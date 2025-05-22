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22 мая 15:39ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Россия - Нигерия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Первая встреча в истории сборных. Тут разгрома ждать не стоит
Валентин Васильев

В первую пятницу лета сборную России ожидает новое знакомство - с командой Нигерии. Праздник футбола на главной арене страны гарантирован. А как насчет спортивной составляющей? Крупнейшие букмекеры уже выкатили линии на эту игру. Рассмотрим их на предмет перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 35 

06.06.2025, Пт

20:00 МСК

Сборная Нигерии

Место в рейтинге ФИФА: 43

П1 - 2.35

Х - 3.30

П2 - 3.10

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Лужники» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Нигерия0000-0

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025

Россия

5:0

Замбия

Товарищеский матч

19.03.2025

Россия

5:0

Гренада

Товарищеский матч

19.11.2024

Россия

4:0

Сирия

Товарищеский матч

15.11.2024

Россия

11:0

Бруней

Товарищеский матч

05.09.2024

Вьетнам

0:3

Россия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Нигерии:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

25.03.2025Нигерия1:1Зимбабве

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Руанда0:2Нигерия

Отбор ЧМ-2026

18.11.2024Нигерия1:2Руанда

Отбор Кубка африканских наций

14.11.2024Бенин1:1Нигерия

Отбор Кубка африканских наций

15.10.2024Ливия0:3 тех.Нигерия

Отбор Кубка африканских наций

Прогноз на матч

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Тренеры и футболисты сборной России забыли, что такое поражение. Последнее произошло в ноябре 2021 года в Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Больше официальных матчей у нашей команды не было. И неудач, соответственно, тоже.

За 16 товарищеских встреч, прошедших с начала международного бана, команда Валерия Карпина не потерпела ни одной неудачи. Особенно впечатляющими выглядят две текущие серии - победная и непропускная. Обе достигли уже восьми полных матчей. Общий счет этих игр выглядит неправдоподобно для футбола - 44:0. Объективности ради, и соперники во многих случаях были значительно ниже России классом. 

Нигерия - принципиально другой уровень по сравнению с Гренадой, Брунеем или Кубой. Достаточно сказать, что на портале transfermarkt суммарный состав африканской команды оценивается почти вдвое дороже российского - 376 млн евро против 202 млн. Так что тут рассчитывать не то что на двузначный счет, но и на 5:0 вряд разумно. Тем интереснее обещает быть игра. 

Но, учитывая, что это выставочный по сути матч и показать себя на главной арене ЧМ-2018 захотят и хозяева, и гости, можно спрогнозировать достаточно результативную игру. Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 от PARI выглядит достаточно заманчиво. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Россия - Нигерия покажет телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная России (расширенный)

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелeхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Тренер: Валерий Карпин.

Сборная Нигерии

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасоги («Сингида Блэкстарс», Танзания).

Защитники: Уильям Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Олаолува Айна («Ноттингем Форест»), Брайт Осайи-Самуэль («Фенербахче»), Бруно Оньемаеки («Олимпиакос»), Олувасемилого Аджайи («Вест Бромвич»), Игох Огбу («Славия» Прага).

Полузащитники: Уилфред Ндиди («Лестер»), Франк Оньека («Аугсбург»), Рафаэль Оньедика («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Хрисантус Уче («Хетафе»), Папа Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос»).

Нападающие: Виктор Бонифейс, Натан Телла (оба — «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Саймон Мозес («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Садик Умар («Валенсия»).

Тренер: Эрик Шелль.

Коэффициенты букмекеров

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Таких высоких коэффициентов на домашнюю победу сборной России давно не фиксировалось. БК PARI оценила вероятность успеха хозяев поля котировкой 2.35. Победу Нигерии в этой конторе можно взять за 3.10, а ничью - за 3.30. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Россия - Нигерия?

Редкий случай в последние три года, когда ответ не выглядит однозначным. Тем более командам только предстоит познакомиться. Тут возможны сюрпризы.   

Будет ли матч Россия - Нигерия результативным?

Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 от PARI говорит о том, что голевой феерии на этот раз ждать не стоит.

Будет ли играть Дзюба?

Если в расширенном списке Карпина лучший бомбардир сборной отсутствует, в окончательном он тем более не появится.

Где бесплатно смотреть матч Россия - Нигерия?

Трансляцию с БСА проведет «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Нигерия?

Билеты на матч легально распространяет официальный партнер РФС Кассир.ру. Цена начинается с 600 рублей. Помимо непосредственно футбола организаторы анонсируют обширную шоу-программу.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных