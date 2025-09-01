Елена Рыбакина — Эмма Радукану, 29 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся казахстанка Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану. Какую ставку выбрать на одно из самых интригующих противостояний этой стадии?
Дата / Время: 29.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Эмма Радукану (22 года, 36-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия, 7)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне, Монреале и Цинциннати. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 43 победы при 16 поражениях. На US Open уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне снялась перед вторым кругом.
Бывшая десятая ракетка мира, победительница US Open 2021 года. Других титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Вашингтоне (хард) и четвертьфинала в Майами (хард) и Лондоне (трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 17 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела в первом круге.
Ранее спортсменки провели один официальный очный матч. В 2022 году на хардовом турнире в Сиднее Рыбакина обыграла Радукану со счетом 6:0, 6:1.
Букмекеры считают казахстанку фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех британки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Так, компания FONBET дает коэффициенты 2,05 на ТБ (22,5) и 1,77 на ТМ (22,5).
Радукану за два матча на US Open отдала лишь шесть геймов. Да, можно говорить об относительно низком уроне оппозиции, но и сама британка проявила себя здорово. К тому же у Рыбакиной тоже были весьма проходные соперницы, однако в прошлой встрече ей не удалось избежать серьезных проблем.
Таким образом, есть все основания ожидать, что Радукану, которая в последние недели выглядит довольно стабильно, как минимум крепко поборется с казахстанкой. Но и Рыбакина вряд ли упадет ниже определенного уровня. Ждем интригу и пробуем ставку на ТБ (20,5).