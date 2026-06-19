Ион Куцелаба – Навахо Стирлинг, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между молдаванином Ионом Куцелабой и новозеландцем Навахо Стирлингом. Сумеет ли непобежденный проспект сохранить идеальный рекорд после боя с ветераном промоушена?
Куцелаба
Стирлинг
|Молдова
Страна
Новая Зеландия
|32
Возраст
28
|33
Бои
9
|20 (13 / 4 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 0 / 4)
|11 (3 / 4 / 3 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
0
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
0
|185,5
Рост (см)
193
|190,5
Размах рук (см)
200,5
|104
Размах ног (см)
109
Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл девять боев при 10 поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в марте победил Омара Си удушающим приемом в первом раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2022 г. В дебютном бою стал чемпионом SFS в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего забрал пояс HEX Light в полутяжелой категории. В 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл все четыре боя. В последнем поединке в марте нокаутировал Бруно Лопеса во втором раунде.
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Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Только теперь в лиге его всё чаще используют как своеобразный трамплин для проспектов.
Вот и сейчас Куцелаба проверит Стирлинга, который приходил в UFC на серии из четырех досрочных побед. При повышении уровня оппозиции новозеландцу стало сложнее финишировать соперников, но в последнем поединке ему это наконец вновь удалось. В целом Стирлинг умеет как проводить агрессивные атаки, так и навязывать вязкое сопротивление в стойке. В любом случае он специализируется на работе на верхнем этаже, являясь базовым ударником.
Куцелаба же в последнее время пытается удивлять оппонентов борьбой. В стойке ему всё сложнее выдерживать прессинг – слишком много ошибок в обороне и пробитая челюсть. При этом молдаванин и сам по-прежнему способен найти нокаут, особенно когда активирует брутальный и агрессивный режим.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят высокий потенциал для досрочного завершения поединка. Полагаем, либо Стирлинг воспользуется пробелами Куцелабы в защите, либо молдаванин через управляемый хаос найдет нокаут или сабмишен.
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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому соглавный бой Куцелаба – Стирлинг стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы