Бен Шелтон — Александр Зверев, 16 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Шестая и третья ракетки мира
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В ночь на 16 августа по московскому времени в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся американец Бен Шелтон и немец Александр Зверев. Какую ставку выбрать на этот матч?

Дата / Время: 16.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Бен Шелтон (22 года, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:3, 3:1, отказ
  • 3-й круг: Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:3
  • 4-й круг: Иржи Легечка (Чехия, 22) — 6:4, 6:4

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Нишеш Басаваредди (США) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Брэндон Накашима (США, 27) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:5, 3:0, отказ

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Бен Шелтон

Свернуть

Выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне стал чемпионом на этом покрытии в Торонто, а также дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 35 побед при 16 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.

Александр Зверев

Свернуть

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 42 победы при 15 поражениях. Турнир в Торонто выигрывал в 2021-м, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

Личные встречи

Свернуть

Соперники ранее провели три официальных очных матча, по одному на каждом покрытии. Зверев выиграл во всех встречах.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают немца фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,35 на успех американца.

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициент 1,90 и на ТБ (24,5), и на ТМ (24,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ШелтонаПобеда ЗвереваТБ (24,5)ТМ (24,5)
PARI2,351,651,901,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Шелтон выиграл прошлый «Мастерс» в Торонто и удерживает хорошую форму. Главным козырем американца остается прекрасная подача. Учитывая, что это важная составляющая и в игре Зверева, можно ожидать крайне напряженный матч.

Да, у немца серьезное преимущество по личным встречам, но похоже, что американец сейчас как никогда близок к первой победе над этим теннисистом. Как минимум упорную борьбу Шелтон точно может навязать, и мы предполагаем, что сетов продолжительностью меньше десяти геймов в этом матче не увидим.

