Сочи - Динамо Махачкала, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый зимний матч чемпионата России пройдет в понедельник в Сочи. Одноименный клуб принимает еще одного «южанина» - махачкалинское «Динамо». Попробуем предугадать исход противостояния прямых конкурентов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сочи»
01.12.2025, Пн
19:30 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 3.04
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|0
|2
|0
|1-1
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|2
|0
|1-1
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.11.2025
|«Акрон»
3:2
«Сочи»
РПЛ
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|ЦСКА
2:1, пен. 5:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Перед началом 17-го тура таблица выглядела так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
В первом круге в Махачкале команды голов друг другу не забили, и то была единственная ничья сочинцев за всю осень. Впоследствии парни Игоря Осинькина дважды победили и потерпели четыре поражения. Турнирное положение вынуждает команду дома биться только за максимальный результат.
Но у махачкалинцев ситуация не намного лучше. Место в зоне стыковых матчей Хасанби Биджиева и его руководителей устраивать не может. В подавляющем большинстве игр дагестанский клуб демонстрирует достойный футбол, но очки набирает со скрипом.
У сочинцев восемь матчей из последних 10 были «верховыми». Динамовцы, напротив, предпочитают «низовые» (семь из 10). В то же время на ноль обе команды играют редко. У хозяев на этом отрезке случился всего один «сухой» матч, у гостей - два. Рискнем предположить, что и в понедельник нули на табло до финального свистка «не доживут». «МАРАФОН» установил очень приличный коэффициент на этот исход - 2.17.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы), И.Аззи (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Ростов»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Динамо» Махачкала
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|24. Аларкон
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|25. Аттийят-аллах
|22. Мохамед Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|13. Кагермазов
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|21 Джабраилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|53. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|7. Мастури
|Нападающий
|Нападающий
|98. Ильин
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Букмекерская контора «МАРАФОН» установила одинаково высокий коэффициент 3.04 на победу сочинского клуба и ничью. Котировка на успех гостей не намного ниже - 2.625.
В линии на точный счет ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (5.35).
Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Сочи». Стоимость начинается от 750 рублей.