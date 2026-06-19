Леон Шахбазян – Леван Чохели, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC очный поединок проведут армянин Леон Шахбазян и грузин Леван Чохели. Чем завершится противостояние дебютантов в полусреднем весе (до 77,1 кг)?
Шахбазян
Чохели
|Армения
Страна
Грузия
|30
Возраст
29
|16
Бои
18
|12 (1 / 11 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (11 / 0 / 3)
|4 (4 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|0
Без результата
1
|193
Рост (см)
185,5
|195,5
Размах рук (см)
184
|N/A
Размах ног (см)
99
Старший брат бойца UFC Эдмена Шахбазяна. Обладатель черного пояса по карате. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2019 г. бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но проиграл. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте одолел Роберта Хейла болевым приемом в первом раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2016 г. С 2021 г. бился в Bellator, где выиграл четыре раза при трех поражениях. В последнем поединке в мае 2025 г. нокаутировал Алешандре Гонсалвеша во втором раунде на турнире PFC.
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Два дебютанта с разными стилями. Классическое противостояние борца и ударника. Рекорд Шахбазяна красноречив, побеждает почти всегда сабмишенами, проигрывает исключительно нокаутами. Чохели, напротив, является ярко выраженным ударником. Но тренировки с топовыми борцами улучшили его навыки в партере. Да и в целом у грузина ранее была гораздо более серьезная оппозиция, чем у представителя Армении.
Впрочем, относительно уровня UFC оба дебютанта пока выглядит «темными лошадками». Перегореть могут оба, а потому попробуем без ставки на исход. Рискнем заиграть ТМ (1,5) в ожидании быстрой развязки: либо Шахбазян сабмишеном, либо Чохели нокаутом.
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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Бой Шахбазян – Чохели стоит ожидать около 01:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы