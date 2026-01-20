Динамо Москва - Динамо Минск, прогноз на 17 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В субботу в российской столице пройдет первое в этом году и уже третье за чемпионат Континентальной хоккейной лиги «динамовское дерби». После двух матчей в Минске «одноклубники» сразятся в Москве. Удастся ли хозяевам площадки реванш за два подряд поражение, в том числе одно совсем уж неприличное?
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|19
|0
|9
|83-68
|«Динамо» (Минск)
|9
|0
|19
|68-83
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|«Динамо» М
3:5
«Спартак»
КХЛ
|12.01.2026
|«Динамо» М
3:4 ОТ
«Торпедо»
КХЛ
|07.01.2026
|«Сочи»
0:2
«Динамо» М
КХЛ
|05.01.2026
|«Сочи»
2:0
«Динамо» М
КХЛ
|30.12.2025
|ЦСКА
5:1
«Динамо» М
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2026
|«Северсталь»
«Динамо» Мн
КХЛ
|12.01.2026
|«Динамо» Мн
2:1
«Адмирал»
КХЛ
|08.01.2026
|«Северсталь»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|06.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Динамо» Мн
КХЛ
|04.01.2026
|«Трактор»
5:4
«Динамо» Мн
КХЛ
Одна из самых бескомпромиссных пар лиги: матчи двух «Динамо» еще никогда не заканчивались вничью. Да и до отвертайма дело доходило всего дважды. В остальных 26 случаях клубам хватало трех периодов для выявления сильнейшего.
Пока в личных встречах перевес, и весьма значительный, на стороне москвичей: 19 побед против девяти поражений. Однако в этом сезоне белорусский коллектив решительно стал ломать эту тенденцию. В первом очном матче сезона подопечные Дмитрия Квартальнова просто поизмывались над московским гостем - 7:1! Вторая встреча прошла в более упорной борьбе и закончилась со счетом 5:3. При этом минчане выиграли только первый период (2:0), а в двух других фиксировалась ничья.
Разумеется, Вячеслав Козлов и его ребята жаждут отмщения за минские неудачи. И в целом турнирное положение российского клуба требует немедленного исправления. Из шести последних матчей москвичи проиграли пять. Так что настрой на субботнюю игру у хозяев будет запредельный. Намечается очень боевая и результативная сшибка.
Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 2.00.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на успех обоих «Динамо»: 2.50 - на московское и 2.40 - на минское. Ничью можно взять за 4.20.
Оба матча 2025 года в Москве - на Кубок мэра и в КХЛ - завершились в пользу гостей - 5:0 и 3:2. Мало кто удивится очередной победе минчан. Эксперты считают шансы сторон практически равными.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт московского клуба. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.