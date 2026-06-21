Назим Садыхов – Матеус Камило, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Баку азербайджанец Назим Садыхов проведет поединок в легком весе (до 70,3 кг) с бразильцем Матеусом Камило. Сумеет ли уроженец Москвы закрыть поражение в прошлом бою?
Садыхов
Камило
|Азербайджан
Страна
Бразилия
|32
Возраст
25
|14
Бои
13
|11 (8 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 2 / 4)
|2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 3 / 0)
|1
Ничьи
0
|178
Рост (см)
178
|175
Размах рук (см)
176,5
|104
Размах ног (см)
99
Обучался карате и самбо, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2018 г., в 2022-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал четыре победы при одной ничьей и поражении. В последнем поединке в декабре проиграл Фаресу Зиаму техническим нокаутом во втором раунде.
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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В 2025 г. дебютировал в UFC с поражения. Но в последнем поединке в ноябре победил Вячеслава Борщева единогласным решением судей.
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Оба спортсмена – в лучшем случае середняки по меркам UFC. Но Садыхов вновь получил возможность выступить в Азербайджане, вдобавок он может порадовать финишем. Спортсмен действует в довольно агрессивном стиле и предпочитает работать в стойке. Вот только с выносливостью регулярно возникают проблемы.
Камило до сих пор остается во многом «темной лошадкой». В целом он весьма универсален, но общий уровень не слишком впечатляет. Главный вопрос – насколько молодой бразилец еще способен прогрессировать.
В любом случае оба спортсмена явно будут заряжены проявить себя. Камило необходимо выделяться на старте карьеры в UFC. Садыхову нужно закрывать поражение и оправдывать надежды домашней публики. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах бой все-таки завершится досрочно. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Садыхов – Камило стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы