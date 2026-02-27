Сочи - Спартак, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» пока не проигрывал под руководством Хуана Карседо. Правда, и официальных матчей еще не играл - только контрольные. А в них результаты очень часто стоят на втором месте. Так или иначе, за межсезонье красно-белые одержали четыре победы над представителями Армении («Пюник»), Китая («Далянь»), Казахстана («Елимай») и России («Ростов») и сделали всего одну ничью (1:1 с «Астаной»). При этом в трех последних спаррингах москвичи неизменно пропускали голы в свои ворота.

Игорь Осинькин очень ждал, но не дождался в «Сочи» ощутимого усиления состава. Решать задачи весной ему предстоит теми же людьми, которые есть. Надежда только на внутренние резервы - выздоровление травмированных (Мелешин, Мухин) и прогресс тех, кого списали большие клубы.

Южане наиграли за межсезонье целых восемь матчей. Уступили только раз - 0:3 махачкалинскому «Динамо». Три последних матча сочинцы выиграли. Особенно тренера должно было обрадовать, что в каждой из этих игр подопечные трижды поражали чужие ворота. Есть надежда, что вторую часть сезона команда встретит более боеспособной, чем была осенью.