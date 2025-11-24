Шинник - Сокол, 23 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследнее воскресенье осени в Ярославле сыграют «Шинник» и «Сокол». Рассказываем о совместном прошлом соперников и шансах в новой встрече.
Турнир: Лига PARI, 20-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|12
|14
|12
|42-42
|«Сокол»
|12
|14
|12
|42-42
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2025
|«Шинник»
4:1
«Чайка»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Ротор»
3:0
«Шинник»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Шинник»
4:1
«Челябинск»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Торпедо»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2025
|«Сокол»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Торпедо»
1:1
«Сокол»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Сокол»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|18.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
Перед очной встречей «Сокол» отстает от «Шинника» на 10 очков и шесть позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|6. Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|7. Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|11. Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
В октябре «Шинник» четыре матча подряд не мог победить, но в первый день ноября оборвал эту серию, одолев дома «Челябинск». После была неудача с Волгограде (0:3) и еще одна домашняя победа - над «Чайкой» со счетом 4:1.
«Сокол» в октябре-ноябре выиграл лишь однажды - у «Волги» со счетом 1:0. По результатам игр на выезде саратовский клуб занимает последнее место в лиге - ни одной победы и три очка из 27 возможных.
Девять из 10 матчей команды Кашчелана были «низовыми». Исходя из всего вышесказанного, в данном случае перспективным представляется комбо: победа «Шинника» или ничья в комплексе с тотал меньше 2.5.
Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформах легальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Сокол»: нет
БК PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа ярославской команды оценивается в 2.03, приезжей — в 4.30, а ничейный результат по итогам 90 минут — в 3.05.
Сыгравшая ставка на 1:0 в Ярославле сулит пятикратный выигрыш относительно номинала пари.
Билеты доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.