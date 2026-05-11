Шинник - Торпедо, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Оборона Булойчика - уже знак качества
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В понедельник, 11 мая, пройдут три матча 33-го тура Лиги PARI. В Ярославле сойдутся «Шинник» с «Торпедо». Рассмотрим предстоящую игру с точки зрения перспективных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль)

11.05.2026, Пн

17:00 МСК

«Торпедо» (Москва)

П1 - 2.70

Х - 3.00

П2 - 2.75

Турнир: Лига PARI, 33-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: Артур Сагдиев (Набережные Челны, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»14121837-52
«Торпедо»18121452-37

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Шинник»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

22.04.2026«Факел»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

18.04.2026«Шинник»

2:0

«Арсенал»

Лига PARI

12.04.2026«Волга»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Чайка»

0:2

«Торпедо»

Лига PARI

27.04.2026«Торпедо»

2:2

«Факел»

Лига PARI

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

17.04.2026«Торпедо»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.04.2026«Торпедо»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Шинник» занимает восьмое место в таблице, «Торпедо» - 11-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Родина331811454-2765
2Факел33198641-2265
3Урал32177848-2958
4Ротор331411842-2653
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак331213846-4049
7Енисей3212101036-3446
8Шинник321113831-2546
9Челябинск3310131040-3843
10Нефтехимик3310131040-3943
11Торпедо321191235-3842
12Арсенал32815941-3939
13СКА-Хабаровск339121235-4539
14Волга339101435-4537
15Уфа338101531-4034
16Черноморец33881735-4832
17Сокол334111815-4423
18Чайка33572130-7122

Прогноз на матч

Если бы в зачет турнирной таблицы шли результаты только 2026 года, обе команды сейчас находились бы в топ-5: «Торпедо» - на четвертом месте (21 очко), «Шинник» - на пятом (20). Зимняя пауза явно пошла на пользу и тем и другим. Команда Артема Булойчика единственное поражение этой весной потерпела еще в начале марта от «Родины». Беспроигрышная серия ярославцев после сенсационной победы в Екатеринбурге (1:0) достигла уже 10 матчей. В семи из них «Шинник» сработал на ноль в обороне. Лишь одна команда лиги пропустила меньше волжан - это «Факел»  (соответственно, 22 и 25 голов).

«Торпедо» тоже предпочитает «низовые» матчи «верховым»: их у москвичей за десяток туров набралось семь. Игра в Ярославле явно не сулит голевого карнавала. Умеренный коэффициент PARI на тотал меньше  2.5 эту гипотезу подтверждает.   

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шинник»: нет

«Торпедо»: Багиев, Колтаков (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили максимально близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.70 на первую и 2.75 - на вторую. В случае ничьей букмекер утроит номинал соответствующих ставок.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Торпедо»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Шинник» - «Торпедо»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Шинника». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

