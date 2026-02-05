Северсталь - СКА, прогноз на 5 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Можно не сомневаться, что большинство любителей хоккея страны - кто с любопытством, кто с тревогой, а кто и со злорадством - следили за беспрецедентной пораженческой серией СКА. Во вторник в Минске она наконец-то оборвалась. В Череповец Игорь Ларионов и его команда явно прибыли в приподнятом настроении. Удастся ли армейцам развить и упрочить свой локальный успех? Соперник - мягко говоря, не подарок.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Северсталь»
|8
|7
|40
|107-193
|СКА
|40
|7
|8
|193-107
Последние пять матчей «Северстали»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.01.2026
|«Северсталь»
1:5
«Спартак»
КХЛ
|30.01.2026
|«Динамо» Москва
2:3
«Северсталь»
КХЛ
|28.01.2026
|«Торпедо»
2:3 ОТ
«Северсталь»
КХЛ
|26.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Северсталь»
КХЛ
|21.01.2026
|«Сочи»
4:5 ОТ
«Северсталь»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Динамо» Минск
3:4 Б
СКА
КХЛ
|01.02.2026
|ЦСКА
3:2 Б
СКА
КХЛ
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
|27.01.2026
|СКА
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|24.01.2026
|«Торпедо»
6:0
СКА
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют 14 очков и шесть позиций.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|53
|26
|4
|4
|1
|4
|14
|142-106
|73
|2
|Северсталь
|53
|25
|7
|1
|3
|1
|16
|159-138
|70
|3
|Торпедо
|54
|24
|5
|3
|2
|3
|17
|157-141
|69
|4
|Динамо Мн
|52
|25
|2
|3
|4
|3
|15
|180-125
|67
|5
|ЦСКА
|53
|26
|1
|1
|7
|1
|17
|135-123
|64
|6
|Спартак
|51
|23
|2
|3
|2
|4
|17
|158-152
|62
|7
|Динамо М
|53
|18
|2
|8
|3
|1
|21
|142-138
|60
|8
|СКА
|51
|18
|5
|2
|3
|3
|20
|141-142
|56
|9
|Шанхайские Драконы
|52
|15
|3
|1
|6
|3
|24
|134-176
|47
|10
|ХК Сочи
|51
|13
|0
|2
|0
|7
|29
|107-176
|37
|11
|Лада
|53
|13
|1
|1
|4
|2
|32
|118-184
|36
Семь поражений подряд собрал в начале 2026 года санкт-петербургский СКА, обновив клубный рекорд. Теперь, когда черная серия наконец прервана, армейцы могут выдохнуть. В армейском дерби с ЦСКА парни Ларионова по буллитам уступили, а в столице Беларуси - наоборот, выиграли. Долгожданную викторию СКА принес точный щелчок Рокко Гримальди. До лидеров конференции и всего чемпионата питерцам пока далеко, но главное, что произошел перелом. Беспрецедентная полоса больше не нервирует команду. Благоприятный момент, чтобы развить минский успех.
«Северсталь» относится к числу традиционно «удобных» соперников для представителя Северной столицы. На одну победу череповчан в паре приходится более четырех выигрышей СКА. Да, из пяти последних матчей «Северсталь» выиграла три, причем все - на выезде. Но стоило ей вернуться домой, как последовало чувствительное поражение от «Спартака» - 1:5.
Понятно, что потенциал СКА и близко не соответствует четвертому с конца месту на «Западе». Клубу нужно срочно наверстывать упущенное в январе. Полагаем, что эмоциональный заряд, полученный в Минске, поможет гостям Череповца как минимум не проиграть в основное время.
Наш прогноз: ничья или выигрыш СКА. FONBET дает коэффициент 1.85 на этот исход.
Прямая видеотрансляция из Череповца запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.95 на победу хозяев площадки и 3.25 - на гостей. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.
На итоговую победу - с учетом овертайма и буллитов - предложения следующие: «Северсталь» - 1.57, СКА - 2.40.
Два последних столкновения сторон в Череповце завершилось в пользу санкт-петербургского коллектива - 5:3 и 6:4. Но Игорь Ларионов привез СКА в Вологодскую область впервые. В этот раз аналитики отдают перевес хозяевам льда.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.
В рейтинге фаворитов сезона от FONBET соперники делят 11-12 место с одинаковой котировкой 23.00. В топ-3 входят: «Металлург», «Локомотив» (коэффициент на триумф - 3.15) и «Авангард» (5.80).