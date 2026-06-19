Ион Куцелаба – Навахо Стирлинг, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Только теперь в лиге его всё чаще используют как своеобразный трамплин для проспектов.

Вот и сейчас Куцелаба проверит Стирлинга, который приходил в UFC на серии из четырех досрочных побед. При повышении уровня оппозиции новозеландцу стало сложнее финишировать соперников, но в последнем поединке ему это наконец вновь удалось. В целом Стирлинг умеет как проводить агрессивные атаки, так и навязывать вязкое сопротивление в стойке. В любом случае он специализируется на работе на верхнем этаже, являясь базовым ударником.

Куцелаба же в последнее время пытается удивлять оппонентов борьбой. В стойке ему всё сложнее выдерживать прессинг – слишком много ошибок в обороне и пробитая челюсть. При этом молдаванин и сам по-прежнему способен найти нокаут, особенно когда активирует брутальный и агрессивный режим.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят высокий потенциал для досрочного завершения поединка. Полагаем, либо Стирлинг воспользуется пробелами Куцелабы в защите, либо молдаванин через управляемый хаос найдет нокаут или сабмишен.