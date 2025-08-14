Сочи - Крылья Советов, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 13 августа, пройдут четыре матча Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. В Сочи одноименный клуб примет «Крылья Советов». В воскресенье команда Роберта Морено впервые в сезоне не проиграла. Удастся ли ей закрепить этот локальный успех посреди недели?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 2-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|0
|0
|9
|4-17
|«Крылья Советов»
|9
|0
|0
|17-4
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Сочи»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
После первого тура самарцы делят первое-второе место по очкам с динамовцами, а сочинцы - третье-четвертое с земляками-краснодарцами.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2. Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Сочи
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4. Краснодар
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
«Сочи» завалил старт нового сезона, но потихоньку начал приходить в чувство после 0:7 по сумме двух матчей от «Локо» и «Акрона». В первом туре Кубка южане навязали борьбу экспериментальному составу столичного «Динамо», пропустив решающий мяч на последних секундах. Затем всего в один мяч уступили в Казани «Рубину». И, наконец, нашли первое турнирное очко - в игре все с теми же динамовцами. Эта ничья должна воодушевить аутсайдера. Взбодрит ли на самом деле, проверят «Крылья Советов».
Самарцы - одна из главных сенсаций июля-августа в российском футболе. С Магомедом Адиевым «Крылья» еще не проиграли ни разу. Пока самое значимое достижение обновленной команды - кубковая победа на выезде над чемпионом, «Краснодаром». После такого старта странно ставить какие-то другие задачи, кроме выхода из группы. Волжане наверняка поборются за одно из двух первых мест в таблице.
Из последних 10 матчей, включая товарищеские, семь у обеих команд были на «обе забьют». В линии FONBET этот вариант кажется одним из самых перспективных для пари.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма)
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|80. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|70. Лепский
|Защитник
|Защитник
|24. Абердин
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|37. Чирков
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Коваленко
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|29. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Ежов
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Полузащитник
|59. Барт
|91. Игнатенко
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Магомед Адиев
|Главный тренер
В основной линии FONBET на все самые популярные исходы установлены повышенные коэффициенты. Удачная ставка на «Сочи» обещает трехкратный выигрыш. Ничья котируется за 3.45, а успех гостей в основное время - за 2.30.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Как ни странно, «Крылья Советов» - самый неудобный соперник для сочинцев. Девять матчей - девять поражений! Так неудачно южане даже с топами РПЛ не играют. Поэтому даже ничья в среду станет для них достижением.
Итоговый счет 1:1 котируется в линии FONBET за 6.50. По прикидкам аналитиков, это наиболее вероятный исход матча.
Следить за игрой бесплатно можно на ресурсах титульного спонсора Кубка России.
Минимальная стоимость билета на матч составляет 850 рублей. С полным ассортиментом можно ознакомиться на официальном сайте сочинского клуба.