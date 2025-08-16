Арина Соболенко — Елена Рыбакина, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретится с Эммой Радукану. Будут ли проблемы у белоруски в противостоянии с талантливой британкой?
Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 3) — Анна Калинская (Россия, 28)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 50 побед при девяти поражениях. Турнир в Цинциннати выиграла в прошлом сезоне.
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне и Монреале. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 40 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки провели 11 официальных очных матчей. Обе встречи на траве выиграла Соболенко, единственную на грунте — также она. На харде теннисистки одержали по четыре победы.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех казахстанки.
10 из 11 очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,93 на ТБ (22,5) и 1,87 на ТМ (22,5).
Турнир в Цинциннати — первый для Соболенко после Уимблдона. Высокий уровень она подтверждает, но всё же кондиции нельзя назвать идеальными. Во всех трех матчах на местных кортах как минимум в одном сете белоруске было непросто. А с Рыбакиной наверняка так будет в каждом отрезке.
Дело в том, что казахстанка стабильно навязывает Соболенко качественную борьбу, особенно на харде. Белоруска вообще ни разу не обыгрывала её в двух сетах. И есть высокая вероятность того, что и предстоящий четвертьфинал пройдет максимальную дистанцию.
При этом есть вопросы к физическому состоянию Рыбакиной. Во всех трех матчах в Цинциннати она одержала волевые победы, так что трудно предсказать, сколько функциональных и эмоциональных ресурсов у нее осталось. Но ждем, что казахстанка в любом случае выжмет из себя максимум во встрече с принципиальной соперницей. В таком случае нас наверняка ждет очередной матч-триллер. Играем ТБ (21,5) — такая ставка была успешной в девяти из 11 очных встреч спортсменок.