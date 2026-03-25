Партнерский проект

Россия - Никарагуа, 27 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Обновлено:
Команда Карпина открывает состязательный год
Валентин Васильев

В пятницу, 27 марта, сборная России по футболу проведет первый матч в 2026 году. Нас ждет знакомство с очередным экзотическим соперником - командой Никарагуа. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников и коэффициентах легальных букмекеров на игру в Краснодаре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 36 

27.03.2026, Пт

19:30 МСК

Сборная Никарагуа

Место в рейтинге ФИФА: 131

П1 - 1.09

Х - 14.10

П2 - 22.27

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Краснодар»  (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Никарагуа0000-0

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025

Россия

0:2

Чили

Товарищеский матч

12.11.2025

Россия

1:1

Перу

Товарищеский матч

14.10.2025

Россия

3:0

Боливия

Товарищеский матч

10.10.2025

Россия

2:1

Иран

Товарищеский матч

07.09.2025

Катар

1:4

Россия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Никарагуа:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2025

Гаити

2:0

Никарагуа

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025

Никарагуа

2:0

Гондурас

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Коста-Рика

4:1

Никарагуа

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025

Никарагуа

0:3

Гаити

Отбор ЧМ-2026

10.09.2025

Гондурас

2:0

Никарагуа

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Первое в 2026 году «окно ФИФА» российская сборная заполнит двумя спаррингами. Более загадочным и экзотическим из пары соперников команды Карпина представляется первый. Команда Никарагуа никогда не отбиралась на чемпионаты мира и крайне редко покидает североамериканский континент, поэтому о ее возможностях в Европе имеют крайне смутное представление. В последней квалификации, на ЧМ-2026, никарагуанцы одержали всего одну победу и финишировали последними, четвертыми в своем квартете следом за Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой. Из последних 10 матчей гость Краснодара выиграл два - у Гайаны и Гондураса. В рейтинге ФИФА сборные России и Никарагуа разделяет почти сотня позиций: хозяева занимают 36-е место, гости - 131-е.

Российские футболисты тоже не лучшим образом завершили 2025 год: добились только ничьей (1:1) с Перу и неожиданно уступили чилийцам - 0:2. Естественно, что начать новый год они рассчитывают более уверенно. Сборная Никарагуа объективно ниже классом недавних гостей РФ из Южной Америки. 

Нетрудно предположить, как распределит футболистов Карпин между двумя встречами. Очевидно, что против никарагуанцев он задействует ближайший резерв сборной. Силы сторон это вряд ли уравняет, но ожидать победы с двузначным счетом точно не нужно. Для парней Отониэля Оливаса это редкий шанс показать себя на фоне европейского соперника, и они постараются его использовать по максимуму.

Прогноз редакции: победа России с форой (-2.5). «Бетбум» дает на этот исход коэффициент 1.56.

Трансляции

В прямом эфире игру Россия - Никарагуа покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел «Бетбум» установил коэффициент 1.09 на победу российской сборной. Предложения на два других основных исхода гораздо щедрее - 14.10 на ничью и 22.27 - на успех никарагуанцев.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Россия - Никарагуа?

Сыгравшая ставка на 3:0 обещает шестикратный выигрыш (котировка 5.90).

Будет ли матч Россия - Никарагуа результативным?

Коэффициент 1.33 на тотал больше 2.5 в «Бетбум» выглядит как верный признак результативной игры. 

Где пройдет матч Россия - Никарагуа?

Матч примет Краснодар. 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Никарагуа?

Игру покажет «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Никарагуа?

Билетная программа РФС представлена на официальном сайте союза.  Минимальная стоимость билета составляет 700 рублей.

