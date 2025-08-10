Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 августа 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Слован - Кайрат, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Тяжелейший выезд для чемпиона Казахстана
Валентин Васильев

На этой неделе определятся участники раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Сильнейший клуб Казахстана во вторник, 12 августа, сыграет на выезде со словацким «Слованом». Хватит ли «Кайрату» минимального задела, созданного на своем поле?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Слован» (Братислава, Словакия)  

12.08.2025, Вт

21:15 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)  

П1 - 1.60

Х - 4.30

П2 - 5.00

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 2-й матч 

Стадион: «Тегельне Поле»  (Братислава, Словакия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Слован»0010-1
«Кайрат»1001-0

Последние пять матчей «Слована»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.08.2025«Кайрат»

1:0

«Слован»

Лига чемпионов

02.08.2025«Слован»

4:1

«Железьярне»

Чемпионат Словакии

29.07.2025«Зриньски»

2:2

«Слован»

Лига чемпионов

26.07.2025«Татран»

2:2

«Слован»

Чемпионат Словакии

22.07.2025«Слован»

4:0

«Зриньски»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.08.2025«Кайрат»

1:0

«Слован»

Лига чемпионов

02.08.2025«Кайрат»

1:0

«Улытау»

Премьер-лига Казахстана

29.07.2025«Кайрат»

3:0

«КуПС»

Лига чемпионов

26.07.2025«Тобол»

1:3

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

22.07.2025«КуПС»

2:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

12.08.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)
12.08.2025. 20:00. «Фенербахче» (Турция) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
12.08.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
12.08.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Динамо»  Киев (Украина)
12.08.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Мальме» (Швеция)
12.08.2025. 20:30. «Брюгге» (Бельгия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
12.08.2025. 21:15. «Слован Братислава» (Словакия) – «Кайрат» (Казахстан)
12.08.2025. 21:15. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария)
12.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лех Познань» (Польша)
12.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Ницца» (Франция)

Прогноз на матч

Свернуть

Более важного матча в этом сезоне у «Кайрата» в этом сезоне еще не было. До раунда плей-офф Лиги чемпионов клуб из Алма-Аты никогда  ранее не добирался. И результат первого матча дает парням Рафаэля Уразбахтина надежду на исторический прорыв. 

Учитывая повышенное турнирное значение матча, можно предположить максимально осмотрительную игру с обеих сторон. Коэффициент 2.10 за тотал меньше 2.5 от PARI при таких вводных выглядит весьма соблазнительно.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Братиславе покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

 «Слован»: Ибрагим (дисквалификация)

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Удачная ставка на «Кайрат» обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари. Победа  «Слована» котируется за 1.60, ничья - за 4.30.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Слован» - «Кайрат»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев поля со счетом 1:0 или 2:0. Обоим вариантам присвоен коэффициент 8.00.

С кем сыграет победитель пары  «Слован» - «Кайрат»?

В раунде плей-офф победителя словацко-казахстанского противостояния ждет шотландский  «Селтик».

«Кайрат» выйдет в раунд плей-офф?

Аналитики считают шансы команд на выход в плей-офф примерно равными. Коэффициент на проход  «Слована» в следующий раунд составляет 1.80, а «Кайрата» - 2.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё