Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 августа 10:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Селтик - Кайрат, 20 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самый тяжелый выезд чемпиона Казахстана в этом году. Аналитики совсем не верят в «Кайрат»
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики с постсоветского пространства с особым интересом будут следить за ходом встречи в Глазго. «Кайрат» из Алма-Аты впервые в истории зашел так далеко в главном клубном турнире Европы и преисполнен решимости сделать еще один, самый сложный шаг. Сильнейший клуб Казахстана ожидает тяжелейшее испытание шотландским топом.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Селтик» (Глазго, Шотландия)  

20.08.2025, Ср

22:00 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)  

П1 - 1.15

Х - 8.00

П2 - 17.00

Турнир:  Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч 

Стадион: «Селтик Парк»   (Глазго, Шотландия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Селтик»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять матчей «Селтика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.08.2025«Селтик»

4:1

«Фалкирк»

Кубок лиги

10.08.2025«Абердин»

0:2

«Селтик»

Премьершип

03.08.2025«Селтик»

1:0

«Сент-Миррен»

Премьершип

26.07.2025«Аль-Ахли»

1:1, пен. 2:4

«Селтик»

Товарищеский матч

24.07.2025«Аякс»

5:1

«Селтик»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Кайрат»

2:3

«Елимай»

Премьер-лига Казахстана

12.08.2025«Слован»

1:0, пен. 3:4

«Кайрат»

Лига чемпионов

06.08.2025«Кайрат»

1:0

«Слован»

Лига чемпионов

02.08.2025«Кайрат»

1:0

«Улытау»

Премьер-лига Казахстана

29.07.2025«Кайрат»

3:0

«КуПС»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

19.08.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)  
19.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)  
19.08.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)  
20.08.2025. 22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)  
20.08.2025. 22:00. «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)  
20.08.2025. 22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)  
20.08.2025. 22:00. «Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)

Прогноз на матч

Свернуть

Естественно, что в паре с рекордсменом шотландской лиги по количеству чемпионских трофеев (55) представитель Казахстана выглядит заведомым аутсайдером. Но, при всей громкости бренда «Селтик», соперник «Кайрата» не производит впечатления непобедимого монстра. Во-первых, сезон в Шотландии только недавно стартовал. Да, «кельты» начали его с трех побед, двух в чемпионате и одной кубковой, но действительно убедительной была лишь одна из них - 4:1 над аутсайдером лиги «Фалкирком». При этом на предсезонке команда Брендана Роджерса уступала скромной португальской «Эштреле Амадоре» (2:3), играла вничью с «Аль-Ахли» и крупно уступила «Аяксу» (1:5). В том, что моменты у гостей в Глазго будут, можно не сомневаться.     

«Кайрат» в последнем туре национального первенства неожиданно уступил дома «Елимаю» (2:3). Но это легко объяснимо: мысленно парни Рафаэля Уразбахтина уже были в Шотландии. Таких важных матчей у большинства из них в карьере еще не было. В Глазго мотивация и концентрация алмаатинцев будут на высочайшем уровне. 

Из 10 последних матчей «Кайрата» семь были «низовыми». Полагаем, что и в Шотландии много голов не будет. Гости будут биться изо всех сил и максимально осложнят жизнь фавориту. А у PARI даже на тотал меньше 3.5 коэффициент весьма приличный. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Глазго покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

 «Селтик»: Жота (травма)

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Селтик» - «Кайрат»:

Позиция«Селтик»«Кайрат»Позиция
Вратарь1. Шмейхель1. ЗаруцкийВратарь
Защитник2. Джонстон20. ТапаловЗащитник
Защитник20. Картер-Викерс14. МартыновичЗащитник
Защитник5. Скейлз80. СорокинЗащитник
Защитник63. Тирни3. МатаЗащитник
Полузащитник42. Макгрегор15. АрадПолузащитник 
Полузащитник 8. Нюгрен18. ГлэйзерПолузащитник 
Полузащитник41. Хататэ10. ЗарияПолузащитник
Нападающий49. Форрес7. ЖоржиньоПолузащитник
Нападающий38. Маэда26. ЭдмилсонНападающий
Нападающий9. Ида9. СатпаевНападающий
Главный тренерБрендан РоджерсРафаэль УразбахтинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики совсем не верят в чемпиона Казахстана. Ничем иным такую колоссальную разницу в котировках объяснить невозможно. Коэффициент на победу хозяев составляет всего 1.15. Удачная ставка на «Кайрат» обещает 18-кратный выигрыш. При сыгравшем пари на ничью букмекер умножит номинал ставки на восемь.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Селтик» - «Кайрат»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев поля со счетом 2:0 или 3:0. Обоим вариантам присвоен коэффициент 6.50.

С кем сыграет победитель пары  «Селтик» - «Кайрат»?

Лучшая команда из этой пары попадет в Общий этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов?

Аналитики находят шансы команды Алма-Аты на выход в основную сетку турнира мизерными. Коэффициент на проход  «Селтика» в следующий раунд составляет 1.07, а «Кайрата» - 9.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer499 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer120 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer499 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё