Шинник - Родина, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Шинник» проиграл оба домашних матча в сезоне, а все свои очки (четыре) набрал в гостях. Как только в телеграм-каналах начали разгоняться слухи о возможной отставке Артема Булойчика, так сразу ярославцы и победили - «Чайку» в Песчанокопском.

«Родина» первой в сезоне произвела замену главного тренера: место Зорана Зельковича на правах исполняющего обязанности занял Барсег Киракосян. Побед у команды как не было, так и нет.

В очках в одинаковой степени нуждаются обе команды, поэтому можно рассчитывать на достаточно агрессивный и обоюдоострый футбол на «Шиннике». Хочется верить, что и голами соперники зрителей порадуют. БК PARI выкатила щедрый коэффициент на «обе забьют» - 2.02.