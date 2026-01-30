Ведомости
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Очередная победа Андреевой?
Валентин Васильев
В пятницу, 23 января, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и первой ракеткой России Миррой Андреевой. Кто оформит путевку во вторую неделю турнира? Разбираемся в нашем прогнозе.

Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Елена-Габриэла Русе (28 лет, 79-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даяна Ястремская (Украина, 26) – 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:4

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) – 6:0, 6:4

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 12) – Диана Шнайдер (Россия, 23)

Елена-Габриэла Русе

Румынская спортсменка выиграла всего один титул WTA в одиночном разряде за всю карьеру. В этом году Русе установила лучший результат на Australian Open, дойдя до третьего круга. Наивысшей позицией теннисистки в мировом рейтинге была 51-я строчка.

Мирра Андреева

Победительница семи турниров WTA (пять из них - в одиночном разряде) и серебряная медалистка летних Игр-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне россиянка одержала победы на соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе. В настоящее время Андреева располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге.

Личные встречи

Теннисисты впервые сойдутся на корте в рамках официального матча.

Эксперты PARI ведут Андрееву уверенной фавориткой матча третьего круга. На ее победу можно поставить за коэффициент 1,13. Успех Русе увеличит банк беттора почти в шестикратном размере - 5,90.

БК PARI допускает, что этот матч может завершится в двух быстрых сетах. Коэффициент на ТБ (16,5) составляет 1,27. В обратную сторону - 3,25.

 Победа РусеПобеда АндреевойТБ (16,5)ТМ (16,5)
PARI5,901,131,273,25

Андреева набрала сумасшедший ход с середины января. Начиная с турнира в Аделаиде, Мирра выиграла все матчи, отдав соперницам лишь один сет. Во встрече с Саккари россиянка продемонстрировала баланс между атакующими действиями и терпеливостью в затяжных розыгрышах.

По большому счету, для Русе выход в третий круг австралийского мэйджора – уже большой подвиг. Ранее румынская спортсменка не проходила на турнире дальше второго раунда. Стоит отметить, что Елена за два матча допустила более 50 невынужденных ошибок. 

Не видим, за счет каких игровых компонентов Русе способна побороться в матче с такой Андреевой. Статистика также не в пользу румынки: она уступила в двух сетах четыре из пяти матчей против теннисисток топ-20 рейтинга. Смело ставим на победу Андреевой с форой (-5,5) за коэффициент 1,70.

