Арина Соболенко — Елена Рыбакина, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Классика современного женского тенниса
Александр Бокулёв

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретится с Эммой Радукану. Будут ли проблемы у белоруски в противостоянии с талантливой британкой?

Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:1
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания, 30) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:1, 7:5

Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 6) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 3) — Анна Калинская (Россия, 28)

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 50 побед при девяти поражениях. Турнир в Цинциннати выиграла в прошлом сезоне.

Елена Рыбакина

Свернуть

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне и Монреале. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 40 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки провели 11 официальных очных матчей. Обе встречи на траве выиграла Соболенко, единственную на грунте — также она. На харде теннисистки одержали по четыре победы.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех казахстанки.

Ставки на тоталы

Свернуть

10 из 11 очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,93 на ТБ (22,5) и 1,87 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда РыбакинойТБ (22,5)ТМ (22,5)
FONBET1,532,501,931,87

Прогноз и ставка

Свернуть

Турнир в Цинциннати — первый для Соболенко после Уимблдона. Высокий уровень она подтверждает, но всё же кондиции нельзя назвать идеальными. Во всех трех матчах на местных кортах как минимум в одном сете белоруске было непросто. А с Рыбакиной наверняка так будет в каждом отрезке.

Дело в том, что казахстанка стабильно навязывает Соболенко качественную борьбу, особенно на харде. Белоруска вообще ни разу не обыгрывала её в двух сетах. И есть высокая вероятность того, что и предстоящий четвертьфинал пройдет максимальную дистанцию.

При этом есть вопросы к физическому состоянию Рыбакиной. Во всех трех матчах в Цинциннати она одержала волевые победы, так что трудно предсказать, сколько функциональных и эмоциональных ресурсов у нее осталось. Но ждем, что казахстанка в любом случае выжмет из себя максимум во встрече с принципиальной соперницей. В таком случае нас наверняка ждет очередной матч-триллер. Играем ТБ (21,5) — такая ставка была успешной в девяти из 11 очных встреч спортсменок.

