Партнерский проект

Сочи – Ахмат, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команда Осинькина прощается с Премьер-лигой
«Сочи» вновь прощается с РПЛ. Перед возвращением в Лигу PARI южане примут «Ахмат» - крайне непредсказуемая игра! Разберем ее сквозь призму статистических трендов и расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.60

Х - 3.70

П2 - 2.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи» 83322-14
«Ахмат»33814-22

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Зенит»

2:1

«Сочи»

РПЛ

03.05.2026«Сочи»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

26.04.2026«Динамо» Москва

2:0

«Сочи»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Ахмат»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

03.05.2026«Ахмат»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2026«Зенит»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За тур до конца сезона «Ахмат» расположился на девятом месте, а его соперник - на последнем. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

Как ни странно, в апреле-мае аутсайдер чаще побеждал, чем проигрывал: четыре выигрыша против трех поражений. Однако этой активизации сочинцам не хватило для спасения в РПЛ. Максимум, на что они могут сменять нынешнее 16-е место, это на 15-е. Выше им уже не подняться.

Парни Черчесова тоже уперлись в свой турнирный потолок и никуда уже с девятой позиции не сдвинутся. Редкий случай, когда обе команды могут просто поиграть в футбол в свое удовольствие. Есть надежда, что и зрителям они его доставят.

Наш прогноз на игру в Сочи: обе забьют (коэффициент 1.70 в PARI)

Трансляции

Перекличка с восьми стадионов РПЛ пройдет в эфире «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: Ежов, Стоич, Чирков (все - травмы)

«Ахмат»: Ульянов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Ахмат»:

Позиция«Сочи»«Ахмат»Позиция
Вратарь35. Дегтев88. ШелияВратарь
Защитник33. Алвес81. СидоровЗащитник
Защитник3. Солдатенков90. НдонгЗащитник
Защитник4. Литвинов5. ЦакеЗащитник
Полузащитник27. Заика8. БогосавацЗащитник
Полузащитник17. Макарчук11. СилваПолузащитник
Полузащитник16. Мухин19. ПряхинПолузащитник
Полузащитник14. Кравцов17. КасинтураПолузащитник
Полузащитник20. Васильев20. СамородовПолузащитник
Полузащитник19. Коваленко7. СадулаевПолузащитник
Нападающий9. Федоров77. МелкадзеНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила коэффициент 2.60 на победу обеих команд. Ничья в линии букмекера идет за 3.70.

