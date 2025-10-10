Ведомости
Шинник - Факел, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Чья «броня» прочнее?
Валентин Васильев

Один из самых любопытных матчей 13-го тура «лучшей лиги мира» пройдет в субботу, 11 октября, в Ярославле. «Шинник» принимает «Факел». Прикинем шансы сторон на успех, исходя из актуальных трендов и состояния команд. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

11.10.2025, Сб

17:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.45

Х - 2.90

П2 - 2.25

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Капленков (Москва)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»20162358-65
«Факел»23162065-58

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«СКА-Хабаровск»

3:1

«Шинник»

Лига PARI

28.09.2025«Шинник»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

24.09.2025«Череповец»

1:4

«Шинник»

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Факел»

2:1

«Волга»

Лига PARI

28.09.2025«Факел»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

24.09.2025«Текстильщик»

1:1, пен. 1:3

«Факел»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед 13-м туром воронежцы всего на одно отстают от лидера в турнирной таблице. «Шинник» идет 10-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1373321-1524
4. Челябинск1365218-1023
5. Ротор1364318-722
6. КАМАЗ1364321-1422
7. Родина1355319-1320
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей132567-1411
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

Еще в конце лета ходили упорные слухи о возможной тренерской замене в Ярославле, однако команда своими результатами показала свое отношение к Артему Булойчику. До поражения в Хабаровске волжане не проигрывали девять матчей в двух турнирах. Естественно, молодой тренер удержался в «седле». 

Отставка неожиданно грянула в Воронеже. После домашней ничьей с «Чайкой» руководство «Факела» разорвало отношения с Игорем Шалимовым. Возвращать один из самых футбольных городов России в РПЛ призван Олег Василенко. Начал он на новом-старом месте обнадеживающе - с победы над «Волгой». Нет сомнений, что только на максимальный результат Василенко будет настраивать своих игроков и в Ярославле.  

Обе команды до сих пор тяготели к «низовым» результатам. У хозяев их набежало семь за 10 матчей, у гостей - девять. В таком противостоянии обилия голов ждать вряд ли стоит. Наш выбор на игру: обе забьют - нет. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформе PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шинник»: нет

«Факел»: Дзиов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа принимающей стороны оценивается в 3.45, успех гостевого коллектива — в 2.25, а ничейный результат — в 2.90.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Факел»? 

В линии точного счета за 5.50 котируются два варианта - 0:0 и 0:1.

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Факел»?

На официальном сайте PARI пройдет прямая трансляция из Ярославля.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Факел»?

Приобрести билет на игру можно на  официальном сайте ярославского клуба. 

