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ГлавнаяПрогнозыИон Куцелаба – Навахо Стирлинг, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ион Куцелаба – Навахо Стирлинг, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Ион Куцелаба
  • Навахо Стирлинг
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Куцелаба – Стирлинг

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между молдаванином Ионом Куцелабой и новозеландцем Навахо Стирлингом. Сумеет ли непобежденный проспект сохранить идеальный рекорд после боя с ветераном промоушена?

Статистика

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Куцелаба

 

Стирлинг

Молдова

Страна

Новая Зеландия

32

Возраст

28

33

Бои

9

20 (13 / 4 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 0 / 4)

11 (3 / 4 / 3 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

0

1

Ничьи

0

1

Без результата

0

185,5

Рост (см)

193

190,5

Размах рук (см)

200,5

104

Размах ног (см)

109

Ион Куцелаба

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Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл девять боев при 10 поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в марте победил Омара Си удушающим приемом в первом раунде.

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Навахо Стирлинг

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В профессиональных ММА выступает с 2022 г. В дебютном бою стал чемпионом SFS в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего забрал пояс HEX Light в полутяжелой категории. В 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл все четыре боя. В последнем поединке в марте нокаутировал Бруно Лопеса во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КуцелабыПобеда СтирлингаДосрочное завершениеПолный бой
БЕТСИТИ3,601,301,522,43

Прогноз на бой

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Куцелаба давно не претендует в UFC даже на попадание в топ-15, в лучшем случае он чередует победы с поражениями. Но молдаванин всё ещё способен давать зрелище, поэтому его карьера в промоушене продолжается. Только теперь в лиге его всё чаще используют как своеобразный трамплин для проспектов.

Вот и сейчас Куцелаба проверит Стирлинга, который приходил в UFC на серии из четырех досрочных побед. При повышении уровня оппозиции новозеландцу стало сложнее финишировать соперников, но в последнем поединке ему это наконец вновь удалось. В целом Стирлинг умеет как проводить агрессивные атаки, так и навязывать вязкое сопротивление в стойке. В любом случае он специализируется на работе на верхнем этаже, являясь базовым ударником.

Куцелаба же в последнее время пытается удивлять оппонентов борьбой. В стойке ему всё сложнее выдерживать прессинг – слишком много ошибок в обороне и пробитая челюсть. При этом молдаванин и сам по-прежнему способен найти нокаут, особенно когда активирует брутальный и агрессивный режим.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят высокий потенциал для досрочного завершения поединка. Полагаем, либо Стирлинг воспользуется пробелами Куцелабы в защите, либо молдаванин через управляемый хаос найдет нокаут или сабмишен.

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Полный кард, где смотреть бой Куцелаба – Стирлинг

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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому соглавный бой Куцелаба – Стирлинг стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Манель Капе (Португалия) – Кёдзи Хоригути (Япония). Наилегчайший вес;
  • Ион Куцелаба (Молдова) Навахо Стирлинг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес;
  • Хайдер Эмил (Филиппины) – Кристиан Родригес (США). Полулегкий вес;
  • Мелсик Багдасарян (Армения) – Муртазали Магомедов (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Винисиус Оливейра (Бразилия) – Андрэ Фили (США). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Андрэ Лима (Бразилия) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Мелисса Муллинс (Англия). Женский легчайший вес;
  • Алан Насименто (Бразилия) – Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Гастон Боланос (Перу) – Майкл Асвелл-младший (США). Полулегкий вес;
  • Леон Шахбазян (Армения) – Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) – Луана Сантос (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Шейн Коллинс (США) – Отари Танзилови (Грузия). Полулегкий вес.

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