СКА-Хабаровск - Урал, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Выезд в Хабаровск - тяжелейшее испытание для любой команды. С тремя очками Дальний Восток редко кто покидает. А в последнее время армейцы еще и в гостях зачастили удачно играть. В конце сентября, например, они неожиданно победили в Екатеринбурге (2:1), а в прошлом туре заключили мир с «Нефтехимиком». В промежутке между этими играми были еще домашние победы над крепким «Шинником» и лидирующим «Факелом». Поражение вкралось в эту серию всего одно - от «Родины». Так что ответный матч со СКА обещает быть для команды Мирослава Ромащенко не проще домашнего.

«Урал» потерпел в октябре два подряд поражения, по одному в чемпионате и Кубке, но достойно отреагировал на парную неудачу - серией из четыре побед подряд. Парни Ромащенко стали действовать более прагматично, что незамедлительно отразилось на результатах. Три из четырех побед оказались «сухими», а все эти матчи - «низовыми».

При таких вводных перспективным представляется комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.