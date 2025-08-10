Сочи - Динамо Москва, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Судя по тональности предстартовых прогнозов, многие болельщики, журналисты и эксперты ждали от «Динамо» моментального перевоплощения с приходом Карпина. А его не случилось. За ничьей с «Балтикой» последовали вымученные победы над практически родным для Валерия Георгиевича «Ростовом» и «Сочи» (в Кубке). В Краснодаре же бело-голубые и вовсе уступили при крайне невразумительной игре в атаке. На этих выходных москвичи во второй раз в сезоне навестят Краснодарский край и повторно за летом сразятся с «Сочи», теперь в рамках чемпионата.

У команды Роберта Морено все еще хуже, причем намного. После жуткого старта (0:7 в сумме от «Локомотива» и «Акрона») команда сумела собраться и навязать борьбу «Динамо» с «Балтикой», но и с этих выездов вернулась «пустой» в очковом отношении. Поэтому разговоры о скорой отставке экс-тренера сборной Испании уже никого не удивляют. Ближайшая игра покажет, насколько дорог Морено своим футболистам. В последних матчах сочинская атака наконец-то начала забивать, и есть надежда, что в воскресенье продолжит это делать. Динамовцам же с таким подбором исполнителей вообще не пристало играть на ноль впереди. Так что вероятность обоюдного взятия ворот в воскресном противостоянии достаточно высока.