Шинник - Торпедо, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В понедельник, 11 мая, пройдут три матча 33-го тура Лиги PARI. В Ярославле сойдутся «Шинник» с «Торпедо». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 33-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: Артур Сагдиев (Набережные Челны, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|14
|12
|18
|37-52
|«Торпедо»
|18
|12
|14
|52-37
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Шинник»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Факел»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Шинник»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Волга»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Чайка»
0:2
«Торпедо»
Лига PARI
|27.04.2026
|«Торпедо»
2:2
«Факел»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|17.04.2026
|«Торпедо»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Торпедо»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
«Шинник» занимает восьмое место в таблице, «Торпедо» - 11-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Родина
|33
|18
|11
|4
|54-27
|65
|2
|Факел
|33
|19
|8
|6
|41-22
|65
|3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|4
|Ротор
|33
|14
|11
|8
|42-26
|53
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак
|33
|12
|13
|8
|46-40
|49
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|9
|Челябинск
|33
|10
|13
|10
|40-38
|43
|10
|Нефтехимик
|33
|10
|13
|10
|40-39
|43
|11
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|33
|9
|12
|12
|35-45
|39
|14
|Волга
|33
|9
|10
|14
|35-45
|37
|15
|Уфа
|33
|8
|10
|15
|31-40
|34
|16
|Черноморец
|33
|8
|8
|17
|35-48
|32
|17
|Сокол
|33
|4
|11
|18
|15-44
|23
|18
|Чайка
|33
|5
|7
|21
|30-71
|22
Если бы в зачет турнирной таблицы шли результаты только 2026 года, обе команды сейчас находились бы в топ-5: «Торпедо» - на четвертом месте (21 очко), «Шинник» - на пятом (20). Зимняя пауза явно пошла на пользу и тем и другим. Команда Артема Булойчика единственное поражение этой весной потерпела еще в начале марта от «Родины». Беспроигрышная серия ярославцев после сенсационной победы в Екатеринбурге (1:0) достигла уже 10 матчей. В семи из них «Шинник» сработал на ноль в обороне. Лишь одна команда лиги пропустила меньше волжан - это «Факел» (соответственно, 22 и 25 голов).
«Торпедо» тоже предпочитает «низовые» матчи «верховым»: их у москвичей за десяток туров набралось семь. Игра в Ярославле явно не сулит голевого карнавала. Умеренный коэффициент PARI на тотал меньше 2.5 эту гипотезу подтверждает.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Торпедо»: Багиев, Колтаков (оба - травмы)
Аналитики PARI установили максимально близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.70 на первую и 2.75 - на вторую. В случае ничьей букмекер утроит номинал соответствующих ставок.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Шинника». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.