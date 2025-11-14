Ведомости
13 ноября 13:35ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Россия - Чили, 15 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Команда Карпина закрывает состязательный год
Валентин Васильев

В субботу, 15 ноября, в Сочи сборная России по футболу проведет заключительный матч в 2025 году. И снова в соперниках у парней Валерия Карпина представитель Южной Америки. С перуанцами она в среду не справилась - с чилийцами вряд ли будет проще. Хотя разброс коэффициентов легальных БК здесь несколько шире. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 30 

15.11.2025, Сб

18:00 МСК

Сборная Чили

Место в рейтинге ФИФА: 56

П1 - 1.55

Х - 3.90

П2 - 6.30

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Фишт»  (Сочи, Россия)

Судьи: еще не определены

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0101-1
Чили0101-1

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.11.2025

Россия

1:1

Перу

Товарищеский матч

14.10.2025

Россия

3:0

Боливия

Товарищеский матч

10.10.2025

Россия

2:1

Иран

Товарищеский матч

07.09.2025

Катар

1:4

Россия

Товарищеский матч

04.09.2025

Россия

0:0

Иордания

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Чили:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025

Чили

2:1

Перу

Товарищеский матч

10.09.2025

Чили

0:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025

Бразилия

3:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025

Боливия

2:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025

Чили

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Свернуть

Восемь лет назад сборные России и Чили уже встречались на товарищеском уровне. Премьера принесла ничью - 1:1. Из участников той игры в российской команде остались только Головин да Миранчук. «Ла Роха» обновилась еще более капитально. Прямо сейчас сборная Чили переживает болезненный процесс смены поколений, что не замедлило сказаться на ее результатах. 

Так совпало, что в ноябре нашу страну посетили две худшие команды южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2026. Перуанцы финишировали в квалификации девятыми, чилийцы - десятыми. Официальных встреч им показалось мало, и месяц назад они сразились еще и на товарищеском уровне (2:1 в пользу Чили). А теперь еще раз сойдутся в Сочи. Но прежде чилийцы сыграют с хозяевами этого неофициального «турнира трех».

Октябрьская победа в спарринге стала первой для сборной Чили с февраля. За шесть матчей квалификации она не забила ни одного гола, набрала всего два очка из 18 возможных и досрочно лишилась шансов даже на седьмое место в группе, ведущее в плей-офф. Июньское поражение от Боливии стоило работы Рикардо Гареке. С Николасом Кордовой чилийцы крупно уступили Бразилии (0:3), сгоняли нулевку с Уругваем и победили Перу. Он же готовит коллектив к сочинским спаррингам.

Состав сборной Чили будет серьезно отличаться от того, который играл в мировом отборе. Только потенциальных дебютантов у Кордовы целых пять. Отсутствуют легендарные ветераны - Алексис Санчес и Видаль. Чего ждать от ноябрьского призыва команды, предугадать сложно. Но по стилистике этот соперник россиян вряд ли будет кардинально отличаться от предыдущего. Перуанцы практически ничего не создали у ворот Сафонова и забили шальным ударом после явной ошибки нашего голкипера. На этот раз и защитники, и вратарь наверняка будут внимательнее. Полагаем, если кто голом (или голами) и отличится, то лишь одна команда. Берем за основу прогноза вариант «обе забьют - нет».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру Россия - Чили покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Сборная Чили

Вратари:  Лоренс Вигурукс («Суонси Сити», Уэльс), Томас Хиллье («Монреаль», Канада), Себастьян Мелья («Уачипато»).

Защитники: Гильермо Марипан («Торино», Италия), Хабьер Суасо («Севилья», Испания), Франсиско Серральта («Осер», Франция), Беньямин Кущевич («Форталеза», Бразилия), Фабиан Ормасабаль («Универсидад де Чили»), Ян Гаргюс («Палестино»), Иван Роман («Атлетико Минейро», Бразилия), Франциско Салинас («Кокимбо Унидо»).

Полузащитники:  Марселиньо Нуньес («Ипсвич Таун», Англия), Родриго Эчеверрия («Леон», Мексика), Дарико Осорио («Мидтьюлланн», Дания), Фелипе Лойола («Индепендьенте», Аргентина), Висенте Писарро («Коло-Коло»), Хавьер Альтамирано («Универсидад де Чили»), Игнасио Сааведра («Сочи», Россия), Лаутаро Милья («Индепендьенте», Аргентина), Агустин Арсе («Лимаче»), Матиас Сепульведа («Универсидад де Чили»).

Нападающие: Бен Бреретон («Дерби Каунти», Англия), Александер Аравена («Гремио», Бразилия), Лукас Сепеда («Коло-Коло»), Гонсало Тапиа («Сан-Паулу», Бразилия), Максимилиано Гутьеррес («Уачипато»).

Главный тренер: Николас Кордова.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.5 на победу российской сборной и более чем в четыре раза выше - на Чили (6.30). Ничья в конторе котируется за 3.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Россия - Чили?

Сыгравшая ставка на 1:0 обещает шестикратный выигрыш. Это самая низкая котировка в линии точного счета - соответственно, наиболее реальный вариант.

Будет ли матч Россия - Чили результативным?

Коэффициент 2.02 на тотал больше 2.5 подсказывает, что голевого фейерверка в Сочи не предвидится. 

Где пройдет матч Россия - Чили?

Матч примет сочинский «Фишт». 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Чили?

Игру покажет «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Чили?

Билетная программа РФС представлена на официальном сайте союза.  

