Шинник - Ротор, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды в последнее время выступают весьма прилично. По результатам пяти последних туров Лиги PARI «Ротор» занимает третье место (10 очков), «Шинник» делит четвертое-шестое с девятью пунктами. Посреди недели волгоградцы выбыли из Кубка России, но он в приоритете у Дениса Бояринцева явно не стоял. Судя по доносящимся из клуба заявлениям, волжане настроены побороться за места в передовой четверке. По крайней мере - попытаться. У «Шинника» пока цели попроще - закрепиться в серединке.

У ярославцев за последние пять матчей набралось сразу три нулевых ничьи. Волгоградцы за 10 туров собрали семь «сухарей». Кажется, если здесь голы и будут, то вряд ли от двух команд сразу.