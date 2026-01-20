Ведомости
Динамо Москва - Динамо Минск, прогноз на 17 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Динамовское дерби». Эпизод третий
Валентин Васильев

В субботу в российской столице пройдет первое в этом году и уже третье за чемпионат Континентальной хоккейной лиги «динамовское дерби». После двух матчей в Минске «одноклубники» сразятся в Москве. Удастся ли хозяевам площадки реванш за два подряд поражение, в том числе одно совсем уж неприличное?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва, Россия) 

17.01.2026, Сб

17:00 МСК

«Динамо» (Минск, Беларусь)

П1 - 2.50

Х - 4.20

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)190983-68
«Динамо» (Минск)901968-83

Последние пять матчей «Динамо» Москва:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026«Динамо» М

3:5

«Спартак»

КХЛ

12.01.2026«Динамо» М

3:4 ОТ

«Торпедо»

КХЛ

07.01.2026«Сочи»

0:2

«Динамо» М

КХЛ

05.01.2026«Сочи»

2:0

«Динамо» М

КХЛ

30.12.2025ЦСКА

5:1

«Динамо» М

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2026«Северсталь»

 

«Динамо» Мн

КХЛ

12.01.2026«Динамо» Мн

2:1

«Адмирал»

КХЛ

08.01.2026«Северсталь»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

06.01.2026ЦСКА

4:2

«Динамо» Мн

КХЛ

04.01.2026«Трактор»

5:4

«Динамо» Мн

КХЛ

Прогноз на матч

Свернуть

Одна из самых бескомпромиссных пар лиги: матчи двух «Динамо» еще никогда не заканчивались вничью. Да и до отвертайма дело доходило всего дважды. В остальных 26 случаях клубам хватало трех периодов для выявления сильнейшего.

Пока в личных встречах перевес, и весьма значительный, на стороне москвичей: 19 побед против девяти поражений. Однако в этом сезоне белорусский коллектив решительно стал ломать эту тенденцию. В первом очном матче сезона подопечные Дмитрия Квартальнова просто поизмывались над московским гостем - 7:1!  Вторая встреча прошла в более упорной борьбе и закончилась со счетом 5:3. При этом минчане выиграли только первый период (2:0), а в двух других фиксировалась ничья. 

Разумеется, Вячеслав Козлов и его ребята жаждут отмщения за минские неудачи. И в целом турнирное положение российского клуба требует немедленного исправления. Из шести последних матчей москвичи проиграли пять. Так что настрой на субботнюю игру у хозяев будет запредельный. Намечается очень боевая и результативная сшибка.  

Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 2.00.

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на успех обоих «Динамо»: 2.50 - на московское и 2.40 - на минское.  Ничью можно взять за 4.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Динамо» Москва - «Динамо» Минск?

Оба матча 2025 года в Москве - на Кубок мэра и в КХЛ - завершились в пользу гостей - 5:0 и 3:2. Мало кто удивится очередной победе минчан. Эксперты считают шансы сторон практически равными.

Где купить билет на матч «Динамо» Москва - «Динамо» Минск?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт московского клуба. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.

