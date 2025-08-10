Сочи - Динамо Москва, 10 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На воскресенье, 10 августа, в Российской Премьер-лиге запланировано три матча четвертого тура. В Сочи одноименный клуб примет столичное «Динамо». Результатами на старте сезона категорически не довольны ни одни, ни другие, а значит, на поле «Фишта» гарантированно будет рубка!
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|7
|3
|5
|32-24
|«Динамо» (Москва)
|5
|3
|7
|24-32
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
После трех туров динамовцы идут только десятыми в таблице, тогда как сочинцы никак не могут оттолкнуться от дна.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Судя по тональности предстартовых прогнозов, многие болельщики, журналисты и эксперты ждали от «Динамо» моментального перевоплощения с приходом Карпина. А его не случилось. За ничьей с «Балтикой» последовали вымученные победы над практически родным для Валерия Георгиевича «Ростовом» и «Сочи» (в Кубке). В Краснодаре же бело-голубые и вовсе уступили при крайне невразумительной игре в атаке. На этих выходных москвичи во второй раз в сезоне навестят Краснодарский край и повторно за летом сразятся с «Сочи», теперь в рамках чемпионата.
У команды Роберта Морено все еще хуже, причем намного. После жуткого старта (0:7 в сумме от «Локомотива» и «Акрона») команда сумела собраться и навязать борьбу «Динамо» с «Балтикой», но и с этих выездов вернулась «пустой» в очковом отношении. Поэтому разговоры о скорой отставке экс-тренера сборной Испании уже никого не удивляют. Ближайшая игра покажет, насколько дорог Морено своим футболистам. В последних матчах сочинская атака наконец-то начала забивать, и есть надежда, что в воскресенье продолжит это делать. Динамовцам же с таким подбором исполнителей вообще не пристало играть на ноль впереди. Так что вероятность обоюдного взятия ворот в воскресном противостоянии достаточно высока.
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма)
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Акрон»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|24. Абердин
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|27. Заика
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|19. Зайнутдинов
|Защитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сааведра
|52. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|33. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Winline оценила вероятность победы аутсайдера коэффициентом 4.10. Котировка на успех гостей в два с половиной раза ниже (1.77). На ничью можно поставить за 3.80.
Несмотря на разницу в классе соперников, аналитики не исключают результативной ничьей на «Фиште». Итоговый счет 1:1 котируется в отдельной линии Winline за 6.60.
Коэффициент 1.64 на тотал больше 2.5 обещает результативную игру в Сочи.
