СКА - Спартак, прогноз на 20 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Центральный матч субботнего игрового дня в Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам приехал «Спартак». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|46
|4
|23
|218-153
|«Спартак»
|23
|4
|46
|153-218
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|СКА
3:2
«Ак Барс»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|07.12.2025
|СКА
3:4 Б
«Амур»
КХЛ
|06.12.2025
|«Амур»
1:2 ОТ
СКА
КХЛ
|04.12.2025
|«Адмирал»
1:3
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|05.12.2025
|«Барыс»
4:3 ОТ
«Спартак»
КХЛ
|03.12.2025
|«Сибирь»
6:7 ОТ
«Спартак»
КХЛ
|29.11.2025
|«Спартак»
5:4
«Лада»
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют три очка и две позиции.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|38
|19
|2
|3
|1
|3
|10
|112-80
|52
|2
|Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|18
|1
|3
|3
|2
|7
|119-70
|49
|4
|Динамо М
|36
|15
|2
|6
|2
|0
|11
|108-87
|48
|5
|Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6
|СКА
|35
|15
|4
|0
|2
|3
|11
|102-88
|43
|7
|ЦСКА
|37
|17
|0
|0
|5
|1
|14
|97-96
|40
|8
|Спартак
|36
|13
|2
|3
|1
|3
|14
|112-123
|40
|9
|Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10
|Лада
|36
|9
|1
|1
|2
|1
|22
|78-125
|25
|11
|ХК Сочи
|33
|7
|0
|2
|0
|5
|19
|71-116
|23
У СКА постепенно налаживаются дела. Из последних пяти матчей армейцы выиграли четыре и подсократили отставание от лидирующей группы. От второй позиции команду Игоря Ларионова отделяет шесть очков.
У «Спартака», напротив, пошла проигрышная полоса. После победы в овертайме над «Сибирью» красно-белые уступили на выезде «Барысу», «Авангарду» и землякам-динамовцам. Выездная серия команды Алексея Жамнова продлится до середины января. На моральном состоянии спортсменов такие затяжные «гастроли» не могут не отражаться. Полагаем, что при поддержке переполненного «Ледового» питерцы не уступят.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
СКА: нет
«Спартак»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.20 на победу армейцев, 2.75 - на красно-белых и 4.30 - на ничью.
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Хотя два последних очных матча завершились в пользу красно-белых - 7:2 в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 5 240рублей.