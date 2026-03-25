Россия - Никарагуа, 27 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

В пятницу, 27 марта, сборная России по футболу проведет первый матч в 2026 году. Нас ждет знакомство с очередным экзотическим соперником - командой Никарагуа. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников и коэффициентах легальных букмекеров на игру в Краснодаре.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 36
27.03.2026, Пт
19:30 МСК
Сборная Никарагуа
|П1 - 1.09
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Никарагуа
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
12.11.2025
|Россия
1:1
Перу
Товарищеский матч
14.10.2025
|Россия
3:0
Боливия
Товарищеский матч
10.10.2025
|Россия
2:1
Иран
Товарищеский матч
07.09.2025
|Катар
1:4
Россия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Никарагуа:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.11.2025
|Гаити
2:0
Никарагуа
Отбор ЧМ-2026
14.11.2025
|Никарагуа
2:0
Гондурас
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Коста-Рика
4:1
Никарагуа
Отбор ЧМ-2026
10.10.2025
|Никарагуа
0:3
Гаити
Отбор ЧМ-2026
10.09.2025
|Гондурас
2:0
Никарагуа
Отбор ЧМ-2026
Первое в 2026 году «окно ФИФА» российская сборная заполнит двумя спаррингами. Более загадочным и экзотическим из пары соперников команды Карпина представляется первый. Команда Никарагуа никогда не отбиралась на чемпионаты мира и крайне редко покидает североамериканский континент, поэтому о ее возможностях в Европе имеют крайне смутное представление. В последней квалификации, на ЧМ-2026, никарагуанцы одержали всего одну победу и финишировали последними, четвертыми в своем квартете следом за Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой. Из последних 10 матчей гость Краснодара выиграл два - у Гайаны и Гондураса. В рейтинге ФИФА сборные России и Никарагуа разделяет почти сотня позиций: хозяева занимают 36-е место, гости - 131-е.
Российские футболисты тоже не лучшим образом завершили 2025 год: добились только ничьей (1:1) с Перу и неожиданно уступили чилийцам - 0:2. Естественно, что начать новый год они рассчитывают более уверенно. Сборная Никарагуа объективно ниже классом недавних гостей РФ из Южной Америки.
Нетрудно предположить, как распределит футболистов Карпин между двумя встречами. Очевидно, что против никарагуанцев он задействует ближайший резерв сборной. Силы сторон это вряд ли уравняет, но ожидать победы с двузначным счетом точно не нужно. Для парней Отониэля Оливаса это редкий шанс показать себя на фоне европейского соперника, и они постараются его использовать по максимуму.
Прогноз редакции: победа России с форой (-2.5). «Бетбум» дает на этот исход коэффициент 1.56.
В прямом эфире игру Россия - Никарагуа покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Аналитический отдел «Бетбум» установил коэффициент 1.09 на победу российской сборной. Предложения на два других основных исхода гораздо щедрее - 14.10 на ничью и 22.27 - на успех никарагуанцев.
Сыгравшая ставка на 3:0 обещает шестикратный выигрыш (котировка 5.90).
Коэффициент 1.33 на тотал больше 2.5 в «Бетбум» выглядит как верный признак результативной игры.
Матч примет Краснодар.
Игру покажет «Матч ТВ».
Билетная программа РФС представлена на официальном сайте союза. Минимальная стоимость билета составляет 700 рублей.