Шинник - Нефтехимик, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды в новом сезоне еще не выигрывали, но есть нюанс: «Нефтехимик» и не проигрывал. Парни Кирилла Новикова в первых турах играют исключительно вничью. В двух стартовых матчах нижнекамцы не забивали и не пропускали, а в третьем одним махом устранили оба нуля в разнице мячей.

«Шинник» ни разу откровенно не провалился. Но одно очко из девяти возможных - повод для разговоров о возможной отставке главного тренера команды Артема Булойчика. Только победа в ближайшем матче способна их хотя бы на время прекратить.

Отдельно обратим внимание, что у двух команд все без исключения матчи в этом сезоне были «низовыми». Вряд ли в ближайшее воскресенье тенденция нарушится - очень уж высока цена очков. По крайней мере - для местного клуба. Поэтому наш прогноз: 1Х при тотал меньше 2.5 голов.