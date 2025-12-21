Ведомости
Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Порадуют ли москвичи болельщиков в день рождения клуба?
Валентин Васильев

Игрой со СКА выезд московского «Спартака» в Санкт-Петербург не ограничится. Далее по расписанию у красно-белых два подряд матча с «Шанхайскими драконами», причем первый из них выпал на 79-й день рождения столичного клуба. Удастся ли ребятам Алексея Жамнова порадовать своих поклонников по такому знаменательному поводу? В поиске ответа заглянем в котировки крупнейших букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шанхайские драконы» (Шанхай)

22.12.2025, Пн

19:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 2.85

Х - 4.20

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шанхайские драконы»1121473-88
«Спартак»1421188-73

Последние пять матчей  «Шанхайских драконов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2025«Шанхайские драконы»

2:4

«Лада» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

05.12.2025«Шанхайские драконы»

3:4 Б

«Торпедо» 

КХЛ

03.12.2025«Шанхайские драконы»

3:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

30.12.2025«Ак Барс»

4:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

05.12.2025«Барыс»

4:3 ОТ

«Спартак»

КХЛ

03.12.2025«Сибирь»

6:7 ОТ

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции соперников разделяют шесть очков и две позиции.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив3919231311112-8352
2Северсталь3719410112106-8649
3Динамо Мн341813327119-7049
4Динамо М3615262011108-8748
5Торпедо3616332111102-9647
6СКА3615402312103-9043
7Спартак3714231314114-12442
8ЦСКА371700511497-9640
9Шанхайские Драконы351130621393-11736
10Лада36911212278-12525
11ХК Сочи33702051971-11623

Прогноз на матч

Свернуть

Беспрецедентная выездная серия «Спартака» из 12 матчей продолжается. Три игры подряд красно-белые проведут в Северной столице. Первую, у СКА, москвичи неожиданно выиграли. На гол Рокко Гримальди гости ответили точными щелчками Михаила Мальцева и Ивана Воробьева.  На душе у поклонников столичного клуба после трех поражений подряд резко потеплело.

С «Шанхайскими драконами» спартаковцы пересекались в этом году шесть раз с учетом Кубка мэра. Трижды выиграла одна команда, трижды - другая. Последнее столкновение сторон завершилось драматично: москвичи совершили камбэк, уступая 3:6, и дожали соперника в серии буллитов.

Команда Жерара Галлана традиционно играет результативно: в последних пяти матчах с участием китайского коллектива забрасывалось не меньше пяти шайб. Поэтому наш выбор на понедельничную игру: тотал больше 4.5.

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Шанхайские драконы»: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.85 на победу хозяев, 2.15 - на красно-белых и 4.20 - на ничью.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Шанхайские драконы» - «Спартак»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение гостям. Победа над СКА должна была добавить уверенности и куража парням Жамнова.   

Где купить билет на матч «Шанхайские драконы»  - «Спартак»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт КХЛ. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.

Вопросы и ответы

