уругваем и победили Перу. Он же готовит коллектив к сочинским спаррингам.

Состав сборной Чили будет серьезно отличаться от того, который играл в мировом отборе. Только потенциальных дебютантов у Кордовы целых пять. Отсутствуют легендарные ветераны - Алексис Санчес и Видаль. Чего ждать от ноябрьского призыва команды, предугадать сложно. Но по стилистике этот соперник россиян вряд ли будет кардинально отличаться от предыдущего. Перуанцы практически ничего не создали у ворот Сафонова и забили шальным ударом после явной ошибки нашего голкипера. На этот раз и защитники, и вратарь наверняка будут внимательнее. Полагаем, если кто голом (или голами) и отличится, то лишь одна команда. Берем за основу прогноза вариант «обе забьют - нет».