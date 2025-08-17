Янник Синнер — Карлос Алькарас, 18 августа: прогноз на финал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
В финале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Уже четвертый раз в сезоне они проведут чемпионский матч. Кто окажется сильнее на американском корте?
Дата / Время: 18.08.2025, не ранее 22:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме и на «Ролан Гаррос». Всего в 2025 году одержал 31 победу при трех поражениях. Турнир в Цинциннати выиграл в прошлом сезоне.
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 53 победы при шести поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Соперники провели 13 официальных очных матчей. Синнер выиграл обе встречи на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас трижды был сильнее на грунте и пять раз на харде.
Букмекеры считают итальянца фаворитом финала. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,61 на его победу и 2,40 на успех испанца.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 2,05 на ТМ (22,5).
Новая ярчайшая классика мирового тенниса. Матчи Синнера и Алькараса обречены на борьбу, причем испанец сохраняет весомое преимущество по личным встречам. Достигнуто оно в том числе превосходством на харде, поэтому статус итальянца как явного фаворита букмекеров не столь очевиден.
Впрочем, Синнер прекрасно себя чувствует на кортах Цинциннати. Да и путь по сетке у него получился местами рабочим, но всё же будничным — ни одного проигранного сета и ряд побед, что называется, на классе. Алькарас чаще допускал сбои, хотя и его кондиции достаточно хороши для того, чтобы вновь зарубиться с итальянцем.
Резюмируя, вновь ждем напряженную и интригующую борьбу. Ставки на исход в матчах Синнера и Алькараса — дело всё более неблагодарное, поэтому остановимся на других вариантах. Интересным кажется, например, маркет, согласно которому в самом результативном сете предстоящего финала будет сыграно не менее 12 геймов. Полагаем, вполне реалистичная перспектива.