Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 ноября 12:07ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Шинник - Сокол, 23 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Саратовцы еще не побеждали в гостях
Валентин Васильев

В предпоследнее воскресенье осени в Ярославле сыграют «Шинник» и «Сокол». Рассказываем о совместном прошлом соперников и шансах в новой встрече. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

23.11.2025, Вс

17:00 МСК

 «Сокол» (Саратов)

П1 - 2.03

Х - 3.05

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 20-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»12141242-42
 «Сокол»12141242-42

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2025«Шинник»

4:1

«Чайка»

Лига PARI

09.11.2025«Ротор»

3:0

«Шинник»

Лига PARI

01.11.2025«Шинник»

4:1

«Челябинск»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

20.10.2025«Торпедо»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2025«Сокол»

0:1

«Факел»

Лига PARI

09.11.2025«Торпедо»

1:1

«Сокол»

Лига PARI

01.11.2025«Урал»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

25.10.2025«Сокол»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

18.10.2025«СКА-Хабаровск»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Сокол» отстает от «Шинника» на 10 очков и шесть позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел19133323-1142
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак2097430-2334
5. КАМАЗ1986535-2330
6. Челябинск1978425-1829
7. Ротор1985624-1529
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск1967618-2025
11. Шинник1967617-1725
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа1947823-2419
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол1929810-2015
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

Свернуть

В октябре «Шинник» четыре матча подряд не мог победить, но в первый день ноября оборвал эту серию, одолев дома «Челябинск». После была неудача с Волгограде (0:3) и еще одна домашняя победа - над «Чайкой» со счетом 4:1.

«Сокол» в октябре-ноябре выиграл лишь однажды - у «Волги» со счетом 1:0. По результатам игр на выезде саратовский клуб занимает последнее место в лиге - ни одной победы и три очка из 27 возможных. 

Девять из 10 матчей команды Кашчелана были «низовыми». Исходя из всего вышесказанного, в данном случае перспективным представляется комбо:  победа «Шинника» или ничья в комплексе с тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Шинник»: нет

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа ярославской команды оценивается в 2.03, приезжей — в 4.30, а ничейный результат по итогам 90 минут — в 3.05.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Сокол»? 

Сыгравшая ставка на 1:0 в Ярославле сулит пятикратный выигрыш относительно номинала пари.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Сокол»?

Билеты доступны на  официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer68 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer402 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer23 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer402 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer37 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё