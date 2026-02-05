Северсталь - СКА, прогноз на 5 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Семь поражений подряд собрал в начале 2026 года санкт-петербургский СКА, обновив клубный рекорд. Теперь, когда черная серия наконец прервана, армейцы могут выдохнуть. В армейском дерби с ЦСКА парни Ларионова по буллитам уступили, а в столице Беларуси - наоборот, выиграли. Долгожданную викторию СКА принес точный щелчок Рокко Гримальди. До лидеров конференции и всего чемпионата питерцам пока далеко, но главное, что произошел перелом. Беспрецедентная полоса больше не нервирует команду. Благоприятный момент, чтобы развить минский успех.

«Северсталь» относится к числу традиционно «удобных» соперников для представителя Северной столицы. На одну победу череповчан в паре приходится более четырех выигрышей СКА. Да, из пяти последних матчей «Северсталь» выиграла три, причем все - на выезде. Но стоило ей вернуться домой, как последовало чувствительное поражение от «Спартака» - 1:5.

Понятно, что потенциал СКА и близко не соответствует четвертому с конца месту на «Западе». Клубу нужно срочно наверстывать упущенное в январе. Полагаем, что эмоциональный заряд, полученный в Минске, поможет гостям Череповца как минимум не проиграть в основное время.