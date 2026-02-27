Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 февраля 3:32ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Спартак, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Карседо стартует в Премьер-лиге
Валентин Васильев

В первый день весны-2026 в чемпионате России по футболу пройдет три матча. Московский «Спартак» впервые за два года посетит Сочи. Сумеет ли местный аутсайдер подпортить премьеру в РПЛ Хуану Карседо? В поиске ответа рассмотрим линии крупнейших букмекеров и выкладки статистиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

01.03.2026, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 5.80

Х - 4.05

П2 - 1.58

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»52813-26
«Спартак»82526-13

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Сочи»

3:2

«Барс»

Товарищеский матч

21.02.2026«Сочи»

3:0

«Актобе»

Товарищеский матч

15.02.2026«Сочи»

3:2

«Родина» 

Товарищеский матч

05.02.2026«Сочи»

0:3

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

05.02.2026«Сочи»

2:2

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2026«Спартак»

2:1

«Елимай»

Товарищеский матч

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

10.02.2026«Спартак»

1:1

«Астана»

Товарищеский матч

07.02.2026«Спартак»

1:0

«Далянь»

Товарищеский матч

03.02.2026«Спартак»

2:0

«Пюник»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Сочинцы возобновляют сезон главным аутсайдером сезона. «Спартак» пока шестой в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

Свернуть

«Спартак» пока не проигрывал под руководством Хуана Карседо. Правда, и официальных матчей еще не играл - только контрольные. А в них результаты очень часто стоят на втором месте. Так или иначе, за межсезонье красно-белые одержали четыре победы над представителями Армении («Пюник»), Китая («Далянь»), Казахстана («Елимай») и России («Ростов») и сделали всего одну ничью (1:1 с «Астаной»). При этом в трех последних спаррингах москвичи неизменно пропускали голы в свои ворота.

Игорь Осинькин очень ждал, но не дождался в «Сочи» ощутимого усиления состава. Решать задачи весной ему предстоит теми же людьми, которые есть. Надежда только на внутренние резервы - выздоровление травмированных (Мелешин, Мухин) и прогресс тех, кого списали большие клубы. 

Южане наиграли за межсезонье целых восемь матчей. Уступили только раз - 0:3 махачкалинскому «Динамо». Три последних матча сочинцы выиграли. Особенно тренера должно было обрадовать, что в каждой из этих игр подопечные трижды поражали чужие ворота. Есть надежда, что вторую часть сезона команда встретит более боеспособной, чем была осенью.

Наш прогноз на воскресную встречу: обе забьют. FONBET дает приличный коэффициент на этот исход.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Чирков (травма)

«Спартак»: Бабич (травма), Дмитриев (дисквалификация).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Спартак»:

Позиция«Сочи»«Спартак»Позиция
Вратарь35. Дегтев98. МаксименкоВратарь
Защитник82. Волков17. СаусьЗащитник
Защитник44. Стойич68. ЛитвиновЗащитник
Защитник3. Солдатенков3. ВуЗащитник
Защитник28. Магаль2. РябчукЗащитник
Полузащитник20. Васильев83. ФернандешПолузащитник 
Полузащитник6. Сааведра18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов5. БаркоПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич7. СолариПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий98. Ильин9. УгальдеНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинВадим РомановГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора «Фонбет» установила высокие коэффициенты на победу сочинского клуба и ничью - соответственно, 5.80 и 4.05.  Котировка на успех москвичей составляет 1.58.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Спартак»?

В линии на точный счет ниже всех котируются два варианта победы гостей - 1:0 и 2:0. Оба варианта обещают семикратный выигрыш относительно номинала пари.

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Спартак»?

Бесплатно  посмотреть игру можно на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Спартак»?

Билеты на игру продаются на сайте «Сочи»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё