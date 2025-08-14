Ведомости
Сочи - Крылья Советов, 13 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Южане проиграли самарцам все предыдущие матчи!
Валентин Васильев

В среду, 13 августа, пройдут четыре матча Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.  В Сочи одноименный клуб примет «Крылья Советов». В воскресенье команда Роберта Морено впервые в сезоне не проиграла. Удастся ли ей закрепить этот локальный успех посреди недели? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

13.08.2025, Ср

18:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 3.05

Х - 3.45

П2 - 2.30

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 2-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»0094-17
«Крылья Советов»90017-4

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

29.07.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Сочи»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

FONBET Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура самарцы делят первое-второе место по очкам с динамовцами, а сочинцы - третье-четвертое с земляками-краснодарцами.

КомандыИВНПМО
1. Динамо11003-23
2. Крылья Советов11002-13
3. Сочи10012-30
4. Краснодар10011-20

Прогноз на матч

Свернуть

«Сочи» завалил старт нового сезона, но потихоньку начал приходить в чувство после 0:7 по сумме двух матчей от «Локо» и «Акрона». В первом туре Кубка южане навязали борьбу экспериментальному составу столичного «Динамо», пропустив решающий мяч на последних секундах. Затем всего в один мяч уступили в Казани «Рубину». И, наконец, нашли первое турнирное очко - в игре все с теми же динамовцами. Эта ничья должна воодушевить аутсайдера. Взбодрит ли на самом деле, проверят «Крылья Советов».

Самарцы - одна из главных сенсаций июля-августа в российском футболе. С Магомедом Адиевым «Крылья» еще не проиграли ни разу. Пока самое значимое достижение обновленной команды - кубковая победа на выезде над чемпионом, «Краснодаром». После такого старта странно ставить какие-то другие задачи, кроме выхода из группы. Волжане наверняка поборются за одно из двух первых мест в таблице.

Из последних 10 матчей, включая товарищеские, семь у обеих команд были на «обе забьют». В линии FONBET этот вариант кажется одним из самых перспективных для пари.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Мелешин (травма)

«Крылья Советов»:  нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Крылья Советов»:

Позиция«Сочи»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь1. Рудаков80. КокаревВратарь
Защитник82. Волков70. ЛепскийЗащитник
Защитник 24. Абердин24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник37. Чирков23. ЧерновЗащитник
Защитник 17. Макарчук3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник16. Мухин8. ВитюговПолузащитник
Полузащитник 19. Коваленко22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов29. СуторминПолузащитник
Полузащитник29. Ежов77. АхметовПолузащитник
Полузащитник59. Барт91. ИгнатенкоПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа73. ШитовНападающий
Главный тренер Роберт МореноМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В основной линии FONBET на все самые популярные исходы установлены повышенные коэффициенты. Удачная ставка на «Сочи» обещает трехкратный выигрыш. Ничья котируется за 3.45, а успех гостей в основное время - за 2.30.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Сочи» - «Крылья Советов»?

Как ни странно, «Крылья Советов» - самый неудобный соперник для сочинцев. Девять матчей - девять поражений! Так неудачно южане даже с топами РПЛ не играют. Поэтому даже ничья в среду станет для них достижением.

С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Крылья Советов»?

Итоговый счет 1:1 котируется в линии FONBET за 6.50. По прикидкам аналитиков, это наиболее вероятный исход матча.

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Крылья Советов»?

Следить за игрой бесплатно можно на ресурсах титульного спонсора Кубка России.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Крылья Советов»?

Минимальная стоимость билета на матч составляет 850 рублей. С полным ассортиментом можно ознакомиться на официальном сайте сочинского клуба.

