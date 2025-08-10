Ведомости
Сочи - Динамо Москва, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Третя попытка сочинцев набрать очки в чемпионате, второй выезд москвичей на юг
Валентин Васильев

На воскресенье, 10 августа, в Российской Премьер-лиге запланировано три матча четвертого тура. В Сочи одноименный клуб примет столичное «Динамо». Результатами на старте сезона категорически не довольны ни одни, ни другие, а значит, на поле «Фишта» гарантированно будет рубка!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

10.08.2025, Вс

18:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 4.10

Х - 3.80

П2 - 1.77

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»73532-24
«Динамо» (Москва)53724-32

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

29.07.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Сочи»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи» 

Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов» 

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика» 

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После трех туров динамовцы идут только десятыми в таблице, тогда как сочинцы никак не могут оттолкнуться от дна.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

Судя по тональности предстартовых прогнозов, многие болельщики, журналисты и эксперты ждали от «Динамо» моментального перевоплощения с приходом Карпина. А его не случилось. За ничьей с «Балтикой» последовали вымученные победы над практически родным для Валерия Георгиевича «Ростовом» и «Сочи» (в Кубке). В Краснодаре же бело-голубые и вовсе уступили при крайне невразумительной игре в атаке. На этих выходных москвичи во второй раз в сезоне навестят Краснодарский край и повторно за летом сразятся с «Сочи», теперь в рамках чемпионата.

У команды Роберта Морено все еще хуже, причем намного. После жуткого старта (0:7 в сумме от «Локомотива» и «Акрона») команда сумела собраться и навязать борьбу «Динамо» с «Балтикой», но и с этих выездов вернулась «пустой» в очковом отношении. Поэтому разговоры о скорой отставке экс-тренера сборной Испании уже никого не удивляют. Ближайшая игра покажет, насколько дорог Морено своим футболистам. В последних матчах сочинская атака наконец-то начала забивать, и есть надежда, что в воскресенье продолжит это делать. Динамовцам же с таким подбором исполнителей вообще не пристало играть на ноль впереди. Так что вероятность обоюдного взятия ворот в воскресном противостоянии достаточно высока. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Потери

«Сочи»: Мелешин (травма)

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Акрон»:

Позиция«Сочи»«Динамо»Позиция
Вратарь 35. Дегтев99. ЛуневВратарь
Защитник 24. Абердин4. КасересЗащитник
Защитник 4. Литвинов6. ФернандесЗащитник
Защитник 27. Заика55. ОсипенкоЗащитник
Защитник 17. Макарчук19. ЗайнутдиновЗащитник
Полузащитник8. Игнатов74. ФоминПолузащитник
Полузащитник  21. Сааведра52. СмеловПолузащитник 
Полузащитник 28. Магаль10. БителлоПолузащитник
Полузащитник 10. Крамарич13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский91. ГладышевПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа33. СергеевНападающий
Главный тренер Роберт МореноВалерий КарпинГлавный тренер

Winline оценила вероятность победы аутсайдера коэффициентом 4.10. Котировка на успех гостей в два с половиной раза ниже (1.77). На ничью можно поставить за 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Динамо»?

Несмотря на разницу в классе соперников, аналитики не исключают результативной ничьей на «Фиште». Итоговый счет 1:1 котируется в отдельной линии Winline за 6.60.

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.64 на тотал больше 2.5 обещает результативную игру в Сочи. 

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Динамо»?

Официальный беттинговый партнер РПЛ показывает матчи чемпионата России по футболу бесплатно.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Динамо»?

Билеты номиналом от 950 рублей доступны на официальном сайте сочинского клуба.

