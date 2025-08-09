Ведомости
Шинник - Нефтехимик, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Грядет первая отставка сезона?
Валентин Васильев

В воскресенье, 10 августа, в рамках четвертого тура Лиги PARI сойдутся «Шинник» с «Нефтехимиком». В новом сезоне обе команды пока без побед. Еще одна неудача может стоить тренеру ярославцев рабочего места. Футболисты «впрягутся» за коуча на поле?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

10.08.2025, Вс

14:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 2.65

Х - 2.80

П2 - 2.95

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Волошин (Смоленск)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»129635-24
«Нефтехимик»691224-35

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Спартак» Кострома

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

01.07.2025«Сморгонь»

2:2

«Нефтехимик» 

Товарищеский матч

24.05.2025«Алания»

1:2

«Нефтехимик» 

Первая лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед четвертым туром ярославский клуб занимает третье место с конца в таблице, его соперник идет 11-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал33006-39
2. Факел33003-09
3. КАМАЗ32105-37
4. СКА-Хабаровск32104-27
5. Челябинск32015-46
6. Чайка31204-15
7. Арсенал31204-35
8. Спартак-Кострома31114-34
9. Ротор31112-24
10. Уфа31112-24
11. Нефтехимик30301-13
12. Сокол30210-12
13. Черноморец30124-61
14. Волга30123-51
15. Торпедо30122-41
16. Шинник30121-31
17. Родина30123-61
18. Енисей30121-51

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды в новом сезоне еще не выигрывали, но есть нюанс: «Нефтехимик» и не проигрывал. Парни Кирилла Новикова в первых турах играют исключительно вничью. В двух стартовых матчах нижнекамцы не забивали и не пропускали, а в третьем одним махом устранили оба нуля в разнице мячей. 

«Шинник» ни разу откровенно не провалился. Но одно очко из девяти возможных - повод для разговоров о возможной отставке главного тренера команды Артема Булойчика. Только победа в ближайшем матче способна их хотя бы на время прекратить. 

Отдельно обратим внимание, что у двух команд все без исключения матчи в этом сезоне были «низовыми». Вряд ли в ближайшее воскресенье тенденция нарушится - очень уж высока цена очков. По крайней мере - для местного клуба. Поэтому наш прогноз: 1Х при тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Ярославля запланирована на федеральном канале «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Шинник»: нет

«Нефтехимик»: Машуков (травма) 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 2.65 на победу хозяев, 2.95 - на гостей, 2.80 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Шинник» - «Нефтехимик»? 

Эксперты ожидают конкурентную игру с плюс-минус равными шансами на успех. Последняя встреча команд, в марте этого года, не выявила победителя (1:1).

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Нефтехимик»? 

В линии на точный счет редко встречаются котировки ниже пятерки. PARI присвоила нулевой ничьей коэффициент 4.80.  

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Нефтехимик»?

«Матч ТВ» выбрал эту игру для показа на своем головном канале.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Нефтехимик»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте ярославского клуба. Fan ID в этой лиге не требуется.

