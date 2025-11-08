Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 ноября 14:41ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

СКА-Хабаровск - Урал, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Во всех отношениях тяжелый выезд для лидера
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI стартует очень рано. Уже в 7:00 по московскому времени в Хабаровске начнут выяснять отношения местного СКА и  «Урала». Рассмотрим интересные варианты для ставки в линиях крупнейших легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «СКА-Хабаровск» 

09.11.2025, Вс

07:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 4.20

Х - 3.30

П2 - 1.93

Турнир: Лига PARI, 18-й тур

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)

Главный судья: Капленков (Москва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «СКА-Хабаровск» 681425-43
«Урал»148643-25

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2025«Нефтехимик»

1:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

26.10.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Факел»

Лига PARI

18.10.2025«СКА-Хабаровск» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

11.10.2025«Родина»

2:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

05.10.2025«СКА-Хабаровск» 

3:1

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025

«Урал»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

01.11.2025

«Урал»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

24.10.2025

«Арсенал»

1:2

«Урал»

Лига PARI

20.10.2025

«Чайка»

0:1

«Урал»

Лига PARI

16.10.2025

«Факел»

1:0

«Урал»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом 18-го тура уральцы делили лидерство в таблице по очкам с «Факелом». Армейцы по итогам 17-го игрового дня поднялись на восьмую строку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал17113327-1636
2. Факел17113319-936
3. Спартак Кострома1796227-1733
4. Родина1786325-1530
5. КАМАЗ1785430-1729
6. Ротор1775521-1326
7. Челябинск1767420-1425
8. СКА-Хабаровск1766517-1724
9. Шинник1757513-1322
10. Нефтехимик1748519-2120
11. Арсенал1748525-2320
12. Уфа1747621-2019
13. Енисей1745812-2417
14. Черноморец1745820-2317
15. Волга17431018-3015
16. Сокол172879-1814
17. Торпедо1735913-2614
18. Чайка17251014-3411

Прогноз на матч

Свернуть

Выезд в Хабаровск - тяжелейшее испытание для любой команды. С тремя очками Дальний Восток редко кто покидает. А в последнее время армейцы еще и в гостях зачастили удачно играть. В конце сентября, например, они неожиданно победили в Екатеринбурге (2:1), а в прошлом туре заключили мир с «Нефтехимиком». В промежутке между этими играми были еще домашние победы над крепким «Шинником» и лидирующим «Факелом». Поражение вкралось в эту серию всего одно - от «Родины». Так что ответный матч со СКА обещает быть для команды Мирослава Ромащенко не проще домашнего. 

«Урал» потерпел в октябре два подряд поражения, по одному в  чемпионате и Кубке, но достойно отреагировал на парную неудачу - серией из четыре побед подряд. Парни Ромащенко стали действовать более прагматично, что незамедлительно отразилось на результатах. Три из четырех побед оказались «сухими», а все эти матчи - «низовыми».

При таких вводных перспективным представляется комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет сайт PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«СКА-Хабаровск»: нет

«Урал»: Прищепа (травма), Сунгатулин (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел PARI установил коэффициент 4/20 на победу хозяев поля и 1.93 - на гостей. Ничья котируется за 3.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «Урал»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является победа гостей со счетом 1:0. Успешная ставка на этот исход обещает шестикратный выигрыш.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Родина» будет результативным?

PARI установила коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5. Это значит, что вероятность «верха» в Хабаровске невелика. 

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «Родина»?

В прямом эфире игру покажет беттинговый партнер ФНЛ.

Где купить билет на матч «СКА-Хабаровск» - «Родина»?

Билеты стоимостью от 350 доступны онлайн на официальном сайте хабаровского коллектива.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer84 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer418 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer418 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё