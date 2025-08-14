Сочи - Крылья Советов, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Сочи» завалил старт нового сезона, но потихоньку начал приходить в чувство после 0:7 по сумме двух матчей от «Локо» и «Акрона». В первом туре Кубка южане навязали борьбу экспериментальному составу столичного «Динамо», пропустив решающий мяч на последних секундах. Затем всего в один мяч уступили в Казани «Рубину». И, наконец, нашли первое турнирное очко - в игре все с теми же динамовцами. Эта ничья должна воодушевить аутсайдера. Взбодрит ли на самом деле, проверят «Крылья Советов».

Самарцы - одна из главных сенсаций июля-августа в российском футболе. С Магомедом Адиевым «Крылья» еще не проиграли ни разу. Пока самое значимое достижение обновленной команды - кубковая победа на выезде над чемпионом, «Краснодаром». После такого старта странно ставить какие-то другие задачи, кроме выхода из группы. Волжане наверняка поборются за одно из двух первых мест в таблице.

Из последних 10 матчей, включая товарищеские, семь у обеих команд были на «обе забьют». В линии FONBET этот вариант кажется одним из самых перспективных для пари.