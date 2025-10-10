Шинник - Факел, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Один из самых любопытных матчей 13-го тура «лучшей лиги мира» пройдет в субботу, 11 октября, в Ярославле. «Шинник» принимает «Факел». Прикинем шансы сторон на успех, исходя из актуальных трендов и состояния команд.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Капленков (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|20
|16
|23
|58-65
|«Факел»
|23
|16
|20
|65-58
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
3:1
«Шинник»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Череповец»
1:4
«Шинник»
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Факел»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Факел»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Текстильщик»
1:1, пен. 1:3
«Факел»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
Перед 13-м туром воронежцы всего на одно отстают от лидера в турнирной таблице. «Шинник» идет 10-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|4. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. КАМАЗ
|13
|6
|4
|3
|21-14
|22
|7. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|13
|2
|5
|6
|7-14
|11
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
Еще в конце лета ходили упорные слухи о возможной тренерской замене в Ярославле, однако команда своими результатами показала свое отношение к Артему Булойчику. До поражения в Хабаровске волжане не проигрывали девять матчей в двух турнирах. Естественно, молодой тренер удержался в «седле».
Отставка неожиданно грянула в Воронеже. После домашней ничьей с «Чайкой» руководство «Факела» разорвало отношения с Игорем Шалимовым. Возвращать один из самых футбольных городов России в РПЛ призван Олег Василенко. Начал он на новом-старом месте обнадеживающе - с победы над «Волгой». Нет сомнений, что только на максимальный результат Василенко будет настраивать своих игроков и в Ярославле.
Обе команды до сих пор тяготели к «низовым» результатам. У хозяев их набежало семь за 10 матчей, у гостей - девять. В таком противостоянии обилия голов ждать вряд ли стоит. Наш выбор на игру: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформе PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Факел»: Дзиов (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа принимающей стороны оценивается в 3.45, успех гостевого коллектива — в 2.25, а ничейный результат — в 2.90.
В линии точного счета за 5.50 котируются два варианта - 0:0 и 0:1.
