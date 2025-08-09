Роман Сафиуллин — Хольгер Руне, 9 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Россиянин Роман Сафиуллин с победы стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в американском Цинциннати, но уже во втором круге его ждет матч с датчанином Хольгером Руне — седьмым номером посева. Сумеет ли отечественный теннисист одержать сенсационную победу?
Дата / Время: 09.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Корт №3 (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Роман Сафиуллин (27 лет, 82-я ракетка мира)
Хольгер Руне (22 года, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Алекс Микельсен (США, 28) — Корентен Мутэ (Франция)
Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 36-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал шесть побед при 14 поражениях. На турнире в Цинциннати ранее выступал только в 2023-м, когда вылетел в первом круге.
Бывшая четвертая ракетка мира. Выиграл пять турниров ATP, два из них — на харде. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Барселоне, дошел до финала в Индиан-Уэллсе на харде. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержал 24 победы при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.
Соперники провели два официальных очных матча на харде в прошлом сезоне. Руне выигрывал в обоих случаях.
Букмекеры считают датчанина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,32 на его победу и 3,40 на успех россиянина.
Оба очных матча спортсмена продлились минимум 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (22,5) и 1,88 на ТМ (22,5).
Руне по-прежнему страдает ужасной нестабильностью — особенно для претендента на топ-10 мирового рейтинга. В последние недели его форму нельзя назвать выдающейся, поэтому не исключаем, что у Сафиуллина получится навязать борьбу. Россиянин, похоже, как раз находится в хороших кондициях. К тому же в прошлом сезоне он дважды выдавал конкурентные матчи с датчанином на харде.
Оба очных матча спортсменов продлились минимум 23 гейма, а Сафиуллин в этих случаях удерживал плюсовую фору в 4,5 гейма, которую заиграем и на этот раз.