Россия - Нигерия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Тренеры и футболисты сборной России забыли, что такое поражение. Последнее произошло в ноябре 2021 года в Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Больше официальных матчей у нашей команды не было. И неудач, соответственно, тоже.

За 16 товарищеских встреч, прошедших с начала международного бана, команда Валерия Карпина не потерпела ни одной неудачи. Особенно впечатляющими выглядят две текущие серии - победная и непропускная. Обе достигли уже восьми полных матчей. Общий счет этих игр выглядит неправдоподобно для футбола - 44:0. Объективности ради, и соперники во многих случаях были значительно ниже России классом.

Нигерия - принципиально другой уровень по сравнению с Гренадой, Брунеем или Кубой. Достаточно сказать, что на портале transfermarkt суммарный состав африканской команды оценивается почти вдвое дороже российского - 376 млн евро против 202 млн. Так что тут рассчитывать не то что на двузначный счет, но и на 5:0 вряд разумно. Тем интереснее обещает быть игра.

Но, учитывая, что это выставочный по сути матч и показать себя на главной арене ЧМ-2018 захотят и хозяева, и гости, можно спрогнозировать достаточно результативную игру. Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 от PARI выглядит достаточно заманчиво.