Шинник - Факел, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще в конце лета ходили упорные слухи о возможной тренерской замене в Ярославле, однако команда своими результатами показала свое отношение к Артему Булойчику. До поражения в Хабаровске волжане не проигрывали девять матчей в двух турнирах. Естественно, молодой тренер удержался в «седле».

Отставка неожиданно грянула в Воронеже. После домашней ничьей с «Чайкой» руководство «Факела» разорвало отношения с Игорем Шалимовым. Возвращать один из самых футбольных городов России в РПЛ призван Олег Василенко. Начал он на новом-старом месте обнадеживающе - с победы над «Волгой». Нет сомнений, что только на максимальный результат Василенко будет настраивать своих игроков и в Ярославле.

Обе команды до сих пор тяготели к «низовым» результатам. У хозяев их набежало семь за 10 матчей, у гостей - девять. В таком противостоянии обилия голов ждать вряд ли стоит. Наш выбор на игру: обе забьют - нет.