Елена Рыбакина — Эмма Радукану, 29 августа: прогноз на матч US Open

Одна из ярчайших афиш третьего круга
Александр Бокулёв

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся казахстанка Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану. Какую ставку выбрать на одно из самых интригующих противостояний этой стадии?

Дата / Время: 29.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка



Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Джульета Пареха (США) — 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Тереза Валентова (Чехия) — 6:3, 7:6 (9:7)

Эмма Радукану (22 года, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эна Сибахара (Япония) — 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Джаниче Чен (Индонезия) — 6:2, 6:1

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия, 7)

Елена Рыбакина



Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне, Монреале и Цинциннати. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 43 победы при 16 поражениях. На US Open уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне снялась перед вторым кругом.

Эмма Радукану



Бывшая десятая ракетка мира, победительница US Open 2021 года. Других титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Вашингтоне (хард) и четвертьфинала в Майами (хард) и Лондоне (трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 17 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела в первом круге.

Личные встречи



Ранее спортсменки провели один официальный очный матч. В 2022 году на хардовом турнире в Сиднее Рыбакина обыграла Радукану со счетом 6:0, 6:1.

Ставки на исход



Букмекеры считают казахстанку фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех британки.

Ставки на тоталы



Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Так, компания FONBET дает коэффициенты 2,05 на ТБ (22,5) и 1,77 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров


 Победа РыбакинойПобеда РадукануТБ (22,5)ТМ (22,5)
FONBET1,532,502,051,77

Прогноз и ставка



Радукану за два матча на US Open отдала лишь шесть геймов. Да, можно говорить об относительно низком уроне оппозиции, но и сама британка проявила себя здорово. К тому же у Рыбакиной тоже были весьма проходные соперницы, однако в прошлой встрече ей не удалось избежать серьезных проблем.

Таким образом, есть все основания ожидать, что Радукану, которая в последние недели выглядит довольно стабильно, как минимум крепко поборется с казахстанкой. Но и Рыбакина вряд ли упадет ниже определенного уровня. Ждем интригу и пробуем ставку на ТБ (20,5).

