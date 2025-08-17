Янник Синнер — Карлос Алькарас, 18 августа: прогноз на финал турнира в Цинциннати

Новая ярчайшая классика мирового тенниса. Матчи Синнера и Алькараса обречены на борьбу, причем испанец сохраняет весомое преимущество по личным встречам. Достигнуто оно в том числе превосходством на харде, поэтому статус итальянца как явного фаворита букмекеров не столь очевиден.

Впрочем, Синнер прекрасно себя чувствует на кортах Цинциннати. Да и путь по сетке у него получился местами рабочим, но всё же будничным — ни одного проигранного сета и ряд побед, что называется, на классе. Алькарас чаще допускал сбои, хотя и его кондиции достаточно хороши для того, чтобы вновь зарубиться с итальянцем.

Резюмируя, вновь ждем напряженную и интригующую борьбу. Ставки на исход в матчах Синнера и Алькараса — дело всё более неблагодарное, поэтому остановимся на других вариантах. Интересным кажется, например, маркет, согласно которому в самом результативном сете предстоящего финала будет сыграно не менее 12 геймов. Полагаем, вполне реалистичная перспектива.