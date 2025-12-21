Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Беспрецедентная выездная серия «Спартака» из 12 матчей продолжается. Три игры подряд красно-белые проведут в Северной столице. Первую, у СКА, москвичи неожиданно выиграли. На гол Рокко Гримальди гости ответили точными щелчками Михаила Мальцева и Ивана Воробьева. На душе у поклонников столичного клуба после трех поражений подряд резко потеплело.

С «Шанхайскими драконами» спартаковцы пересекались в этом году шесть раз с учетом Кубка мэра. Трижды выиграла одна команда, трижды - другая. Последнее столкновение сторон завершилось драматично: москвичи совершили камбэк, уступая 3:6, и дожали соперника в серии буллитов.

Команда Жерара Галлана традиционно играет результативно: в последних пяти матчах с участием китайского коллектива забрасывалось не меньше пяти шайб. Поэтому наш выбор на понедельничную игру: тотал больше 4.5.