Сочи - Динамо Махачкала, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первом круге в Махачкале команды голов друг другу не забили, и то была единственная ничья сочинцев за всю осень. Впоследствии парни Игоря Осинькина дважды победили и потерпели четыре поражения. Турнирное положение вынуждает команду дома биться только за максимальный результат.

Но у махачкалинцев ситуация не намного лучше. Место в зоне стыковых матчей Хасанби Биджиева и его руководителей устраивать не может. В подавляющем большинстве игр дагестанский клуб демонстрирует достойный футбол, но очки набирает со скрипом.

У сочинцев восемь матчей из последних 10 были «верховыми». Динамовцы, напротив, предпочитают «низовые» (семь из 10). В то же время на ноль обе команды играют редко. У хозяев на этом отрезке случился всего один «сухой» матч, у гостей - два. Рискнем предположить, что и в понедельник нули на табло до финального свистка «не доживут». «МАРАФОН» установил очень приличный коэффициент на этот исход - 2.17.