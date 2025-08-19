Селтик - Кайрат, 20 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Естественно, что в паре с рекордсменом шотландской лиги по количеству чемпионских трофеев (55) представитель Казахстана выглядит заведомым аутсайдером. Но, при всей громкости бренда «Селтик», соперник «Кайрата» не производит впечатления непобедимого монстра. Во-первых, сезон в Шотландии только недавно стартовал. Да, «кельты» начали его с трех побед, двух в чемпионате и одной кубковой, но действительно убедительной была лишь одна из них - 4:1 над аутсайдером лиги «Фалкирком». При этом на предсезонке команда Брендана Роджерса уступала скромной португальской «Эштреле Амадоре» (2:3), играла вничью с «Аль-Ахли» и крупно уступила «Аяксу» (1:5). В том, что моменты у гостей в Глазго будут, можно не сомневаться.

«Кайрат» в последнем туре национального первенства неожиданно уступил дома «Елимаю» (2:3). Но это легко объяснимо: мысленно парни Рафаэля Уразбахтина уже были в Шотландии. Таких важных матчей у большинства из них в карьере еще не было. В Глазго мотивация и концентрация алмаатинцев будут на высочайшем уровне.

Из 10 последних матчей «Кайрата» семь были «низовыми». Полагаем, что и в Шотландии много голов не будет. Гости будут биться изо всех сил и максимально осложнят жизнь фавориту. А у PARI даже на тотал меньше 3.5 коэффициент весьма приличный.