Селтик - Кайрат, 20 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики с постсоветского пространства с особым интересом будут следить за ходом встречи в Глазго. «Кайрат» из Алма-Аты впервые в истории зашел так далеко в главном клубном турнире Европы и преисполнен решимости сделать еще один, самый сложный шаг. Сильнейший клуб Казахстана ожидает тяжелейшее испытание шотландским топом.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Селтик» (Глазго, Шотландия)
20.08.2025, Ср
22:00 МСК
«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)
|П1 - 1.15
Турнир: Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч
Стадион: «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Селтик»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Селтика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.08.2025
|«Селтик»
4:1
«Фалкирк»
Кубок лиги
|10.08.2025
|«Абердин»
0:2
«Селтик»
Премьершип
|03.08.2025
|«Селтик»
1:0
«Сент-Миррен»
Премьершип
|26.07.2025
|«Аль-Ахли»
1:1, пен. 2:4
«Селтик»
Товарищеский матч
|24.07.2025
|«Аякс»
5:1
«Селтик»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Кайрат»
2:3
«Елимай»
Премьер-лига Казахстана
|12.08.2025
|«Слован»
1:0, пен. 3:4
«Кайрат»
Лига чемпионов
|06.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Слован»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Улытау»
Премьер-лига Казахстана
|29.07.2025
|«Кайрат»
3:0
«КуПС»
Лига чемпионов
19.08.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)
19.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)
19.08.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)
20.08.2025. 22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)
20.08.2025. 22:00. «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)
20.08.2025. 22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)
20.08.2025. 22:00. «Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)
Естественно, что в паре с рекордсменом шотландской лиги по количеству чемпионских трофеев (55) представитель Казахстана выглядит заведомым аутсайдером. Но, при всей громкости бренда «Селтик», соперник «Кайрата» не производит впечатления непобедимого монстра. Во-первых, сезон в Шотландии только недавно стартовал. Да, «кельты» начали его с трех побед, двух в чемпионате и одной кубковой, но действительно убедительной была лишь одна из них - 4:1 над аутсайдером лиги «Фалкирком». При этом на предсезонке команда Брендана Роджерса уступала скромной португальской «Эштреле Амадоре» (2:3), играла вничью с «Аль-Ахли» и крупно уступила «Аяксу» (1:5). В том, что моменты у гостей в Глазго будут, можно не сомневаться.
«Кайрат» в последнем туре национального первенства неожиданно уступил дома «Елимаю» (2:3). Но это легко объяснимо: мысленно парни Рафаэля Уразбахтина уже были в Шотландии. Таких важных матчей у большинства из них в карьере еще не было. В Глазго мотивация и концентрация алмаатинцев будут на высочайшем уровне.
Из 10 последних матчей «Кайрата» семь были «низовыми». Полагаем, что и в Шотландии много голов не будет. Гости будут биться изо всех сил и максимально осложнят жизнь фавориту. А у PARI даже на тотал меньше 3.5 коэффициент весьма приличный.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире встречу в Глазго покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Селтик»: Жота (травма)
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Селтик» - «Кайрат»:
|Позиция
|«Селтик»
|«Кайрат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Шмейхель
|1. Заруцкий
|Вратарь
|Защитник
|2. Джонстон
|20. Тапалов
|Защитник
|Защитник
|20. Картер-Викерс
|14. Мартынович
|Защитник
|Защитник
|5. Скейлз
|80. Сорокин
|Защитник
|Защитник
|63. Тирни
|3. Мата
|Защитник
|Полузащитник
|42. Макгрегор
|15. Арад
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Нюгрен
|18. Глэйзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Хататэ
|10. Зария
|Полузащитник
|Нападающий
|49. Форрес
|7. Жоржиньо
|Полузащитник
|Нападающий
|38. Маэда
|26. Эдмилсон
|Нападающий
|Нападающий
|9. Ида
|9. Сатпаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Брендан Роджерс
|Рафаэль Уразбахтин
|Главный тренер
Аналитики совсем не верят в чемпиона Казахстана. Ничем иным такую колоссальную разницу в котировках объяснить невозможно. Коэффициент на победу хозяев составляет всего 1.15. Удачная ставка на «Кайрат» обещает 18-кратный выигрыш. При сыгравшем пари на ничью букмекер умножит номинал ставки на восемь.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев поля со счетом 2:0 или 3:0. Обоим вариантам присвоен коэффициент 6.50.
Лучшая команда из этой пары попадет в Общий этап Лиги чемпионов.
Аналитики находят шансы команды Алма-Аты на выход в основную сетку турнира мизерными. Коэффициент на проход «Селтика» в следующий раунд составляет 1.07, а «Кайрата» - 9.00.