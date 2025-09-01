Елена Рыбакина — Эмма Радукану, 29 августа: прогноз на матч US Open

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся казахстанка Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану. Какую ставку выбрать на одно из самых интригующих противостояний этой стадии?

Дата / Время: 29.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)