Сочи - Спартак, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первый день весны-2026 в чемпионате России по футболу пройдет три матча. Московский «Спартак» впервые за два года посетит Сочи. Сумеет ли местный аутсайдер подпортить премьеру в РПЛ Хуану Карседо? В поиске ответа рассмотрим линии крупнейших букмекеров и выкладки статистиков.
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|5
|2
|8
|13-26
|«Спартак»
|8
|2
|5
|26-13
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Барс»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Сочи»
3:0
«Актобе»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Сочи»
0:3
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Сочи»
2:2
«Факел»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2026
|«Спартак»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Спартак»
1:1
«Астана»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Спартак»
1:0
«Далянь»
Товарищеский матч
|03.02.2026
|«Спартак»
2:0
«Пюник»
Товарищеский матч
Сочинцы возобновляют сезон главным аутсайдером сезона. «Спартак» пока шестой в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
«Спартак» пока не проигрывал под руководством Хуана Карседо. Правда, и официальных матчей еще не играл - только контрольные. А в них результаты очень часто стоят на втором месте. Так или иначе, за межсезонье красно-белые одержали четыре победы над представителями Армении («Пюник»), Китая («Далянь»), Казахстана («Елимай») и России («Ростов») и сделали всего одну ничью (1:1 с «Астаной»). При этом в трех последних спаррингах москвичи неизменно пропускали голы в свои ворота.
Игорь Осинькин очень ждал, но не дождался в «Сочи» ощутимого усиления состава. Решать задачи весной ему предстоит теми же людьми, которые есть. Надежда только на внутренние резервы - выздоровление травмированных (Мелешин, Мухин) и прогресс тех, кого списали большие клубы.
Южане наиграли за межсезонье целых восемь матчей. Уступили только раз - 0:3 махачкалинскому «Динамо». Три последних матча сочинцы выиграли. Особенно тренера должно было обрадовать, что в каждой из этих игр подопечные трижды поражали чужие ворота. Есть надежда, что вторую часть сезона команда встретит более боеспособной, чем была осенью.
Наш прогноз на воскресную встречу: обе забьют. FONBET дает приличный коэффициент на этот исход.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Чирков (травма)
«Спартак»: Бабич (травма), Дмитриев (дисквалификация).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Спартак»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|17. Саусь
|Защитник
|Защитник
|44. Стойич
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|28. Магаль
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|98. Ильин
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Вадим Романов
|Главный тренер
Букмекерская контора «Фонбет» установила высокие коэффициенты на победу сочинского клуба и ничью - соответственно, 5.80 и 4.05. Котировка на успех москвичей составляет 1.58.
В линии на точный счет ниже всех котируются два варианта победы гостей - 1:0 и 2:0. Оба варианта обещают семикратный выигрыш относительно номинала пари.
