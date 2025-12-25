Ведомости
20 декабря 9:55

СКА - Спартак, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Красно-белым светит четвертое подряд поражение?
Валентин Васильев

Центральный матч субботнего игрового дня в  Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам приехал «Спартак». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург)

16.12.2025, Вт

19:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 2.20

Х - 4.30

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА46423218-153
«Спартак»23446153-218

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025СКА

3:2

«Ак Барс» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

07.12.2025СКА

3:4 Б

«Амур» 

КХЛ

06.12.2025«Амур» 

1:2 ОТ

СКА

КХЛ

04.12.2025«Адмирал»

1:3

СКА

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

05.12.2025«Барыс»

4:3 ОТ

«Спартак»

КХЛ

03.12.2025«Сибирь»

6:7 ОТ

«Спартак»

КХЛ

29.11.2025«Спартак»

5:4

«Лада»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции соперников разделяют три очка и две позиции.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив3819231310112-8052
2Северсталь3719410112106-8649
3Динамо Мн341813327119-7049
4Динамо М3615262011108-8748
5Торпедо3616332111102-9647
6СКА3515402311102-8843
7ЦСКА371700511497-9640
8Спартак3613231314112-12340
9Шанхайские Драконы351130621393-11736
10Лада36911212278-12525
11ХК Сочи33702051971-11623

Прогноз на матч

Свернуть

У СКА постепенно налаживаются дела. Из последних пяти матчей армейцы выиграли четыре и подсократили отставание от лидирующей группы. От второй позиции команду Игоря Ларионова отделяет шесть очков. 

У «Спартака», напротив, пошла проигрышная полоса. После победы в овертайме над «Сибирью» красно-белые уступили на выезде «Барысу», «Авангарду» и землякам-динамовцам. Выездная серия команды Алексея Жамнова продлится до середины января. На моральном состоянии спортсменов такие затяжные «гастроли» не могут не отражаться. Полагаем, что при поддержке переполненного «Ледового» питерцы не уступят.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

СКА: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.20 на победу армейцев, 2.75 - на красно-белых и 4.30 - на ничью.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче СКА - «Спартак»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Хотя два последних очных матча завершились в пользу красно-белых - 7:2 в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве.  

Где купить билет на матч СКА - «Спартак»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 5 240рублей.

Вопросы и ответы

