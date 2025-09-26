Ведомости
Шинник - Ротор, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды по осени разыгрались
Валентин Васильев

Когда-то «Шинник» c «Ротором» соперничали в высшем дивизионе российского футбола, а теперь соседствуют лигой ниже. Очная встреча популярных в своих регионах клубов станет одним из самых любопытных событий 12-го тура «лучшей лиги мира».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

28.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 3.40

Х - 2.75

П2 - 2.35

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»21181765-64
«Ротор»17182164-65

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Череповец»

1:4

«Шинник»

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

07.09.2025«Шинник»

2:0

«Волга»

Лига PARI

03.09.2025«Енисей»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Велес»

2:1

«Ротор»

Кубок России

20.09.2025«Урал»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперников разделяют семь очков и четыре позиции в турнирной таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Обе команды в последнее время выступают весьма прилично. По результатам пяти последних туров Лиги PARI «Ротор» занимает третье место (10 очков), «Шинник» делит четвертое-шестое с девятью пунктами. Посреди недели волгоградцы выбыли из Кубка России, но он в приоритете у Дениса Бояринцева явно не стоял. Судя по доносящимся из клуба заявлениям, волжане настроены побороться за места в передовой четверке. По крайней мере - попытаться. У «Шинника» пока цели попроще - закрепиться в серединке.

У ярославцев за последние пять матчей набралось сразу  три нулевых ничьи. Волгоградцы за 10 туров собрали семь «сухарей». Кажется, если здесь голы и будут, то вряд ли от двух команд сразу. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Ярославле покажет сайт PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шинник»: нет

«Ротор»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все базовые исходы матча: 3.40 на победу хозяев, 2.35 - на гостей, 2.75 - на ничью.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Ротор»? 

Сыгравшая ставка на нулевую ничью принесет ее автору пятикратный выигрыш. 

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Ротор»?

Официальный сайт PARI в полном объеме и абсолютно легально показывает игры «лучшей лиги мира».

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Ротор»?

Билетная программа «Шинника» представлена на официальном сайте клуба. 

