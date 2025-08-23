Ведомости
Шинник - Родина, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Москвичи наконец начнут оправдывать ожидания?
Валентин Васильев

В субботу, 23 августа, в рамках шестого тура Лиги PARI «Шинник» примет «Родину». Ярославцы уже прервали свою безвыигрышную серию в новом сезоне, москвичи - еще нет. Удастся ли одному из фаворитов сезона наконец устранить нервирующий ноль из таблицы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

23.08.2025, Сб

17:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 3.05

Х - 3.20

П2 - 2.40

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Матвеев (Троицк)

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»1258-17
«Родина»52117-8

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Чайка»

1:2

«Шинник»

Лига PARI

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик»

Лига PARI

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак» Кс

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

Перед шестым туром ярославский клуб на одно очко и два места в таблице опережает своего соперника. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

«Шинник» проиграл оба домашних матча в сезоне, а все свои очки (четыре) набрал в гостях. Как только в телеграм-каналах начали разгоняться слухи о возможной отставке Артема Булойчика, так сразу ярославцы и победили - «Чайку» в Песчанокопском. 

«Родина» первой в сезоне произвела замену главного тренера: место Зорана Зельковича на правах исполняющего обязанности занял Барсег Киракосян. Побед у команды как не было, так и нет.

В очках в одинаковой степени нуждаются обе команды, поэтому можно рассчитывать на достаточно агрессивный и обоюдоострый футбол на «Шиннике». Хочется верить, что и голами соперники зрителей порадуют. БК PARI выкатила щедрый коэффициент на «обе забьют» - 2.02.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

В прямом эфире игру в Ярославле покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Шинник»: нет

«Нефтехимик»: нет

PARI установила высокие коэффициенты на базовые исходы матча: 3.05 на победу хозяев, 2.40 - на гостей, 3.20 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Кто победит в матче «Шинник» - «Родина»? 

За три последних матча с москвичами ярославцы набрали всего одно очко. Аналитики и сейчас отдают предпочтение гостям. 

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Родина»? 

В линии PARI на точный счет коэффициент 6.50 присвоен двум вариантам ничьей - 0:0 и 1:1.  

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Родина»?

Регистрация в PARI открывает доступ к бесплатному просмотру матчей второго по статусу национального дивизиона.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Родина»?

Билеты стоимостью от 200 рублей можно в несколько кликов приобрести на официальном сайте ярославского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не нужен.

