Слован - Кайрат, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе определятся участники раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Сильнейший клуб Казахстана во вторник, 12 августа, сыграет на выезде со словацким «Слованом». Хватит ли «Кайрату» минимального задела, созданного на своем поле?
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 2-й матч
Стадион: «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Слован»
|0
|0
|1
|0-1
|«Кайрат»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять матчей «Слована»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Слован»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Слован»
4:1
«Железьярне»
Чемпионат Словакии
|29.07.2025
|«Зриньски»
2:2
«Слован»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Татран»
2:2
«Слован»
Чемпионат Словакии
|22.07.2025
|«Слован»
4:0
«Зриньски»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Слован»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Улытау»
Премьер-лига Казахстана
|29.07.2025
|«Кайрат»
3:0
«КуПС»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Тобол»
1:3
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|22.07.2025
|«КуПС»
2:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
12.08.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)
12.08.2025. 20:00. «Фенербахче» (Турция) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
12.08.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
12.08.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Динамо» Киев (Украина)
12.08.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Мальме» (Швеция)
12.08.2025. 20:30. «Брюгге» (Бельгия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
12.08.2025. 21:15. «Слован Братислава» (Словакия) – «Кайрат» (Казахстан)
12.08.2025. 21:15. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария)
12.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лех Познань» (Польша)
12.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Ницца» (Франция)
Более важного матча в этом сезоне у «Кайрата» в этом сезоне еще не было. До раунда плей-офф Лиги чемпионов клуб из Алма-Аты никогда ранее не добирался. И результат первого матча дает парням Рафаэля Уразбахтина надежду на исторический прорыв.
Учитывая повышенное турнирное значение матча, можно предположить максимально осмотрительную игру с обеих сторон. Коэффициент 2.10 за тотал меньше 2.5 от PARI при таких вводных выглядит весьма соблазнительно.
В прямом эфире встречу в Братиславе покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Слован»: Ибрагим (дисквалификация)
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
Удачная ставка на «Кайрат» обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари. Победа «Слована» котируется за 1.60, ничья - за 4.30.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев поля со счетом 1:0 или 2:0. Обоим вариантам присвоен коэффициент 8.00.
В раунде плей-офф победителя словацко-казахстанского противостояния ждет шотландский «Селтик».
Аналитики считают шансы команд на выход в плей-офф примерно равными. Коэффициент на проход «Слована» в следующий раунд составляет 1.80, а «Кайрата» - 2.00.