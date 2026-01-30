Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Андреева набрала сумасшедший ход с середины января. Начиная с турнира в Аделаиде, Мирра выиграла все матчи, отдав соперницам лишь один сет. Во встрече с Саккари россиянка продемонстрировала баланс между атакующими действиями и терпеливостью в затяжных розыгрышах.

По большому счету, для Русе выход в третий круг австралийского мэйджора – уже большой подвиг. Ранее румынская спортсменка не проходила на турнире дальше второго раунда. Стоит отметить, что Елена за два матча допустила более 50 невынужденных ошибок.

Не видим, за счет каких игровых компонентов Русе способна побороться в матче с такой Андреевой. Статистика также не в пользу румынки: она уступила в двух сетах четыре из пяти матчей против теннисисток топ-20 рейтинга. Смело ставим на победу Андреевой с форой (-5,5) за коэффициент 1,70.