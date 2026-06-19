Леон Шахбазян – Леван Чохели, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Два дебютанта с разными стилями. Классическое противостояние борца и ударника. Рекорд Шахбазяна красноречив, побеждает почти всегда сабмишенами, проигрывает исключительно нокаутами. Чохели, напротив, является ярко выраженным ударником. Но тренировки с топовыми борцами улучшили его навыки в партере. Да и в целом у грузина ранее была гораздо более серьезная оппозиция, чем у представителя Армении.

Впрочем, относительно уровня UFC оба дебютанта пока выглядит «темными лошадками». Перегореть могут оба, а потому попробуем без ставки на исход. Рискнем заиграть ТМ (1,5) в ожидании быстрой развязки: либо Шахбазян сабмишеном, либо Чохели нокаутом.