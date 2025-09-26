Шинник - Ротор, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Когда-то «Шинник» c «Ротором» соперничали в высшем дивизионе российского футбола, а теперь соседствуют лигой ниже. Очная встреча популярных в своих регионах клубов станет одним из самых любопытных событий 12-го тура «лучшей лиги мира».
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|21
|18
|17
|65-64
|«Ротор»
|17
|18
|21
|64-65
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Череповец»
1:4
«Шинник»
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Волга»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Велес»
2:1
«Ротор»
Кубок России
|20.09.2025
|«Урал»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
Перед очной встречей соперников разделяют семь очков и четыре позиции в турнирной таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Обе команды в последнее время выступают весьма прилично. По результатам пяти последних туров Лиги PARI «Ротор» занимает третье место (10 очков), «Шинник» делит четвертое-шестое с девятью пунктами. Посреди недели волгоградцы выбыли из Кубка России, но он в приоритете у Дениса Бояринцева явно не стоял. Судя по доносящимся из клуба заявлениям, волжане настроены побороться за места в передовой четверке. По крайней мере - попытаться. У «Шинника» пока цели попроще - закрепиться в серединке.
У ярославцев за последние пять матчей набралось сразу три нулевых ничьи. Волгоградцы за 10 туров собрали семь «сухарей». Кажется, если здесь голы и будут, то вряд ли от двух команд сразу.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Ярославле покажет сайт PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Ротор»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все базовые исходы матча: 3.40 на победу хозяев, 2.35 - на гостей, 2.75 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Сыгравшая ставка на нулевую ничью принесет ее автору пятикратный выигрыш.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Официальный сайт PARI в полном объеме и абсолютно легально показывает игры «лучшей лиги мира».
Билетная программа «Шинника» представлена на официальном сайте клуба.