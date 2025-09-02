Арина Соболенко — Полина Кудерметова, 28 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Россиянка Полина Кудерметова уже во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с лидером мирового рейтинга. Сумеет ли отечественная спортсменка навязать борьбу белоруске Арине Соболенко?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Полина Кудерметова (22 года, 67-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Эльза Жакемо (Франция) — Лейла Фернандес (Канада, 31)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 51 победу при десяти поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Младшая сестра российской теннисистки Вероники Кудерметовой. В нынешнем сезоне дошла до финала на хардовом турнире в Брисбене и дебютировала в топ-100 мирового рейтинга. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 16 побед при 19 поражениях. На US Open выступала только в прошлом сезоне и выбыла в первом раунде квалификации.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки провели один официальный очный матч. В финале хардового турнира в Брисбене в нынешнем сезоне Соболенко обыграла Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,03 на её победу и 13,00 на успех россиянки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ FONBET
Единственный очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,98 на ТБ (17,5) и 1,83 на ТМ (17,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET
К сожалению, сенсационный взлет Кудерметовой-младшей в начале сезоне остался локальным эпизодом. Уже вскоре она вернулась на довольно посредственный уровень, периодически сталкиваясь с затяжными сериями поражений. Актуальные кондиции россиянки на US Open понять толком не получилось, ведь в первом круге она провели лишь четыре гейма, после чего Парризас-Диас снялась из-за травмы.
В любом случае едва ли верится в то, что на данном этапе сезона Кудерметова способна навязать борьбу Соболенко. Белоруска нередко натужно стартует на турнирах Большого шлема (как и в этот раз), но умеет забирать ключевые эпизоды даже в проблемных матчах. Впрочем, до серьезных трудностей в предстоящей игре, полагаем, всё же не дойдет. Играем комбинацию из победы Соболенко и ТМ (18,5).