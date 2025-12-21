Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Игрой со СКА выезд московского «Спартака» в Санкт-Петербург не ограничится. Далее по расписанию у красно-белых два подряд матча с «Шанхайскими драконами», причем первый из них выпал на 79-й день рождения столичного клуба. Удастся ли ребятам Алексея Жамнова порадовать своих поклонников по такому знаменательному поводу? В поиске ответа заглянем в котировки крупнейших букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шанхайские драконы»
|11
|2
|14
|73-88
|«Спартак»
|14
|2
|11
|88-73
Последние пять матчей «Шанхайских драконов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:4
«Лада»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|05.12.2025
|«Шанхайские драконы»
3:4 Б
«Торпедо»
КХЛ
|03.12.2025
|«Шанхайские драконы»
3:2
«Салават Юлаев»
КХЛ
|30.12.2025
|«Ак Барс»
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|05.12.2025
|«Барыс»
4:3 ОТ
«Спартак»
КХЛ
|03.12.2025
|«Сибирь»
6:7 ОТ
«Спартак»
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют шесть очков и две позиции.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|39
|19
|2
|3
|1
|3
|11
|112-83
|52
|2
|Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|18
|1
|3
|3
|2
|7
|119-70
|49
|4
|Динамо М
|36
|15
|2
|6
|2
|0
|11
|108-87
|48
|5
|Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6
|СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|7
|Спартак
|37
|14
|2
|3
|1
|3
|14
|114-124
|42
|8
|ЦСКА
|37
|17
|0
|0
|5
|1
|14
|97-96
|40
|9
|Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10
|Лада
|36
|9
|1
|1
|2
|1
|22
|78-125
|25
|11
|ХК Сочи
|33
|7
|0
|2
|0
|5
|19
|71-116
|23
Беспрецедентная выездная серия «Спартака» из 12 матчей продолжается. Три игры подряд красно-белые проведут в Северной столице. Первую, у СКА, москвичи неожиданно выиграли. На гол Рокко Гримальди гости ответили точными щелчками Михаила Мальцева и Ивана Воробьева. На душе у поклонников столичного клуба после трех поражений подряд резко потеплело.
С «Шанхайскими драконами» спартаковцы пересекались в этом году шесть раз с учетом Кубка мэра. Трижды выиграла одна команда, трижды - другая. Последнее столкновение сторон завершилось драматично: москвичи совершили камбэк, уступая 3:6, и дожали соперника в серии буллитов.
Команда Жерара Галлана традиционно играет результативно: в последних пяти матчах с участием китайского коллектива забрасывалось не меньше пяти шайб. Поэтому наш выбор на понедельничную игру: тотал больше 4.5.
Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
Потери
«Шанхайские драконы»: нет
«Спартак»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.85 на победу хозяев, 2.15 - на красно-белых и 4.20 - на ничью.
Эксперты отдают небольшое предпочтение гостям. Победа над СКА должна была добавить уверенности и куража парням Жамнова.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт КХЛ. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.