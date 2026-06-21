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ГлавнаяПрогнозыНазим Садыхов – Матеус Камило, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Назим Садыхов – Матеус Камило, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Домашний турнир для азербайджанца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Источник: UFC Brasil
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Назим Садыхов
  • Матеус Камило
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Садыхов – Камило

В основном карде турнира UFC в Баку азербайджанец Назим Садыхов проведет поединок в легком весе (до 70,3 кг) с бразильцем Матеусом Камило. Сумеет ли уроженец Москвы закрыть поражение в прошлом бою?

Статистика

Садыхов

 

Камило

Азербайджан

Страна

Бразилия

32

Возраст

25

14

Бои

13

11 (8 / 2 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 2 / 4)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 3 / 0)

1

Ничьи

0

178

Рост (см)

178

175

Размах рук (см)

176,5

104

Размах ног (см)

99

Назим Садыхов

Обучался карате и самбо, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2018 г., в 2022-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал четыре победы при одной ничьей и поражении. В последнем поединке в декабре проиграл Фаресу Зиаму техническим нокаутом во втором раунде.

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Матеус Камило

Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В 2025 г. дебютировал в UFC с поражения. Но в последнем поединке в ноябре победил Вячеслава Борщева единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа СадыховаПобеда КамилоТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,412,901,722,05

Прогноз на бой

Оба спортсмена – в лучшем случае середняки по меркам UFC. Но Садыхов вновь получил возможность выступить в Азербайджане, вдобавок он может порадовать финишем. Спортсмен действует в довольно агрессивном стиле и предпочитает работать в стойке. Вот только с выносливостью регулярно возникают проблемы.

Камило до сих пор остается во многом «темной лошадкой». В целом он весьма универсален, но общий уровень не слишком впечатляет. Главный вопрос – насколько молодой бразилец еще способен прогрессировать.

В любом случае оба спортсмена явно будут заряжены проявить себя. Камило необходимо выделяться на старте карьеры в UFC. Садыхову нужно закрывать поражение и оправдывать надежды домашней публики. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах бой все-таки завершится досрочно. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Садыхов – Камило

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Садыхов – Камило стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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