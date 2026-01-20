Динамо Москва - Динамо Минск, прогноз на 17 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Одна из самых бескомпромиссных пар лиги: матчи двух «Динамо» еще никогда не заканчивались вничью. Да и до отвертайма дело доходило всего дважды. В остальных 26 случаях клубам хватало трех периодов для выявления сильнейшего.

Пока в личных встречах перевес, и весьма значительный, на стороне москвичей: 19 побед против девяти поражений. Однако в этом сезоне белорусский коллектив решительно стал ломать эту тенденцию. В первом очном матче сезона подопечные Дмитрия Квартальнова просто поизмывались над московским гостем - 7:1! Вторая встреча прошла в более упорной борьбе и закончилась со счетом 5:3. При этом минчане выиграли только первый период (2:0), а в двух других фиксировалась ничья.

Разумеется, Вячеслав Козлов и его ребята жаждут отмщения за минские неудачи. И в целом турнирное положение российского клуба требует немедленного исправления. Из шести последних матчей москвичи проиграли пять. Так что настрой на субботнюю игру у хозяев будет запредельный. Намечается очень боевая и результативная сшибка.

Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 2.00.