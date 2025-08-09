Роман Сафиуллин — Хольгер Руне, 9 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Россиянин Роман Сафиуллин с победы стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в американском Цинциннати, но уже во втором круге его ждет матч с датчанином Хольгером Руне — седьмым номером посева. Сумеет ли отечественный теннисист одержать сенсационную победу?

Дата / Время: 09.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Корт №3 (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom