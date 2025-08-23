Шинник - Родина, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 23 августа, в рамках шестого тура Лиги PARI «Шинник» примет «Родину». Ярославцы уже прервали свою безвыигрышную серию в новом сезоне, москвичи - еще нет. Удастся ли одному из фаворитов сезона наконец устранить нервирующий ноль из таблицы?
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|1
|2
|5
|8-17
|«Родина»
|5
|2
|1
|17-8
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак» Кс
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
Перед шестым туром ярославский клуб на одно очко и два места в таблице опережает своего соперника.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
«Шинник» проиграл оба домашних матча в сезоне, а все свои очки (четыре) набрал в гостях. Как только в телеграм-каналах начали разгоняться слухи о возможной отставке Артема Булойчика, так сразу ярославцы и победили - «Чайку» в Песчанокопском.
«Родина» первой в сезоне произвела замену главного тренера: место Зорана Зельковича на правах исполняющего обязанности занял Барсег Киракосян. Побед у команды как не было, так и нет.
В прямом эфире игру в Ярославле покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Нефтехимик»: нет
За три последних матча с москвичами ярославцы набрали всего одно очко. Аналитики и сейчас отдают предпочтение гостям.
Билеты стоимостью от 200 рублей можно в несколько кликов приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не нужен.