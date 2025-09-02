Арина Соболенко — Полина Кудерметова, 28 августа: прогноз на матч US Open

К сожалению, сенсационный взлет Кудерметовой-младшей в начале сезоне остался локальным эпизодом. Уже вскоре она вернулась на довольно посредственный уровень, периодически сталкиваясь с затяжными сериями поражений. Актуальные кондиции россиянки на US Open понять толком не получилось, ведь в первом круге она провели лишь четыре гейма, после чего Парризас-Диас снялась из-за травмы.

В любом случае едва ли верится в то, что на данном этапе сезона Кудерметова способна навязать борьбу Соболенко. Белоруска нередко натужно стартует на турнирах Большого шлема (как и в этот раз), но умеет забирать ключевые эпизоды даже в проблемных матчах. Впрочем, до серьезных трудностей в предстоящей игре, полагаем, всё же не дойдет. Играем комбинацию из победы Соболенко и ТМ (18,5).