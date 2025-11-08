СКА-Хабаровск - Урал, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Лиге PARI стартует очень рано. Уже в 7:00 по московскому времени в Хабаровске начнут выяснять отношения местного СКА и «Урала». Рассмотрим интересные варианты для ставки в линиях крупнейших легальных букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 18-й тур
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)
Главный судья: Капленков (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|6
|8
|14
|25-43
|«Урал»
|14
|8
|6
|43-25
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|26.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|18.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Родина»
2:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|05.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
3:1
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.11.2025
«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
01.11.2025
«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
24.10.2025
«Арсенал»
1:2
«Урал»
Лига PARI
20.10.2025
«Чайка»
0:1
«Урал»
Лига PARI
16.10.2025
«Факел»
1:0
«Урал»
Кубок России
Перед началом 18-го тура уральцы делили лидерство в таблице по очкам с «Факелом». Армейцы по итогам 17-го игрового дня поднялись на восьмую строку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|17
|11
|3
|3
|27-16
|36
|2. Факел
|17
|11
|3
|3
|19-9
|36
|3. Спартак Кострома
|17
|9
|6
|2
|27-17
|33
|4. Родина
|17
|8
|6
|3
|25-15
|30
|5. КАМАЗ
|17
|8
|5
|4
|30-17
|29
|6. Ротор
|17
|7
|5
|5
|21-13
|26
|7. Челябинск
|17
|6
|7
|4
|20-14
|25
|8. СКА-Хабаровск
|17
|6
|6
|5
|17-17
|24
|9. Шинник
|17
|5
|7
|5
|13-13
|22
|10. Нефтехимик
|17
|4
|8
|5
|19-21
|20
|11. Арсенал
|17
|4
|8
|5
|25-23
|20
|12. Уфа
|17
|4
|7
|6
|21-20
|19
|13. Енисей
|17
|4
|5
|8
|12-24
|17
|14. Черноморец
|17
|4
|5
|8
|20-23
|17
|15. Волга
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|16. Сокол
|17
|2
|8
|7
|9-18
|14
|17. Торпедо
|17
|3
|5
|9
|13-26
|14
|18. Чайка
|17
|2
|5
|10
|14-34
|11
Выезд в Хабаровск - тяжелейшее испытание для любой команды. С тремя очками Дальний Восток редко кто покидает. А в последнее время армейцы еще и в гостях зачастили удачно играть. В конце сентября, например, они неожиданно победили в Екатеринбурге (2:1), а в прошлом туре заключили мир с «Нефтехимиком». В промежутке между этими играми были еще домашние победы над крепким «Шинником» и лидирующим «Факелом». Поражение вкралось в эту серию всего одно - от «Родины». Так что ответный матч со СКА обещает быть для команды Мирослава Ромащенко не проще домашнего.
«Урал» потерпел в октябре два подряд поражения, по одному в чемпионате и Кубке, но достойно отреагировал на парную неудачу - серией из четыре побед подряд. Парни Ромащенко стали действовать более прагматично, что незамедлительно отразилось на результатах. Три из четырех побед оказались «сухими», а все эти матчи - «низовыми».
При таких вводных перспективным представляется комбо: 2Х и тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет сайт PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: нет
«Урал»: Прищепа (травма), Сунгатулин (дисквалификация)
Аналитический отдел PARI установил коэффициент 4/20 на победу хозяев поля и 1.93 - на гостей. Ничья котируется за 3.30.
По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является победа гостей со счетом 1:0. Успешная ставка на этот исход обещает шестикратный выигрыш.
PARI установила коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5. Это значит, что вероятность «верха» в Хабаровске невелика.
В прямом эфире игру покажет беттинговый партнер ФНЛ.
Билеты стоимостью от 350 доступны онлайн на официальном сайте хабаровского коллектива.