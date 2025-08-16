Арина Соболенко — Елена Рыбакина, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Турнир в Цинциннати — первый для Соболенко после Уимблдона. Высокий уровень она подтверждает, но всё же кондиции нельзя назвать идеальными. Во всех трех матчах на местных кортах как минимум в одном сете белоруске было непросто. А с Рыбакиной наверняка так будет в каждом отрезке.

Дело в том, что казахстанка стабильно навязывает Соболенко качественную борьбу, особенно на харде. Белоруска вообще ни разу не обыгрывала её в двух сетах. И есть высокая вероятность того, что и предстоящий четвертьфинал пройдет максимальную дистанцию.

При этом есть вопросы к физическому состоянию Рыбакиной. Во всех трех матчах в Цинциннати она одержала волевые победы, так что трудно предсказать, сколько функциональных и эмоциональных ресурсов у нее осталось. Но ждем, что казахстанка в любом случае выжмет из себя максимум во встрече с принципиальной соперницей. В таком случае нас наверняка ждет очередной матч-триллер. Играем ТБ (21,5) — такая ставка была успешной в девяти из 11 очных встреч спортсменок.