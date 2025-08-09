Шинник - Нефтехимик, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 10 августа, в рамках четвертого тура Лиги PARI сойдутся «Шинник» с «Нефтехимиком». В новом сезоне обе команды пока без побед. Еще одна неудача может стоить тренеру ярославцев рабочего места. Футболисты «впрягутся» за коуча на поле?
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Волошин (Смоленск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|12
|9
|6
|35-24
|«Нефтехимик»
|6
|9
|12
|24-35
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Спартак» Кострома
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|01.07.2025
|«Сморгонь»
2:2
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Алания»
1:2
«Нефтехимик»
Первая лига
Перед четвертым туром ярославский клуб занимает третье место с конца в таблице, его соперник идет 11-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Обе команды в новом сезоне еще не выигрывали, но есть нюанс: «Нефтехимик» и не проигрывал. Парни Кирилла Новикова в первых турах играют исключительно вничью. В двух стартовых матчах нижнекамцы не забивали и не пропускали, а в третьем одним махом устранили оба нуля в разнице мячей.
«Шинник» ни разу откровенно не провалился. Но одно очко из девяти возможных - повод для разговоров о возможной отставке главного тренера команды Артема Булойчика. Только победа в ближайшем матче способна их хотя бы на время прекратить.
Отдельно обратим внимание, что у двух команд все без исключения матчи в этом сезоне были «низовыми». Вряд ли в ближайшее воскресенье тенденция нарушится - очень уж высока цена очков. По крайней мере - для местного клуба. Поэтому наш прогноз: 1Х при тотал меньше 2.5 голов.
Прямая трансляция из Ярославля запланирована на федеральном канале «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Нефтехимик»: Машуков (травма)
PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 2.65 на победу хозяев, 2.95 - на гостей, 2.80 - на ничью.
Эксперты ожидают конкурентную игру с плюс-минус равными шансами на успех. Последняя встреча команд, в марте этого года, не выявила победителя (1:1).
В линии на точный счет редко встречаются котировки ниже пятерки. PARI присвоила нулевой ничьей коэффициент 4.80.
«Матч ТВ» выбрал эту игру для показа на своем головном канале.
Билеты на игру доступны на официальном сайте ярославского клуба. Fan ID в этой лиге не требуется.