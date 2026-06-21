Назим Садыхов – Матеус Камило, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена – в лучшем случае середняки по меркам UFC. Но Садыхов вновь получил возможность выступить в Азербайджане, вдобавок он может порадовать финишем. Спортсмен действует в довольно агрессивном стиле и предпочитает работать в стойке. Вот только с выносливостью регулярно возникают проблемы.

Камило до сих пор остается во многом «темной лошадкой». В целом он весьма универсален, но общий уровень не слишком впечатляет. Главный вопрос – насколько молодой бразилец еще способен прогрессировать.

В любом случае оба спортсмена явно будут заряжены проявить себя. Камило необходимо выделяться на старте карьеры в UFC. Садыхову нужно закрывать поражение и оправдывать надежды домашней публики. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах бой все-таки завершится досрочно. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.