Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 февраля 18:27ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Северсталь - СКА, прогноз на 5 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Ларионов оборвал свою черную серию. Дальше - легче?
Валентин Васильев

Можно не сомневаться, что большинство любителей хоккея страны - кто с любопытством, кто с тревогой, а кто и со злорадством - следили за беспрецедентной пораженческой серией СКА. Во вторник в Минске она наконец-то оборвалась. В Череповец Игорь Ларионов и его команда явно прибыли в приподнятом настроении. Удастся ли армейцам развить и упрочить свой локальный успех? Соперник - мягко говоря, не подарок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Северсталь» (Череповец)

05.02.2026, Чт

19:00 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.95

Х - 4.30

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Северсталь»8740107-193
СКА4078193-107

Последние пять матчей «Северстали»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.01.2026«Северсталь»

1:5

«Спартак»

КХЛ

30.01.2026«Динамо» Москва

2:3

«Северсталь»

КХЛ

28.01.2026«Торпедо»

2:3 ОТ

«Северсталь»

КХЛ

26.01.2026ЦСКА

4:2

«Северсталь»

КХЛ

21.01.2026«Сочи»

4:5 ОТ

«Северсталь»

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Динамо» Минск 

3:4 Б

СКА

КХЛ

01.02.2026ЦСКА 

3:2 Б

СКА

КХЛ

30.01.2026«Спартак» 

4:0

СКА

КХЛ

27.01.2026СКА

1:3

«Локомотив» 

КХЛ

24.01.2026«Торпедо» 

6:0

СКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции соперников разделяют 14 очков и шесть позиций. 

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5326441414142-10673
2Северсталь5325713116159-13870
3Торпедо5424532317157-14169
4Динамо Мн5225234315180-12567
5ЦСКА5326117117135-12364
6Спартак5123232417158-15262
7Динамо М5318283121142-13860
8СКА5118523320141-14256
9Шанхайские Драконы5215316324134-17647
10ХК Сочи5113020729107-17637
11Лада5313114232118-18436

Прогноз на матч

Свернуть

Семь поражений подряд собрал в начале 2026 года санкт-петербургский СКА, обновив клубный рекорд. Теперь, когда черная серия наконец прервана, армейцы могут выдохнуть. В армейском дерби с ЦСКА парни Ларионова по буллитам уступили, а в столице Беларуси - наоборот, выиграли. Долгожданную викторию СКА принес точный щелчок Рокко Гримальди. До лидеров конференции и всего чемпионата питерцам пока далеко, но главное, что произошел перелом. Беспрецедентная полоса больше не нервирует команду. Благоприятный момент, чтобы развить минский успех. 

«Северсталь» относится к числу традиционно «удобных» соперников для представителя Северной столицы. На одну победу череповчан в паре приходится более четырех выигрышей СКА. Да, из пяти последних матчей «Северсталь» выиграла три, причем все - на выезде. Но стоило ей вернуться домой, как последовало чувствительное поражение от «Спартака» - 1:5.

Понятно, что потенциал СКА и близко не соответствует четвертому с конца месту на «Западе». Клубу нужно срочно наверстывать упущенное в январе. Полагаем, что эмоциональный заряд, полученный в Минске, поможет гостям Череповца как минимум не проиграть в основное время.      

 Наш прогноз: ничья или выигрыш СКА. FONBET дает коэффициент 1.85 на этот исход. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Череповца запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET  установили коэффициент 1.95 на победу хозяев площадки и 3.25 - на гостей. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.

На итоговую победу - с учетом овертайма и буллитов - предложения следующие: «Северсталь» - 1.57, СКА - 2.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Северсталь» - СКА?

Два последних столкновения сторон в Череповце завершилось в пользу санкт-петербургского коллектива - 5:3 и 6:4. Но Игорь Ларионов привез СКА в Вологодскую область впервые. В этот раз аналитики отдают перевес хозяевам льда.   

Где купить билет на матч «Северсталь» - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

В рейтинге фаворитов сезона от FONBET  соперники делят 11-12 место с одинаковой котировкой 23.00. В топ-3 входят: «Металлург», «Локомотив» (коэффициент на триумф - 3.15) и «Авангард» (5.80).

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer23 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer145 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё