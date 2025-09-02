Янник Синнер — Денис Шаповалов, 30 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Итальянец Янник Синнер уверенно продвигается по сетке Открытого чемпионата США 2025 года. В третьем круге ему предстоит встреча с канадцем Денисом Шаповаловым. Ждем еще один разгром от лидера мирового рейтинга?
Дата / Время: 30.08.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Денис Шаповалов (26 лет, 29-я ракетка мира, 27-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Александр Бублик (Казахстан, 23) — Томми Пол (США, 14)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 33 победы при четырех поражениях.
Бывшая десятая ракетка мира. Выиграл четыре турнира ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Далласе и Лос-Кабосе, дошел до полуфинала в Акапулько. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в первом. Всего в сезоне одержал 21 победу при 16 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2020-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Ранее соперники провели один официальный очный матч. В 2021 году в первом круге Australian Open Шаповалов выиграл со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,02 на его победу и 14,00 на успех канадца.
Единственный очный матч спортсменов продлился пять сетов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (29,5) и 1,85 на ТМ (29,5).
Четыре года назад Шаповалов выбил Синнера уже в первом круге Australian Open, но тогда и канадец был сильнее, и итальянец только шел к вершине мирового рейтинга. Сейчас тяжело представить, что номинальный аутсайдер заберет у фаворита хотя бы сет.
Шаповалов остается довольно нестабильным теннисистом, тогда как Синнер — пожалуй, образец надежности. Даже если канадцу местами удастся навязать борьбу, итальянец наверняка дожмет его во всех ключевых эпизодах. Полагаем, в лучшем для Шаповалова случае он затянет один сет — остальные же Синнер заберет довольно буднично. Пробуем комбинацию П1 + ТМ (31,5).