СКА - Спартак, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

У СКА постепенно налаживаются дела. Из последних пяти матчей армейцы выиграли четыре и подсократили отставание от лидирующей группы. От второй позиции команду Игоря Ларионова отделяет шесть очков.

У «Спартака», напротив, пошла проигрышная полоса. После победы в овертайме над «Сибирью» красно-белые уступили на выезде «Барысу», «Авангарду» и землякам-динамовцам. Выездная серия команды Алексея Жамнова продлится до середины января. На моральном состоянии спортсменов такие затяжные «гастроли» не могут не отражаться. Полагаем, что при поддержке переполненного «Ледового» питерцы не уступят.