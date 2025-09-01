Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся казахстанка Елена Рыбакина и чешка Маркета Вондроушова. Какую ставку выбрать на противостояние двух победительниц Уимблдона?
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Маркета Вондроушова (26 лет, 60-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кристина Букша (Испания)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне, Монреале и Цинциннати. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 44 победы при 16 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне снялась перед вторым кругом.
Бывшая шестая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2020 в личном турнире. В одиночном разряде взяла по титулу WTA на харде и траве, а также выиграла Уимблдон-2023. В нынешнем сезоне стала чемпионкой травяного турнира в Берлине, на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 17 побед при восьми поражениях. На US Open лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.
Ранее спортсменки провели два официальных очных матча. На харде победила Вондроушова, на грунте — Рыбакина.
Букмекеры считают казахстанку фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,41 на её победу и 2,90 на успех чешки.
Прошлые очные матчи спортсменок продлились 20 и 18 геймов соответственно. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,85 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
Приятно видеть постепенное возвращение прежней Вондроушовой, но стабильно показывать высокие результаты она пока не может. Рыбакина, напротив, наконец-то несколько недель продержалась без серьезных сбоев. На турнирах в Северной Америке, в том числе на самом US Open, она выглядит уверенно.
За три матча на мэйджоре спортсменки не отдали соперницам ни сета. Но запаса прочности, пожалуй, больше у Рыбакиной, которая две победы оформила в разгромном стиле. Да и возвращение Стефано Вукова в тренерский бокс, кажется, пока благополучно сказывается на казахстанке. Пробуем заиграть фору по геймам через неё.