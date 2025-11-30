Ведомости
Сочи - Динамо Махачкала, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый матч зимы
Валентин Васильев

Первый зимний матч чемпионата России пройдет в понедельник в Сочи. Одноименный клуб принимает еще одного «южанина» -  махачкалинское «Динамо». Попробуем предугадать исход противостояния прямых конкурентов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

01.12.2025, Пн

19:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 3.04

Х - 3.04

П2 - 2.625

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»0201-1
«Динамо» (Махачкала)0201-1

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.11.2025«Акрон»

3:2

«Сочи»

РПЛ

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов» 

РПЛ

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025ЦСКА

2:1, пен. 5:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.11.2025«Динамо» (Махачкала)

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Перед началом 17-го тура таблица выглядела так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

В первом круге в Махачкале команды голов друг другу не забили, и то была единственная ничья сочинцев за всю осень. Впоследствии парни Игоря Осинькина дважды победили и потерпели четыре поражения. Турнирное положение вынуждает команду дома биться только за максимальный результат.

Но у махачкалинцев ситуация не намного лучше. Место в зоне стыковых матчей Хасанби Биджиева и его руководителей устраивать не может. В подавляющем большинстве игр дагестанский клуб демонстрирует достойный футбол, но очки набирает со скрипом. 

У сочинцев восемь матчей из последних 10 были «верховыми». Динамовцы, напротив, предпочитают «низовые» (семь из 10). В то же время на ноль обе команды играют редко. У хозяев на этом отрезке случился всего один «сухой» матч, у гостей - два. Рискнем предположить, что и в понедельник нули на табло до финального свистка «не доживут». «МАРАФОН» установил очень приличный коэффициент на этот исход - 2.17.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Сочи»: Мелешин (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы), И.Аззи (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Ростов»:

Позиция«Сочи»«Динамо» МахачкалаПозиция
Вратарь1. Рудаков27. ВолкВратарь
Защитник82. Волков77. СундуковЗащитник
Защитник 5. Абердин24. АларконЗащитник
Защитник4. Литвинов43. АхмедовЗащитник
Защитник25. Аттийят-аллах22. Мохамед АззиЗащитник
Полузащитник16. Мухин13. КагермазовПолузащитник 
Полузащитник14. Кравцов21 ДжабраиловПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич53. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский7. МастуриНападающий
Нападающий98. Ильин25. АгаларовНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинХасанби БиджиевГлавный тренер

Букмекерская контора «МАРАФОН» установила одинаково высокий коэффициент 3.04 на победу сочинского клуба и ничью.  Котировка на успех гостей не намного ниже - 2.625.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Динамо» (Махачкала)?

В линии на точный счет ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (5.35).

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Динамо» (Махачкала)?

Бесплатно  посмотреть игру можно на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Динамо» (Махачкала)?

Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Сочи». Стоимость начинается от 750 рублей.

