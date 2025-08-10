Слован - Кайрат, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Более важного матча в этом сезоне у «Кайрата» в этом сезоне еще не было. До раунда плей-офф Лиги чемпионов клуб из Алма-Аты никогда ранее не добирался. И результат первого матча дает парням Рафаэля Уразбахтина надежду на исторический прорыв.

Учитывая повышенное турнирное значение матча, можно предположить максимально осмотрительную игру с обеих сторон. Коэффициент 2.10 за тотал меньше 2.5 от PARI при таких вводных выглядит весьма соблазнительно.