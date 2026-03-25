Россия - Никарагуа, 27 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Первое в 2026 году «окно ФИФА» российская сборная заполнит двумя спаррингами. Более загадочным и экзотическим из пары соперников команды Карпина представляется первый. Команда Никарагуа никогда не отбиралась на чемпионаты мира и крайне редко покидает североамериканский континент, поэтому о ее возможностях в Европе имеют крайне смутное представление. В последней квалификации, на ЧМ-2026, никарагуанцы одержали всего одну победу и финишировали последними, четвертыми в своем квартете следом за Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой. Из последних 10 матчей гость Краснодара выиграл два - у Гайаны и Гондураса. В рейтинге ФИФА сборные России и Никарагуа разделяет почти сотня позиций: хозяева занимают 36-е место, гости - 131-е.

Российские футболисты тоже не лучшим образом завершили 2025 год: добились только ничьей (1:1) с Перу и неожиданно уступили чилийцам - 0:2. Естественно, что начать новый год они рассчитывают более уверенно. Сборная Никарагуа объективно ниже классом недавних гостей РФ из Южной Америки.

Нетрудно предположить, как распределит футболистов Карпин между двумя встречами. Очевидно, что против никарагуанцев он задействует ближайший резерв сборной. Силы сторон это вряд ли уравняет, но ожидать победы с двузначным счетом точно не нужно. Для парней Отониэля Оливаса это редкий шанс показать себя на фоне европейского соперника, и они постараются его использовать по максимуму.

Прогноз редакции: победа России с форой (-2.5). «Бетбум» дает на этот исход коэффициент 1.56.