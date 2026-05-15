Сочи – Ахмат, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Сочи» вновь прощается с РПЛ. Перед возвращением в Лигу PARI южане примут «Ахмат» - крайне непредсказуемая игра! Разберем ее сквозь призму статистических трендов и расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|8
|3
|3
|22-14
|«Ахмат»
|3
|3
|8
|14-22
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Зенит»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|03.05.2026
|«Сочи»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|26.04.2026
|«Динамо» Москва
2:0
«Сочи»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|03.05.2026
|«Ахмат»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2026
|«Зенит»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
За тур до конца сезона «Ахмат» расположился на девятом месте, а его соперник - на последнем.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Как ни странно, в апреле-мае аутсайдер чаще побеждал, чем проигрывал: четыре выигрыша против трех поражений. Однако этой активизации сочинцам не хватило для спасения в РПЛ. Максимум, на что они могут сменять нынешнее 16-е место, это на 15-е. Выше им уже не подняться.
Парни Черчесова тоже уперлись в свой турнирный потолок и никуда уже с девятой позиции не сдвинутся. Редкий случай, когда обе команды могут просто поиграть в футбол в свое удовольствие. Есть надежда, что и зрителям они его доставят.
Наш прогноз на игру в Сочи: обе забьют (коэффициент 1.70 в PARI).
Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Перекличка с восьми стадионов РПЛ пройдет в эфире «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Ежов, Стоич, Чирков (все - травмы)
«Ахмат»: Ульянов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Ахмат»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|33. Алвес
|81. Сидоров
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|90. Ндонг
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|5. Цаке
|Защитник
|Полузащитник
|27. Заика
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|17. Макарчук
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|17. Касинтура
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|20. Самородов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Коваленко
|7. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Федоров
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
БК PARI установила коэффициент 2.60 на победу обеих команд. Ничья в линии букмекера идет за 3.70.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI