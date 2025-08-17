Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 августа 7:26ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Янник Синнер — Карлос Алькарас, 18 августа: прогноз на финал турнира в Цинциннати

Очередной трофей, который оспорит этот звездный дуэт
Александр Бокулёв

В финале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Уже четвертый раз в сезоне они проведут чемпионский матч. Кто окажется сильнее на американском корте?

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Дата / Время: 18.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 6:1, 6:1
  • 3-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 30) — 6:2, 7:6 (8:6)
  • 4-й круг: Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — 6:0, 6:2
  • 1/2 финала: Теренс Атман (Франция) — 7:6 (7:4), 6:2

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 2:6, 6:3
  • 3-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Лука Нарди (Италия) — 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Андрей Рублёв (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3

Янник Синнер

Свернуть

Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме и на «Ролан Гаррос». Всего в 2025 году одержал 31 победу при трех поражениях. Турнир в Цинциннати выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 53 победы при шести поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники провели 13 официальных очных матчей. Синнер выиграл обе встречи на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас трижды был сильнее на грунте и пять раз на харде.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают итальянца фаворитом финала. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,61 на его победу и 2,40 на успех испанца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 2,05 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СиннераПобеда АлькарасаТБ (22,5)ТМ (22,5)
БЕТСИТИ1,612,401,832,05

Прогноз и ставка

Свернуть

Новая ярчайшая классика мирового тенниса. Матчи Синнера и Алькараса обречены на борьбу, причем испанец сохраняет весомое преимущество по личным встречам. Достигнуто оно в том числе превосходством на харде, поэтому статус итальянца как явного фаворита букмекеров не столь очевиден.

Впрочем, Синнер прекрасно себя чувствует на кортах Цинциннати. Да и путь по сетке у него получился местами рабочим, но всё же будничным — ни одного проигранного сета и ряд побед, что называется, на классе. Алькарас чаще допускал сбои, хотя и его кондиции достаточно хороши для того, чтобы вновь зарубиться с итальянцем.

Резюмируя, вновь ждем напряженную и интригующую борьбу. Ставки на исход в матчах Синнера и Алькараса — дело всё более неблагодарное, поэтому остановимся на других вариантах. Интересным кажется, например, маркет, согласно которому в самом результативном сете предстоящего финала будет сыграно не менее 12 геймов. Полагаем, вполне реалистичная перспектива.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer167 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer501 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer122 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer501 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё