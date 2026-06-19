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ГлавнаяПрогнозыЛеон Шахбазян – Леван Чохели, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Леон Шахбазян – Леван Чохели, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дебютанты из Армении и Грузии
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Леон Шахбазян
  • Леван Чохели
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Шахбазян – Чохели

В предварительном карде ближайшего турнира UFC очный поединок проведут армянин Леон Шахбазян и грузин Леван Чохели. Чем завершится противостояние дебютантов в полусреднем весе (до 77,1 кг)?

Статистика

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Шахбазян

 

Чохели

Армения

Страна

Грузия

30

Возраст

29

16

Бои

18

12 (1 / 11 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (11 / 0 / 3)

4 (4 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

0

Без результата

1

193

Рост (см)

185,5

195,5

Размах рук (см)

184

N/A

Размах ног (см)

99

Леон Шахбазян

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Старший брат бойца UFC Эдмена Шахбазяна. Обладатель черного пояса по карате. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2019 г. бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но проиграл. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте одолел Роберта Хейла болевым приемом в первом раунде.

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Леван Чохели

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В профессиональных ММА выступает с 2016 г. С 2021 г. бился в Bellator, где выиграл четыре раза при трех поражениях. В последнем поединке в мае 2025 г. нокаутировал Алешандре Гонсалвеша во втором раунде на турнире PFC.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШахбазянаПобеда ЧохелиТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ3,601,301,552,36

Прогноз на бой

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Два дебютанта с разными стилями. Классическое противостояние борца и ударника. Рекорд Шахбазяна красноречив, побеждает почти всегда сабмишенами, проигрывает исключительно нокаутами. Чохели, напротив, является ярко выраженным ударником. Но тренировки с топовыми борцами улучшили его навыки в партере. Да и в целом у грузина ранее была гораздо более серьезная оппозиция, чем у представителя Армении.

Впрочем, относительно уровня UFC оба дебютанта пока выглядит «темными лошадками». Перегореть могут оба, а потому попробуем без ставки на исход. Рискнем заиграть ТМ (1,5) в ожидании быстрой развязки: либо Шахбазян сабмишеном, либо Чохели нокаутом.

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Полный кард, где смотреть бой Шахбазян – Чохели

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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Бой Шахбазян – Чохели стоит ожидать около 01:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Андрэ Лима (Бразилия) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Мелисса Муллинс (Англия). Женский легчайший вес;
  • Алан Насименто (Бразилия) – Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Гастон Боланос (Перу) – Майкл Асвелл-младший (США). Полулегкий вес;
  • Леон Шахбазян (Армения) – Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) – Луана Сантос (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Шейн Коллинс (США) – Отари Танзилови (Грузия). Полулегкий вес.

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