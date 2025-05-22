Россия - Нигерия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
В первую пятницу лета сборную России ожидает новое знакомство - с командой Нигерии. Праздник футбола на главной арене страны гарантирован. А как насчет спортивной составляющей? Крупнейшие букмекеры уже выкатили линии на эту игру. Рассмотрим их на предмет перспективных вариантов для пари.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Лужники» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Нигерия
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.03.2025
|Россия
5:0
Замбия
Товарищеский матч
19.03.2025
|Россия
5:0
Гренада
Товарищеский матч
19.11.2024
|Россия
4:0
Сирия
Товарищеский матч
15.11.2024
|Россия
11:0
Бруней
Товарищеский матч
05.09.2024
|Вьетнам
0:3
Россия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Нигерии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Нигерия
|1:1
|Зимбабве
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Руанда
|0:2
|Нигерия
Отбор ЧМ-2026
|18.11.2024
|Нигерия
|1:2
|Руанда
Отбор Кубка африканских наций
|14.11.2024
|Бенин
|1:1
|Нигерия
Отбор Кубка африканских наций
|15.10.2024
|Ливия
|0:3 тех.
|Нигерия
Отбор Кубка африканских наций
Тренеры и футболисты сборной России забыли, что такое поражение. Последнее произошло в ноябре 2021 года в Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Больше официальных матчей у нашей команды не было. И неудач, соответственно, тоже.
За 16 товарищеских встреч, прошедших с начала международного бана, команда Валерия Карпина не потерпела ни одной неудачи. Особенно впечатляющими выглядят две текущие серии - победная и непропускная. Обе достигли уже восьми полных матчей. Общий счет этих игр выглядит неправдоподобно для футбола - 44:0. Объективности ради, и соперники во многих случаях были значительно ниже России классом.
Нигерия - принципиально другой уровень по сравнению с Гренадой, Брунеем или Кубой. Достаточно сказать, что на портале transfermarkt суммарный состав африканской команды оценивается почти вдвое дороже российского - 376 млн евро против 202 млн. Так что тут рассчитывать не то что на двузначный счет, но и на 5:0 вряд разумно. Тем интереснее обещает быть игра.
Но, учитывая, что это выставочный по сути матч и показать себя на главной арене ЧМ-2018 захотят и хозяева, и гости, можно спрогнозировать достаточно результативную игру. Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 от PARI выглядит достаточно заманчиво.
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|PARI
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В прямом эфире игру Россия - Нигерия покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелeхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).
Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).
Тренер: Валерий Карпин.
Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасоги («Сингида Блэкстарс», Танзания).
Защитники: Уильям Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Олаолува Айна («Ноттингем Форест»), Брайт Осайи-Самуэль («Фенербахче»), Бруно Оньемаеки («Олимпиакос»), Олувасемилого Аджайи («Вест Бромвич»), Игох Огбу («Славия» Прага).
Полузащитники: Уилфред Ндиди («Лестер»), Франк Оньека («Аугсбург»), Рафаэль Оньедика («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Хрисантус Уче («Хетафе»), Папа Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос»).
Нападающие: Виктор Бонифейс, Натан Телла (оба — «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Саймон Мозес («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Садик Умар («Валенсия»).
Тренер: Эрик Шелль.
Таких высоких коэффициентов на домашнюю победу сборной России давно не фиксировалось. БК PARI оценила вероятность успеха хозяев поля котировкой 2.35. Победу Нигерии в этой конторе можно взять за 3.10, а ничью - за 3.30.
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Редкий случай в последние три года, когда ответ не выглядит однозначным. Тем более командам только предстоит познакомиться. Тут возможны сюрпризы.
Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 от PARI говорит о том, что голевой феерии на этот раз ждать не стоит.
Если в расширенном списке Карпина лучший бомбардир сборной отсутствует, в окончательном он тем более не появится.
Трансляцию с БСА проведет «Матч ТВ».
Билеты на матч легально распространяет официальный партнер РФС Кассир.ру. Цена начинается с 600 рублей. Помимо непосредственно футбола организаторы анонсируют обширную шоу-программу.
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