Бен Шелтон — Александр Зверев, 16 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

В ночь на 16 августа по московскому времени в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся американец Бен Шелтон и немец Александр Зверев. Какую ставку выбрать на этот матч?
Дата / Время: 16.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Бен Шелтон (22 года, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне стал чемпионом на этом покрытии в Торонто, а также дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 35 побед при 16 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 42 победы при 15 поражениях. Турнир в Торонто выигрывал в 2021-м, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Соперники ранее провели три официальных очных матча, по одному на каждом покрытии. Зверев выиграл во всех встречах.
Букмекеры считают немца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,35 на успех американца.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициент 1,90 и на ТБ (24,5), и на ТМ (24,5).
Шелтон выиграл прошлый «Мастерс» в Торонто и удерживает хорошую форму. Главным козырем американца остается прекрасная подача. Учитывая, что это важная составляющая и в игре Зверева, можно ожидать крайне напряженный матч.
Да, у немца серьезное преимущество по личным встречам, но похоже, что американец сейчас как никогда близок к первой победе над этим теннисистом. Как минимум упорную борьбу Шелтон точно может навязать, и мы предполагаем, что сетов продолжительностью меньше десяти геймов в этом матче не увидим.