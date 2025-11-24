Шинник - Сокол, 23 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В октябре «Шинник» четыре матча подряд не мог победить, но в первый день ноября оборвал эту серию, одолев дома «Челябинск». После была неудача с Волгограде (0:3) и еще одна домашняя победа - над «Чайкой» со счетом 4:1.

«Сокол» в октябре-ноябре выиграл лишь однажды - у «Волги» со счетом 1:0. По результатам игр на выезде саратовский клуб занимает последнее место в лиге - ни одной победы и три очка из 27 возможных.

Девять из 10 матчей команды Кашчелана были «низовыми». Исходя из всего вышесказанного, в данном случае перспективным представляется комбо: победа «Шинника» или ничья в комплексе с тотал меньше 2.5.