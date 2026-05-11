Шинник - Торпедо, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Если бы в зачет турнирной таблицы шли результаты только 2026 года, обе команды сейчас находились бы в топ-5: «Торпедо» - на четвертом месте (21 очко), «Шинник» - на пятом (20). Зимняя пауза явно пошла на пользу и тем и другим. Команда Артема Булойчика единственное поражение этой весной потерпела еще в начале марта от «Родины». Беспроигрышная серия ярославцев после сенсационной победы в Екатеринбурге (1:0) достигла уже 10 матчей. В семи из них «Шинник» сработал на ноль в обороне. Лишь одна команда лиги пропустила меньше волжан - это «Факел» (соответственно, 22 и 25 голов).

«Торпедо» тоже предпочитает «низовые» матчи «верховым»: их у москвичей за десяток туров набралось семь. Игра в Ярославле явно не сулит голевого карнавала. Умеренный коэффициент PARI на тотал меньше 2.5 эту гипотезу подтверждает.

